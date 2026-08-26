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11일 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 반도체 산업의 정의로운 전환을 위한 공동행동 관계자들이 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.8.11사실 한국의 노동시간 법제는 다른 선진국에 비해 복잡하고 규제적인 측면이 있다. 그러나 그것은 오랫동안 세계 최고 수준의 장시간 노동을 경험한 역사와 무관하지 않다. 실노동시간이 충분히 단축되고 장시간 노동의 관행이 약화된다면 유연화에 대한 논의를 보다 적극적으로 할 수 있을 것이다.그 경우에도 핵심 질문은 남는다. 노동시간을 유연하게 한다면 그 시간을 누가 통제할 것인가?여기서 중요한 개념이 '시간주권(time sovereignty)'이다. 유연성에는 서로 다른 두 얼굴이 있다. 사용자가 필요할 때 노동자의 시간을 더 자유롭게 사용할 수 있게 하는 기업주도형 유연성이 있는 반면, 노동자가 언제, 어디서, 얼마나 일할지에 더 큰 결정권을 갖는 노동자주도형 유연성도 있다.현실의 R&D 업무에서는 어느 한쪽만으로 충분하지 않다. 프로젝트 일정과 팀 협업이라는 기업의 필요와 노동자의 건강권·생활권을 조화시키는 '교섭된 유연성(negotiated flexibility)'이 필요하다. 독일은 이와 관련된 가장 좋은 예일 것이다.교섭된 유연성이 제대로 작동하려면 노동자의 의사가 실질적으로 반영될 수 있는 대표성도 중요하다. 노동조합이 있는 사업장에서는 단체교섭이나 노사협의회를 통해 규칙을 만들 수 있다. 노조가 없는 기업이라면 노사협의회 근로자위원의 대표성을 실질적으로 확보하고, 노동시간 제도를 둘러싼 협의가 형식에 그치지 않도록 해야 한다. 노동시간 유연화의 핵심을 단순한 규제 완화가 아니라 노사가 함께 규칙을 설계하는 문제로 바꿔 보자는 것이다.따라서 R&D 노동시간의 유연화가 정말 필요하다면 노사가 집중근무의 조건과 한도, 회복시간, 보상, 노동자의 선택권을 함께 설계해야 한다. 노사가 새로운 노동시간 규칙을 만들고 실근로시간을 줄이면서도 생산성을 높인 사례는 이미 적지 않다.노사발전재단의 일터혁신 컨설팅 사례를 참조하시라. 밤새 불이 꺼지지 않아 '오징어잡이 배'에 비유되던 IT·게임업계에서도 2010년대 후반 이후 노조 결성, 포괄임금 관행 개선, 기업의 인사관리 변화가 함께 진행되면서 과거의 극단적인 장시간 노동은 상당 부분 완화되었다. 그렇다고 IT·게임산업이 몰락하지 않았다. 기업과 노동자는 새로운 규칙에 적응해 왔을 뿐이다.지금 필요한 것은 연구개발 인력에게 무한한 노동시간 유연성을 허용하는 것이 아니다. 필요한 시기에 집중적으로 일할 수 있으면서도 일과 생활의 양립이 가능하도록 하는 노사 협력적 유연근로시간 제도를 설계하는 일이다. 이를 위해서는 기업의 시간 활용권뿐 아니라 노동자의 시간주권, 충분한 휴식과 보상, 건강권을 함께 논의해야 한다.메가 프로젝트의 성공 여부도 결국 우수한 엔지니어를 얼마나 오랜 시간 집중적으로 일하게 하느냐보다, 그들이 건강하게 창의적으로 일하면서 성장할 수 있는 환경을 만들 수 있느냐에 달려 있다. '소버린 AI'를 만들겠다면 그것을 만드는 사람들의 '시간주권'부터 존중해야 하지 않을까?