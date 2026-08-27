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미셸 스틸 주한 미국 대사가 지난 21일 서울 여의도 국회에서 열린 조정식 국회의장과의 접견에서 인사말을 하고 있다.국회사진기자단
주한 미국대사는 미국 대통령과 정부를 대표해 미국의 국익을 실현하는 외교관이다. 따라서 한국인의 혈통을 가졌다는 이유만으로 한국의 입장을 일방적으로 대변해달라고 요구할 수는 없다. 대사가 양국 간 모든 현안을 독자적으로 결정할 수도 없다. 중요한 외교·안보 정책은 백악관과 국무부, 국방부, 에너지부, 의회 등 미국의 복잡한 정책 결정 과정을 거쳐야 하기 때문이다.
그러나 대사의 역할을 단순한 연락책으로만 보아서도 안 된다. 대사는 주재국의 여론과 정서, 전략적 가치를 본국에 정확히 전달하고, 양국의 이해가 충돌할 때 접점을 찾아내며, 정상 간 합의가 실무 단계에서 이행되도록 촉진하는 핵심 외교 창구다. 특히 대통령과 의회, 행정부에 폭넓은 인적 네트워크를 가진 정치인 출신 대사는 주요 현안을 공론화하고 정책 결정의 속도를 높이는 데 상당한 영향력을 발휘할 수 있다.
그런 점에서 미셸 스틸 주한 미국대사의 부임은 특별한 의미가 있다. 스틸 대사는 1955년 서울에서 태어나 일본을 거쳐 미국에 정착한 뒤 캘리포니아주 조세형평위원, 오렌지카운티 슈퍼바이저, 연방 하원의원을 지냈다. 이민자이자 아시아계 여성으로서 언어와 문화의 장벽을 극복하고 미국 정치의 중심에 진입한 그의 삶은 많은 사람에게 귀감이 될 만하다.
스틸 대사는 연방 하원의원 재임 중 세입위원회에서 활동하며 조세·통상·경제정책을 다뤘다. 공화당 지도부와 행정부는 물론 양당 의원들과도 폭넓은 관계를 형성했다. 한미관계에서 안보뿐 아니라 관세, 투자, 조선업 및 원자력 협력이 중요한 의제로 떠오른 상황에서 이러한 의회 경험은 소중한 자산이다.
남편 숀 스틸 역시 미국 정치권에서 오랫동안 활동해 온 인물이다. 변호사인 그는 캘리포니아주 공화당 의장을 지냈으며, 공화당 전국위원회 위원으로 활동해 왔다. 미국 대통령 선거와 연방·주 선거가 치러질 때마다 당 조직과 정치인들을 연결해 온 만큼 공화당 지도부와 연방 및 캘리포니아 정치권에 상당한 인적 네트워크를 구축하고 있다.
부부가 함께 축적한 의회·행정부·정당 내 인맥은 한미 현안을 미국 정치의 중심부에 신속하게 전달하고 지지를 모으는 데 큰 힘이 될 수 있다. 숀 스틸은 부인인 스틸 대사와 함께 활발한 서울 생활을 보내고 있다. 물론 배우자가 공식 외교정책 결정권을 행사하는 것은 아니지만, 미국 정치권의 분위기를 이해하고 우호적인 공감대를 조성하는 데에는 간접적으로 기여할 수 있을 것이다.
스틸 대사는 한국계로서는 성 김 대사에 이어 두 번째, 한국계 여성으로는 최초의 주한 미국대사라는 점에서도 상징성이 크다. 미국에서 성공한 뒤 자신이 태어난 나라에 미국을 대표하는 대사로 부임했으니 말 그대로 '금의환향'이라 할 수 있다. 그러나 이제 중요한 것은 화려한 이력과 상징성을 넘어 임기 중 어떤 실질적인 성과를 남기느냐이다.
역사에 남을 활약을 한 주한 미국대사들
과거에도 한미동맹이 중대한 고비를 맞을 때 중요한 역할을 한 주한 미국대사들이 있었다. 대표적인 인물이 1971년부터 1974년까지 재임한 필립 하비브 대사다. 주한미군 감축과 북한의 군사적 위협 등으로 한미관계가 불안정했던 시기에 그는 한국의 안보 우려를 워싱턴에 적극적으로 전달하며 동맹의 균열을 막는 데 힘썼다.
박정희 정권의 김대중 납치 사건 당시 구출에도 적극 참여한 그는 레바논 마론파 혈통으로 한국에 많은 이해를 보였다. 훗날 미국의 대표적인 분쟁 조정 외교관으로 평가받은 하비브는 대사가 본국의 지시만 전달하는 사람이 아니라 현장의 위험을 정확히 판단해 본국의 정책에도 영향을 미쳐야 한다는 사실을 보여주었다.
1993년부터 1996년까지 재임한 제임스 레이니 대사도 빼놓을 수 없다. 그는 제1차 북한 핵 위기가 한반도를 전쟁 직전까지 몰고 갔던 시기에 한미 양국 지도부 사이의 소통을 강화하고 긴장을 관리하는 데 기여했다. 북한 핵 문제를 둘러싸고 한미 간에 견해 차이가 나타날 때에도 양국 정부가 동맹의 신뢰를 유지하도록 가교 역할을 수행했다.
두 사람의 사례에서 보듯 역사에 남는 대사는 본국의 입장을 충실히 대변하면서도 주재국의 전략적 가치와 절박한 안보 우려 해소, 민주적 가치의 구현 필요성 등을 본국에 설득력 있게 전달한 사람이다.
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