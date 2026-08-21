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26.08.21 18:32최종 업데이트 26.08.21 18:32
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<오마이뉴스>에서 16년째 영화와 대중문화를 취재하고 있습니다. 엔터계 주요 소식을 매주 전합니다.[기자말]
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[영화계] '대종상의 날' 제정에 가처분신청까지 언급

한동안 중단됐던 대종상영화제가 내년엔 개최될 수 있을까요. 새 운영 주체가 내년 3월 12일에 제60회 행사를 치른다고 발표했지만, 일각에서 반박 성명문을 내는 등 혼란 조짐이 일고 있습니다.


한국영화기획프로듀서협회(아래 기획협회)는 지난 12일 제60회 대종상영화제를 내년 3월 12일에 개최한다고 보도자료를 통해 발표했는데요. 20일엔 기자간담회를 열고 "넷플릭스와 합동 개최하겠다"며 "1962년 제1회 대종상영화제가 열린 11월 20일을 기념하는 '대종상의 날'을 매년 열 것"이라고 밝혔습니다.

넷플릭스에 직접 확인해봤습니다. 21일 넷플릭스 관계자는 "20일에 처음 들은 얘기다. 내부에 다 확인해봤지만 논의된 바 없다"고 잘라 말했습니다. 논란이 되자 서정민 기획협회 회장은 <조선일보>를 통해 "조근우 대종상영화제 총재가 OTT 전반을 포함한 논의라는 설명을 하려다가 넷플릭스를 잘못 말한 것"이라 해명하기도 했습니다.

한국영화인총연합회가(아래 영협) 또한 지난 19일 "기협이 영화인을 갈라치기하며 후원자를 모집하는 일을 진행하고 있다"며 "대종상영화제를 영화인과 국민의 품으로 돌리기 위해 릴레이 성명서 발표와 기자회견, 법원을 통한 가처분신청 등을 순차적으로 진행할 것"이란 입장을 밝혔습니다.

1962년 시작해 국내 영화제 중 가장 오랜 역사를 지닌 대종상영화제는 근래 들어 각종 논란 및 구설수에 올랐습니다. 직전까지 영화제를 운영하던 영협이 파산하며 2023년 제59회를 끝으로 열리지 못했는데요.

2024년 11월경 해당 상표권의 공개매각이 열렸고, 2026년 기협이 약 2억 5000만 원을 내고 상표권을 최종 취득했습니다. 운영 총괄을 맡은 조 총재는 2015년 대종상영화제 사업본부장 재직 당시 후원자 모집 과정에서 사기 혐의가 인정돼 유죄판결을 받은 인물입니다.

특히 같은 연도에 대종상영화제는 "시상식에 참석하지 않는 수상자들에게는 상을 주지 않겠다"는 방침을 밝히며 '출석상' 논란이 일었는데요. 이후엔 대종상영화제 당시 김구회 조직위원장과 영협 간 내부 갈등이 불거지며 사실상 파행 운영으로 치닫기도 했습니다.

주최 측 말대로 4년 만에 대종상영화제는 정상 개최될 수 있을까요? 기획협회 입장이 어떻든 영협의 사정이 어떻든 간에 대종상영화제를 바라보는 외부 시선은 차갑기만 합니다.

[가요계] 한국판 코첼라 꿈꾸는 패노메논, 업계에선 우려하는 이유

지난 7월 27일 오후 서울 종로구 국립현대미술관 서울에서 열린 '2027년 패노메논 추진계획 발표' 대중문화교류위원회 기자간담회에서 공동위원장을 맡은 최휘영 문화체육관광부 장관(왼쪽)과 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서가 질문에 답하고 있다.
지난 7월 27일 오후 서울 종로구 국립현대미술관 서울에서 열린 '2027년 패노메논 추진계획 발표' 대중문화교류위원회 기자간담회에서 공동위원장을 맡은 최휘영 문화체육관광부 장관(왼쪽)과 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서가 질문에 답하고 있다.연합뉴스

2027년 12월 초로 예정된 제1회 패노메논(Fanomenon) 시상식을 두고 업계에서 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 팬(fan)과 현상(Phenomenon)을 결합한 해당 행사는 하이브, SM, JYP, YG 국내 4대 엔터테인먼트회사의 공동출자로 설립된 합작법인이 운영합니다.

해당 행사는 소위 '한국판 코첼라'를 꿈꾸며 정부와 민간이 협업하는 모델입니다. 2025년 10월 대통령 직속 기구로 출범한 대중문화교류위원회 논의의 결과물인데요. 지난 7월 27일 최휘영 문화체육관광부 장관과 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서는 기자간담회를 통해 "K-컬처가 전 세계에서 관심을 받는 가운데 그 영향력이 확대돼야 한다"며 취지를 밝힌 바 있습니다.

이 자리에서 공개된 내용을 종합하면 2027년 12월 서울 창동과 경기 고양시에서 1회 패노메논이 열리고, 이후엔 미국 로스앤젤레스 등 해외 개최로 이어질 예정입니다. 설명 과정에서 박진영 대표 프로듀서는 "미국 최대 음악 축제인 코첼라 같은 성격의 페스티벌을 열 것"이라 말했습니다. 팬덤을 내세워 산업의 관점으로 K-컬처를 바라봐야 한다"는 설명도 덧붙였습니다. 그 취지에 맞게 1회 시상식은 10개 팬덤을 선정해 시상하고, 전시와 체험행사도 풍성하게 마련한다고 합니다.

한국문화관광연구원은 "패노메논 개최를 통해 총방문객 52만명, 외래 관광객 20만명을 유치하고, 약 1조 원의 경제효과를 창출할 수 있을 것"이라고 전망하고 있습니다.

