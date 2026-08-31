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김영훈 고용노동부 장관이 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.2.10연합뉴스
김영훈 고용노동부 장관은 지난 7월 13일 이재명 대통령이 주재한 국가재정전략회의에서 K-노동회의소 설립 구상을 공식화했다. AI 기술혁신과 플랫폼 경제 확산으로 특수고용(근로계약이 아닌 위탁·도급 계약을 맺고 일하지만 실질적으로는 특정 사업주에게 업무상 종속돼 있는 노동자)·플랫폼·프리랜서가 빠르게 증가하고 있지만, 기존 사회안전망과 노동조합만으로는 이들의 권익을 충분히 보호하기 어렵다는 것이 추진 배경이다.
K-노동회의소는 노동조합처럼 단체교섭을 담당하기보다 다양한 형태로 일하는 사람들의 목소리를 정책에 반영하고 사회안전망을 확대하는 역할을 맡게 될 것으로 보인다. 유럽처럼 모든 노동자가 의무 가입하는 법정기구라기보다, 특수고용·플랫폼 노동자 등을 대상으로 복지와 공제 기능을 제공하는 공제회 형태에 가까울 가능성이 크다.
공제회는 같은 직업이나 업종의 종사자들이 공동으로 기금을 조성해 생활안정과 복지 증진을 지원하는 상호부조 조직이다. 일반 보험회사와 달리 수익보다 회원의 복리를 우선하며, 퇴직급여와 생활안정자금, 의료·상조, 산업재해 지원 등 사회보험이 충분히 보호하지 못하는 영역을 보완하는 역할을 한다. 우리나라에서도 한국교직원공제회와 건설근로자공제회 등이 운영되고 있으며, 구성원의 생활안정과 복지 향상에 기여하고 있다.
플랫폼 노동자와 특수고용노동자, 프리랜서를 합치면 이미 200만 명을 넘고, 그 수가 빠르게 늘어나는 현실에서 공제회의 필요성은 더욱 커지고 있다. 고용노동부 연구보고서(2026년 5월)는 특수고용노동자 약 126만 명, 플랫폼 종사자 약 80만 명, 프리랜서 약 66만 명으로, 중복을 조정하면 전체 약 210만 명 규모로 추산하고 있다. 참고로 정부가 국가재정전략회의에서 언급한 '노조 밖 869만 명'은 시간제·임시직 등을 포함한 훨씬 넓은 범주의 비정형 노동자 수치로, K-노동회의소가 우선 겨냥하는 특수고용·플랫폼·프리랜서 규모와는 구분해서 볼 필요가 있다.
이들은 정규직 중심의 사회보험과 기업복지에서 소외되는 경우가 많다는 점에서, K-노동회의소는 노동조합보다 공제회를 기반으로 한 노동복지 플랫폼의 성격이 강하다.
재정 독립을 지킨 유럽, 정부 곳간에 기대는 한국