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2021년 10월 10일 더불어민주당 제20대 대통령 후보에 선출된 이재명 경기도지사가 서울 송파구 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 열린 서울 합동연설회에서 수락연설을 하고 있다.남소연
"문제는 리더입니다. 뚜렷한 철학과 비전, 굳건한 용기와 결단력이 있어야 합니다. 기득권의 저항을 돌파하는 강력한 추진력이 있어야 합니다. 국민을 믿고, 국민과 함께, 국민을 위해 가시덤불 헤치며 새 길을 개척하는 강한 의지가 있어야 합니다. 저 이재명이 하겠습니다."
2021년 10월 10일, 이재명 대통령이 더불어민주당 대선 후보 수락 연설에서 한 말이다. 요즘 대통령의 지지율은 연일 내리막이고, 레임덕 위기를 거론하는 사람들도 부쩍 늘었다. 그 와중에 이 말이 다시 떠올랐다.
떨어지는 속도가 예사롭지 않다. 한국갤럽 8월 둘째 주 조사에서 긍정 평가는 44%로 취임 후 최저를 기록하며 처음으로 부정 평가에 역전당했고, 리얼미터 조사에서는 6주 연속 하락 끝에 40.2%까지 내려앉았다. 일부 조사는 이미 30%대를 가리킨다. 이대로면 남은 4년이 너무 힘들다는 말이 지지층 안에서도 더 확산하고, 총선도 대선도 장담하기 어렵다.
무엇을 어떻게 해야 하는가. 민주·진보 진영의 연대와 결속을 바라는 이들 사이에 처방은 저마다 다를 것이다. 필자의 답은 이재명 대통령이 자신이 해왔던 말, 지지자들의 마음을 울렸던 바로 그 발언들이 지향한 가치와 원칙으로 되돌아가는 것이다.
이재명의 대리인론
이재명 대통령 정치철학의 원형은 대리인론이다. 2021년 12월 대선 후보 시절 그는 전북 군산 유세
에서 "국민이 동의하지 않는 상태에서는 어떤 일도 하지 않겠다. 그게 지배자가 아닌 일꾼인 대리인의 자세"라고 말했다. 자신의 신념에 부합하는 정책이라도 국민이 동의하지 않으면 접겠다고 했고, 실제로 기본소득과 국토보유세 공약을 그 논리로 거둬들였다. 위임의 방향은 아래에서 위로 흐르며, 대리인은 주인의 뜻을 거스를 수 없다는 것이 이 철학의 뼈대다.
"국민을 가르치는 '지도자'가 아닌 주권자를 대리하는 일꾼으로서 저 높은 곳이 아니라 국민 곁에 있겠습니다. 어려울 땐 언제나 맨 앞에서 상처와 책임을 감수하며 길을 열겠습니다."
2021년 7월 1일 대선 출마선언문의 한 대목이다. 이 추상적 원칙에 피와 살을 입힌 것이 2022년 1월 24일 성남 상대원시장 연설
이었다. 그는 "여기가 바로 이재명과 그의 가족들이 생계를 유지했던 곳"이라고 말문을 열었다.
그리고 청소 노동자였던 아버지, 공중화장실을 지키며 10원, 20원을 받던 어머니와 여동생의 이야기를 꺼내며 "제가 하는 모든 일은 우리 서민들의 삶과 이재명의 참혹한 삶이 투영되어 있습니다"라고 오열했다. 아마도 무수히 많은 이들이 같이 울었을 것이다. 그 여동생의 장례식에서 돌아온 이재명은 실신할 정도로 울었다고 하지 않던가.
빈말이 아니었다. 교복을 입어보지 못한 그는 시장이 되어 무상 교복을 만들었고, 버린 과일을 주워 먹던 그는 아이들에게 신선한 과일을 챙겼다. 학원비를 걱정해야 했던 그는 청년 배당을 만들었고, 어머니의 병을 치료하며 겪은 아픔은 성남시의료원 설립으로 이어졌다. 정책마다 상처가 하나씩 박혀 있었다.
2024년 3월 총선 유세에서 그는 "주인에게 대드는 머슴은 해고해야 한다"고 했다. 물론 당시 비판 대상은 윤석열 정권이었다. 하지만 원칙은 사람을 가리지 않는다. 주인의 뜻을 묻지 않는 머슴, 주인의 살림보다 제 세력을 챙기는 머슴은 해고감이다. 그 원칙은 지금의 이재명 대통령에게도 그대로 적용되어야 한다. 그래야 대통령 말의 영(令)이 서고 지지자들을 넘어 국민들의 마음을 움직일 수 있다.
'명심'이 기준이 되는 순간