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한 달에 한 번, 집 앞에 블루빈(플라스틱, 페트병, 캔 등)을 갖다 놓으면 수거된다.제스혜영
매일 버려지는 가정용 쓰레기는 어떨까? 스코틀랜드는 집집마다 바퀴 달린 쓰레기통이 색깔별로 줄지어 서 있다. 유럽에서 흔히 볼 수 있는 풍경일지 모른다. 총 5종류로 나눠 수거하고 있는데, 색깔별로 정해진 날짜에 쓰레기통을 문 앞에 갖다 놓는다. ▲ 블루 빈 : 플라스틱, 페트병, 캔 등 ▲ 그레이 빈 : 종이, 신문, 박스 등 ▲ 그린 빈 : 재활용 불가능한 쓰레기 ▲ 브라운 빈 : 잔디, 나뭇가지 등 정원 폐기물(3주에 한 번) ▲ 그레이 카디 : 음식물 쓰레기(1주에 한 번)
일반·재활용 쓰레기통은 4주 간격으로 번갈아 가며 수거된다. 잘못 읽은 거 아니다. 4주에 한 번, 맞다. 처음엔 한 달에 한 번 쓰레기가 수거된다는 말을 듣고 놀랐다. 아무리 쓰레기통이 크더라도 5인 가족의 쓰레기를 감당할 수 있을까 싶었다. 하지만 집에서 나오는 쓰레기의 양을 적나라하게 볼 수 있으니 줄이라는 무언의 압력처럼 느껴지기도 했다. 쓰레기가 잘 분리될수록 일반 쓰레기로 버려지는 양은 줄어들기 마련이다.
한 가지 주의해야 할 점은 한 달에 한 번 배출되는 날짜를 놓치게 되면 다음 수거 일까지 쓰레기를 집에 품고 살아야 한다는 것이다. 특히 일주일에 한 번씩 버려지는 음식물 쓰레기는 더 치명적이다. 휴가 등으로 집을 비울 때는 반드시 이웃에게 버려 달라고 부탁해야 한다.