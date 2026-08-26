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김영훈 고용노동부 장관과 권창준 차관이 12일 국회 기후에너지환경노동위원회 전체회의에서 대화하고 있다. 2026.8.12연합뉴스
메가 프로젝트 추진과 관련하여 노동권에 어디까지 예외를 두어야 하는지를 둘러싼 논쟁이 치열하다. 미중 간 기술패권 경쟁이 가속화되는 가운데 한국도 AI와 반도체 경쟁에서 뒤처지지 않아야 한다는 산업계의 절박함은 충분히 이해할 만하다.
그러나 국가경쟁력을 위해 노동권을 어디까지 유보할 것인가는 별개의 문제다. 선성장 후분배를 모토로 했던 추격형 경제 시대가 지난 지도 한참이기 때문이다.
최근 논쟁에서는 기간제 사용기간 연장이나 파견 허용 직무 확대보다 연구개발(R&D) 인력에 대한 주 52시간 상한제의 예외를 인정할 것인지가 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 경영계는 중국의 이른바 '9·9·6' 근무와 갈수록 치열해지는 글로벌 기술개발 경쟁을 거론하면서 R&D 인력에게 보다 큰 노동시간 유연성을 허용해야 한다고 주장한다. 반면 노동계와 고용노동부는 선택근로제 등 이미 여러 유연근로 제도가 존재하는데 이를 충분히 활용하지도 않은 채 규제 완화만 요구한다고 반박한다.
어느 쪽 주장이 더 타당한가? 그리고 우리가 정말 논의해야 할 것은 무엇인가?
특별연장근로, 예외가 원칙을 잠식해선 안 돼
우선 R&D 인력이 일정 기간 집중적으로 일해야 하는 현실적 필요는 인정할 필요가 있다. 반도체와 AI 개발은 제품 출시 타이밍, 장비 활용, 팀 협업 등에 따라 노동투입이 특정 시기에 집중될 수 있다. 노동시간 제도가 이러한 업무 특성을 전혀 고려하지 않는다면 기술경쟁력을 제약할 수도 있다.
문제는 현행 제도가 이를 감당할 수 없을 정도로 경직적인지, 그리고 규제를 더 완화하는 것만이 해법인지 하는 점이다. 현행법에는 선택근로제, 재량근로제, 특별연장근로 등 R&D 부문이 활용할 수 있는 수단이 이미 상당수 존재한다.
특별연장근로는 원래 자연재해나 재난 등 특별한 사정에 대응하기 위한 제도였지만, 일본의 반도체 소재·부품·장비 수출규제에 대응하는 과정에서 긴급한 경영상 사유까지 허용 범위가 확대되었다.
반도체 특별법을 둘러싼 논란의 결과 주 52시간 상한제의 큰 틀은 유지하되, 법 제정에 앞서 행정적 절차를 다소 완화해 주었다. 그럼에도 경영계는 특별연장근로를 신청하는 절차가 너무 까다롭다고 볼멘소리를 낸다.
그러나, 예외적 제도인 만큼 일정한 행정적 심사절차를 두는 것은 불가피하다. 절차가 번거롭다는 이유만으로 일반적인 노동시간 규제를 다시 완화한다면 예외가 원칙을 잠식할 우려가 있다.
R&D 인력에게 특히 중요한 것은 선택적 근로시간제다. 일정한 정산기간 안에서 업무의 필요와 노동자의 선택에 따라 일별 노동시간을 비교적 유연하게 배분할 수 있다. 연구개발 업무에 대해서는 정산기간도 이미 3개월까지 확대되었다. 경영계는 이를 더 늘려달라고 요구한다.
그러나 정산기간이 길어질수록 장시간 노동이 집중되는 일수가 늘어나고 건강을 해칠 가능성도 커진다. 따라서 추가적인 완화를 논의하려면 단순히 '더 오래 일할 수 있게 해 달라'는 요구가 아니라 집중근무가 필요한 경우와 기간, 최대 노동시간, 회복기간, 건강권 보호를 하나의 패키지로 논의해야 한다.
높은 노동강도와 자율성·보상 패키지 이뤄야