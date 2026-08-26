연합뉴스

2025년 12월 18일 이재명 대통령이 서울 용산 대통령실에서 열린 더불어민주당 대전 충남 국회의원 오찬 간담회 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.대리인론의 시각으로 지난 1년여의 당내 정치를 되짚어 보면, 주인과 대리인의 자리가 뒤바뀌었다. 주요 자리는 번번이 이재명 대통령의 의중이 갈랐다. 정치권은 이를 '명심'이라 불렀다.이런 '명심' 논란은 당 대표 시절로 거슬러 올라간다. 2024년 전반기 국회의장 경선은 입법부 수장을 뽑는 자리였음에도 명심 경쟁으로 치러졌고, 석 달 뒤 전당대회에서는 '이재명 팔이 척결' 발언을 한 정봉주 후보가 선두를 달리다 강성 당원 표 이탈로 탈락했다. 그래도 그때의 명심은 추정의 영역에 있었다. 집권 뒤에는 추정조차 필요 없어졌다.올해 5월 후반기 국회의장 경선이 그랬다. 대통령 정무특별보좌관을 지낸 조정식 의원이 특보직을 내려놓은 지 열흘 만에 경선에 나섰다. 이번 경선은 의원 투표 80%에 권리당원 온라인 투표 20%를 합산하는 새 방식이었다.당원 투표 첫날, 대통령은 선호투표제의 취지를 설명하는 글에 조 의원을 찍었다고 인증한 지지자의 글을 함께 공유했다. 당내에서는 이를 사실상의 지지 선언으로 받아들였다. 조 의원은 결선 없이 과반으로 후보가 됐고, 6월 5일 본회의 표결을 거쳐 입법부 수장에 올랐다.대통령 취임 후 이 구조는 당을 넘어 선거로 확장됐다. 2025년 12월 8일 이 대통령은 X(옛 트위터) 게시글로 성동구 구정 만족도 기사를 공유하며 "정원오 구청장님이 잘하기는 잘하나 봅니다"라고 적었다. 현직 대통령의 이 한 줄에 정 전 구청장은 '명픽'으로 급부상해 서울시장 경선을 통과했다. 경찰은 지난달 공직선거법 위반 고발 사건을 불송치로 종결했다. 법의 선을 넘지 않았다는 판단은 존중한다. 그러나 그의 발언이 세운 기준은 법보다 높은 곳에 있었다.그리고 6·3 지방선거에서 민주당은 광역단체장 12곳을 석권하고도 서울을 잃었다. 패인이 명픽 하나였다고 단정할 수는 없다. 정권 심판론도, 후보 경쟁력도, 부동산 민심도 작용했을 것이다. 다만 이것 하나는 분명하다. 대통령이 사실상 지목한 후보를 최대 승부처의 주인들이 거부했다.지난 8월 17일에는 이재명 정부 초대 국무총리였던 김민석 의원이 당대표가 됐다. '당정일치'를 주창해 온 그의 취임 일성은 "당은 이재명 대통령과 국민주권정부의 성공을 위해 뛸 것"이었다. 당대표 경선은 이번에도 선호투표제로 치러졌다. 당규를 바꾸면서까지 바꾼 선출 방식이다.대통령이 "측근"이라 인정해 온 김용 전 민주연구원 부원장의 당선을 위해 다수의 국회의원이 지지를 호소하고 경선 막판에는 동료 후보 두 명이 사퇴하며 대의원 표를 몰아주기까지 했다. 그래도 그는 낙선했다.이 체제는 이제 지지자들까지 심사해 맹종과 반역의 이분법으로 갈라치고 있다. 모두가 그런 것은 아니겠지만, 과거의 이재명을 열렬히 지지했고 그가 지향하던 가치와 원칙을 믿었던 많은 지지자들이 이젠 '반명'으로 낙인찍히고 있다.