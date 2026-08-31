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▲외국의 노동회의소 운영 현황. 환율은 작성 시점 기준 이용득 의원 국정감사 자료(2019)

두 나라의 공통점은 노동조합과 노동회의소가 경쟁하는 것이 아니라 기능을 분담한다는 점이다. 노동조합은 교섭과 권익 보호를, 노동회의소는 정책·복지·교육 서비스를 담당하며 상호 보완적인 관계를 형성하고 있다. 또한 법률에 근거한 독립성과 강제 회비를 통한 안정적 재원을 바탕으로 전문성과 정책 역량을 축적하고 있다는 점도 중요한 특징이다. 이러한 제도적 기반이 노동회의소가 노동조합을 대체하는 조직이 아니라 노동자 권익을 뒷받침하는 보완적 제도로 자리 잡을 수 있었던 배경이다.



K-노동회의소를 둘러싼 찬반 논란



K-노동회의소를 둘러싼 찬반 논쟁도 적지 않다. 찬성 측은 기업별 노조 중심의 우리나라 노사관계와 10%대에 머무는 낮은 노조 조직률만으로는 플랫폼 노동자, 특수고용노동자, 프리랜서 등 미조직 취약계층의 이해를 충분히 대변하기 어렵다고 본다. 무엇보다 근로자성(근로기준법상 '근로자'로 인정받아 최저임금·4대보험 등 법적 보호를 받을 수 있는 지위) 인정 등 제도적 기반을 마련하려면 상당한 시간과 사회적·정치적 합의가 필요한 만큼, 그 사이에 사각지대에 놓인 노동자를 보호할 과도기적 조직이 필요하다는 것이다. 노동시장 양극화와 AI 확산에 따른 고용불안이 심화되는 상황에서 기존 노동조합을 보완할 한국형 노동회의소를 구축해 미조직 노동자를 보호해야 한다는 주장이다.



반면 비판적인 시각도 있다. 플랫폼 노동자와 특수고용노동자는 이미 노동조합을 설립하거나 가입할 수 있고, 지방자치단체의 노동권익센터와 비정규직지원센터 등 다양한 지원체계도 운영되고 있다는 점을 지적한다. 미조직 노동자 보호의 핵심은 새로운 조직의 설립이 아니라 근로기준법상 근로자성 인정, 노동3권(단결권·단체교섭권·단체행동권) 보장, 사회보험 적용 확대 등 노동기본권을 강화하는 데 있다는 주장이다. 제도적 기반이 충분히 마련되지 않은 상태에서 K-노동회의소를 설립하는 것은 국가의 노동보호 책임을 새로운 조직으로 이전하는 데 그칠 수 있다는 우려도 제기된다.



지난 6월 12일 스위스 제네바에서 열린 제114차 국제노동기구(ILO) 총회에서는 '플랫폼 경제에서 양질의 노동에 관한 협약(제193호)'이 채택됐고, 스페인은 이미 2021년부터 '라이더법(Rider Law)'을 시행하고 있다. 이처럼 플랫폼 노동자와 미조직 노동자를 보호하기 위한 국제적 흐름은 새로운 조직의 설립보다 법과 제도의 정비에 맞춰지고 있다.



미조직 노동자가 필요한 것은 새 조직이 아니라 법과 제도



▲지난 7월 21일 양대노총이 공동 주최한 ‘ILO 플랫폼 노동 협약 채택 의미와 과제 토론회’가 국회에서 열렸다. 한국노총

미조직 노동자에 대한 보호를 강화해야 한다는 데는 이견이 없다. K-노동회의소도 기존 제도의 사각지대에 놓인 노동자를 위한 새로운 지원체계를 모색했다는 점에서는 의미가 있다. 그러나 새로운 조직만으로 노동시장 사각지대가 해소되는 것은 아니다.



미조직 노동자가 직면한 핵심 과제는 공제나 복지서비스 확대보다 근로기준법상 근로자성 인정, 노동3권 보장, 사회보험 적용 확대, 고용불안정 해소 등 노동기본권을 실질적으로 보장하는 것이다. 오스트리아와 독일의 노동회의소도 법적 지위와 노동조합과의 역할 분담, 산별교섭(산업 단위로 노동조합과 사용자단체가 임금·노동조건을 교섭하는 체계) 체계, 사회안전망이라는 제도적 기반 위에서 운영되고 있다.



이러한 기반 없이 제도의 형식만 도입한다면 K-노동회의소는 노동자의 권익을 대변하기보다 또 하나의 복지지원기관이나 행정조직에 머물 가능성이 크다. 운영 방식 역시 중요한 과제다. 지방자치단체 중심의 민간위탁 형태라면 재정적 지속가능성이 불안정해질 수 있고, 공공기관 형태라면 현재의 고용센터처럼 행정서비스 제공기관에 머물 가능성도 있다.