위원회에서 롤모델로 표방한 코첼라는 어떨까요. 패션·뷰티·라이프스타일 분야 데이터 분석업체 론치메트릭스(Launchmetrics)가 발표한 'Measuring the Strategic Value of Coachella 2025' 보고서에 따르면 2025년 기준 25만 명의 방문객이 들었고, 약 9억 800만 달러(한화 1조 2710억 원)의 미디어 영향 가치가 있다고 합니다. 경제효과와 미디어 영향 가치라는 산출 기준이 다소 다르지만 올해로 27년 역사인 코첼라와 1회를 맞이할 패노메논이 동급인 셈입니다.

대중음악 평론가 정민재씨는 18일자 <한겨레21> 기고를 통해 패노매논의 구조적 모순과 한계를 지적하고 있습니다. 그는 "상을 받기까지 팬들은 앨범 판매량을 높이기 위해, 사인회에 응모하기 위해 얼마나 많은 돈을 썼을까"라며 "오랫동안 팬에게 과한 소비를 유도하는 여러 장치를 만들어둔 케이팝 산업이 이제 와서 치켜세우고 상을 주는 건 어딘가 이상한 일"이라 작심 비판했습니다.

정 평론가는 "박 대표 프로듀서는 '우리나라 가수들이 적극 참여하고 있는 코첼라처럼, 그 수준으로 가면 톱스타들이 다 참여하려 할 것'이라 말했는데 의문이 남는다"라며 "코첼라는 톱스타들이 다 참여해서 코첼라가 아니다"라고 표현했습니다. 그의 글처럼 코첼라는 인디록을 비롯, 메탈 같은 비주류 장르 뮤지션도 심심찮게 무대에 오르며 팬들의 사랑을 받았습니다.

이런 취지로 정 평론가는 "정부가 참여하는 순간 공익성을 생각할 수밖에 없다"며 "대중음악 시장에서 독립적으로 활동하고 있는 수많은 아티스트와 레이블에도 무대를 제공하며 다양성을 확보하는 게 공익에 걸맞지 않을까"라는 제안도 덧붙였습니다.

대중음악 평론가 김도헌씨 또한 <국방일보> 기고로 비슷한 문제를 제기했습니다. 그는 "코첼라 페스티벌이 처음 열리기까지 6년의 준비 기간이 있었다"며 "개최를 16개월 앞둔 페스티벌인데 시간이 없다. 비대칭적 해석만 남아 있다. 투입은 미정인데 산출은 52만 명, 1조 원이라는 확정이다"라고 짚었습니다.

현재 공개된 것은 개최 시기와 장소, 팬덤 시상식이라는 큰 틀 정도입니다. 예산과 운영 주체별 역할, 출연진 구성과 선정 기준은 여전히 불분명합니다. 정부가 참여하는 행사라면 '한국판 코첼라'라는 구호나 경제효과 전망도 좋지만, 음악적 다양성과 공공성을 어떻게 확보할 것인지를 우선 논의해야 하지 않을까요. 아이돌과 대형 기획사만이 K-컬처를 대표하는 것은 아니기 때문입니다.

[방송계] 시트콤 <안녕, 프란체스카> 20년 만에 돌아온다

<안녕, 프란체스카> 출연진들.
<안녕, 프란체스카> 출연진들.MBC

시청자들의 사랑을 받았던 MBC 시트콤 <안녕, 프란체스카>가 스핀오프(원작의 특징을 살려 새로운 이야기를 만드는 것)로 제작 중입니다. MBC는 20일 새 시트콤 <옆자리, 프렌체스카>를 연내 방송 목표로 제작하고 있다고 밝혔습니다.

<안녕, 프란체스카>는 2005년 1월부터 2006년 2월까지 총 3개의 시리즈가 나온 시트콤입니다. 루마니아를 떠나 한국에 정착하게 된 뱀파이어 가족의 이야기를 그렸는데요. 최고 시청률이 12.7%(TNS미디어코리아 기준)를 기록했고, 방송 5회 만에 온라인상 게시글 6천여 개가 올라오는 등 큰 화제였습니다. 2005년 2월 7일엔 예정된 분량이 결방되자 MBC 게시판에 시청자들 항의만 14페이지에 걸쳤다는 후문이 있을 정도입니다.

특히 원년 출연 배우인 심혜진(프란체스카 역), 박슬기(소피아 역), 박희진(안성댁 역) 등이 스핀오프에도 출연할 것으로 알려져 화제입니다. 약 20년 만에 돌아오는 이들과 함께 신예 한수아(피나영 역), 김현진(장우주 역), 이승규(유혈 역)가 합류합니다. 원작이 가족과 가정 생활을 중심으로 한 이야기였다면, 곧 나올 작품은 2026년 학교를 무대로 한 하이틴 코미디물이 될 것으로 보입니다. 박상우 감독이 연출을, 이명훈 작가가 극본을 맡았습니다.

한동안 MBC에서 자취를 감췄던 시트콤이 다시 등장한다는 점도 반갑습니다. MBC는 2012년 <엄마가 뭐길래> 종영 이후 사실상 시트콤 제작을 중단했습니다. <옆자리, 프란체스카>가 예정대로 공개된다면 14년 만의 MBC 시트콤 부활인 셈입니다.

그동안 <내일 지구가 망해버렸으면 좋겠어>(넷플릭스), <유니콘>과 <직장인들>(쿠팡플레이) 등 시트콤을 표방한 작품이 간헐적으로 나왔지만, 대부분 OTT 플랫폼 한정이었습니다. <옆자리, 프란체스카>는 MBC가 과거의 인기 지식재산권(IP)을 활용해 시트콤의 방송 경쟁력을 다시 시험한다는 점에서도 유의미한 사례가 될 것으로 보입니다.
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주간 이선필
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