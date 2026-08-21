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[방송계]

지난 7월 27일 오후 서울 종로구 국립현대미술관 서울에서 열린 '2027년 패노메논 추진계획 발표' 대중문화교류위원회 기자간담회에서 공동위원장을 맡은 최휘영 문화체육관광부 장관(왼쪽)과 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서가 질문에 답하고 있다.2027년 12월 초로 예정된 제1회 패노메논(Fanomenon) 시상식을 두고 업계에서 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 팬(fan)과 현상(Phenomenon)을 결합한 해당 행사는 하이브, SM, JYP, YG 국내 4대 엔터테인먼트회사의 공동출자로 설립된 합작법인이 운영합니다.해당 행사는 소위 '한국판 코첼라'를 꿈꾸며 정부와 민간이 협업하는 모델입니다. 2025년 10월 대통령 직속 기구로 출범한 대중문화교류위원회 논의의 결과물인데요. 지난 7월 27일 최휘영 문화체육관광부 장관과 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서는 기자간담회를 통해 "K-컬처가 전 세계에서 관심을 받는 가운데 그 영향력이 확대돼야 한다"며 취지를 밝힌 바 있습니다.이 자리에서 공개된 내용을 종합하면 2027년 12월 서울 창동과 경기 고양시에서 1회 패노메논이 열리고, 이후엔 미국 로스앤젤레스 등 해외 개최로 이어질 예정입니다. 설명 과정에서 박진영 대표 프로듀서는 "미국 최대 음악 축제인 코첼라 같은 성격의 페스티벌을 열 것"이라 말했습니다. 팬덤을 내세워 산업의 관점으로 K-컬처를 바라봐야 한다"는 설명도 덧붙였습니다. 그 취지에 맞게 1회 시상식은 10개 팬덤을 선정해 시상하고, 전시와 체험행사도 풍성하게 마련한다고 합니다.한국문화관광연구원은 "패노메논 개최를 통해 총방문객 52만명, 외래 관광객 20만명을 유치하고, 약 1조 원의 경제효과를 창출할 수 있을 것"이라고 전망하고 있습니다.위원회에서 롤모델로 표방한 코첼라는 어떨까요. 패션·뷰티·라이프스타일 분야 데이터 분석업체 론치메트릭스(Launchmetrics)가 발표한 'Measuring the Strategic Value of Coachella 2025' 보고서에 따르면 2025년 기준 25만 명의 방문객이 들었고, 약 9억 800만 달러(한화 1조 2710억 원)의 미디어 영향 가치가 있다고 합니다. 경제효과와 미디어 영향 가치라는 산출 기준이 다소 다르지만 올해로 27년 역사인 코첼라와 1회를 맞이할 패노메논이 동급인 셈입니다.대중음악 평론가 정민재씨는 18일자 <한겨레21> 기고를 통해 패노매논의 구조적 모순과 한계를 지적하고 있습니다. 그는 "상을 받기까지 팬들은 앨범 판매량을 높이기 위해, 사인회에 응모하기 위해 얼마나 많은 돈을 썼을까"라며 "오랫동안 팬에게 과한 소비를 유도하는 여러 장치를 만들어둔 케이팝 산업이 이제 와서 치켜세우고 상을 주는 건 어딘가 이상한 일"이라 작심 비판했습니다.정 평론가는 "박 대표 프로듀서는 '우리나라 가수들이 적극 참여하고 있는 코첼라처럼, 그 수준으로 가면 톱스타들이 다 참여하려 할 것'이라 말했는데 의문이 남는다"라며 "코첼라는 톱스타들이 다 참여해서 코첼라가 아니다"라고 표현했습니다. 그의 글처럼 코첼라는 인디록을 비롯, 메탈 같은 비주류 장르 뮤지션도 심심찮게 무대에 오르며 팬들의 사랑을 받았습니다.이런 취지로 정 평론가는 "정부가 참여하는 순간 공익성을 생각할 수밖에 없다"며 "대중음악 시장에서 독립적으로 활동하고 있는 수많은 아티스트와 레이블에도 무대를 제공하며 다양성을 확보하는 게 공익에 걸맞지 않을까"라는 제안도 덧붙였습니다.대중음악 평론가 김도헌씨 또한 <국방일보> 기고로 비슷한 문제를 제기했습니다. 그는 "코첼라 페스티벌이 처음 열리기까지 6년의 준비 기간이 있었다"며 "개최를 16개월 앞둔 페스티벌인데 시간이 없다. 비대칭적 해석만 남아 있다. 투입은 미정인데 산출은 52만 명, 1조 원이라는 확정이다"라고 짚었습니다.현재 공개된 것은 개최 시기와 장소, 팬덤 시상식이라는 큰 틀 정도입니다. 예산과 운영 주체별 역할, 출연진 구성과 선정 기준은 여전히 불분명합니다. 정부가 참여하는 행사라면 '한국판 코첼라'라는 구호나 경제효과 전망도 좋지만, 음악적 다양성과 공공성을 어떻게 확보할 것인지를 우선 논의해야 하지 않을까요. 아이돌과 대형 기획사만이 K-컬처를 대표하는 것은 아니기 때문입니다.