때로는 새로운 조직을 만드는 것보다 정공법이 더 효과적일 수 있다. 미조직 노동자들에게 지금 필요한 것은 또 하나의 조직이 아니라 먼저 노동기본권을 보장하고 사회안전망을 마련하는 일이다. 단기간의 성과에 치우쳐 K-노동회의소 도입을 서두르기보다 이러한 기반 위에서 노동조합과 상호 보완하며 미조직 노동자의 권익을 실질적으로 보호하는 제도로 정착시키는 것이 중요하다. 결국 K-노동회의소에 필요한 것은 'K'라는 새로운 간판이 아니라 미조직 노동자의 권리를 실질적으로 보장할 수 있는 법과 제도다. K-노동회의소의 성패는 미조직 노동자의 권리를 얼마나 실질적으로 보장하고 노동시장의 구조적 문제 해결에 기여하느냐에 달려 있다.



▲우상범 한국노총 중앙연구원 연구위원 본인

필자 소개 : 우상범은 한국노총 중앙연구원 연구위원으로 일하고 있으며 소셜 코리아 편집위원입니다. 단체교섭·사회적 대화·노조 조직화·비정규직 문제 등 노동 및 노사관계 분야를 중심으로 연구합니다. 최근에는 산업구조 변화 속 노동권 보호와 지속가능한 노사관계 구축 방안을 살펴보고 있습니다. 주요 연구보고서 및 논문으로는 「택배노동자의 노동 및 안전보건」, 「인공지능과 노동」, 「플랜트건설의 노사관계 조정시스템 구축 방안」, 「비정규직 이해와 노조 조직화 방식」 등이 있습니다. #노동회의소 #특고 #플랫폼 #공제회 프리미엄 소셜 코리아 이전글 민주당은 국민의힘의 실패 전철을 밟고 있는가 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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오스트리아 빈에 위치한 오스트리아 노동회의소 본부문제는 재원이다. 회원 회비만으로는 안정적인 운영이 쉽지 않기 때문에 정부의 재정 지원이 불가피하다. 고용보험기금 등 공적 재원을 활용하고, 장기적으로는 사회적 합의를 통해 기업도 재원 분담에 참여한다면 안정적인 운영 기반을 마련할 수 있다. 그러나 공적 재원에 대한 의존도가 높아질수록 정부 정책과 예산의 영향을 받을 가능성도 커진다.오스트리아·독일의 노동회의소가 정부로부터 독립적인 목소리를 낼 수 있는 힘은 다름 아닌 '강제 회비'라는 자체 재원에 있다. 반면 K-노동회의소는 임의가입·자율 회비 구조로 설계될 가능성이 높은 만큼, 결국 정부 지원에 기댈 수밖에 없고 그만큼 독립성이 흔들릴 위험을 안고 출발하는 셈이다. 독립적인 노동자 대표기구가 아니라 정부 영향력 아래 놓인 또 하나의 행정조직으로 전락할 수 있다는 우려가 나오는 이유다.'K'라는 이름이 붙었지만 노동회의소 자체는 새로운 개념이 아니다. 국내에서는 2019년 20대 국회에서 이용득 전 의원이 관련 법안을 발의했으나 임기 만료로 폐기됐고, 21대 국회에서도 입법으로 이어지지 못했다. 이재명 대통령 역시 경기도지사 재임 시절과 대통령 선거 과정에서 노동회의소 도입을 주요 정책으로 제안한 바 있다. 현재 정부는 '일하는 사람 권리 기본법' 제정을 통해 플랫폼 노동자와 프리랜서 등 다양한 노무제공자의 권익 보호와 복지·공제사업을 지원하는 K-노동회의소 제도화를 추진하고 있지만, 법안은 아직 국회에서 심사 중이며 언제 통과될지는 불확실하다.반면 유럽에서는 노동회의소가 100년이 넘는 역사를 가진 노동자 대표 제도 중 하나로 자리 잡고 있다. 노동조합이 단체교섭과 노동조건 개선을 담당한다면, 노동회의소는 정책 연구와 입법 참여, 법률지원, 직업훈련, 상담 등 공공서비스를 중심으로 노동자를 지원하는 상호 보완적 역할을 수행한다. 대표적인 사례인 오스트리아 노동회의소는 1920년 법률에 의해 설립된 조직이며, 약 370만 명의 회원을 기반으로 정부 입법 과정에 참여하고, 노동시장 변화에 대한 정책 연구를 수행하며, 연간 200만 건이 넘는 상담·법률 서비스를 제공한다. 독일 브레멘과 자를란트 노동회의소 역시 노동법 상담, 직업훈련, 정책 연구 등을 수행하며 지역 노동정책의 핵심 기관으로 기능하고 있다.