이인자

책을 펼치기 좋은 곳곰곰이 생각해 보니, 안과 바깥의 경계를 사라지게 하는 것이 이 도서관의 매력인가 싶었다. 실내는 푸른 정원으로 가득 채우고, 바깥 한쪽 벽면은 서재로 채웠으니 말이다. 성곽이라는 것이 안과 밖을 구분하는 것이라면, 이 도서관은 그 경계를 지우는 느낌이었다. 안과 밖을 잘 구분하지 못하고 이 마음 저 마음 옮겨 다니는 나 같은 사람이 반할 수밖에 없는 곳이었다.어느새 도서관 안쪽의 두 번째 탐색을 시작했다. 처음 들떴던 마음과 달리, 두 번째는 좀 더 끌리는 곳에 오래 눈길이 간다. 이를테면 실내 정원의 저 나무는 왜 고개를 꺾고 있는지, 이 넓은 정원의 관리사는 누구인지, 사서는 무슨 마음으로 북큐레이션을 기획했는지, 이곳의 시그니처로 보이는 '어린이 전집 대출'은 어떤 방식으로 대출이 이루어지는지 하나하나 파헤치고 싶어진다.조용히 책을 읽는 이용자들에게도 눈길이 간다. 저 사람은 나와 같은 이방인인지, 매일 오는 동네 주민인지. 다정함과 오지랖 사이, 아슬아슬 줄타기가 시작되는 것이다.아쉬움도 보이기 시작한다. 서가의 모양은 유려했지만 너무 높아서 사다리가 필요할 것 같았고, 어린이실에 쪼그리고 앉아보니 어린이 눈높이에는 서가가 높아 보이기도 했다. 직원 무릎이 고단하기는 하겠지만, 어린이실에는 그래도 낮은 서가가 옳지 싶었던 것이다.3층 문학 자료실로 올라갔다. 서울 시내 전경이 한눈에 내려다보이는 좋은 자리가 있었다. 그런데 네 명의 가족이 앉으면 딱 좋을 자리여서 욕심을 내려놓고 자료실 한가운데 자리를 잡았다. 모처럼 일본 작가의 책을 읽어보고 싶었다. 마스다 미리의 <귀여움 견문록>과 히가시노 게이고의 <가면산장 살인사건>을 서가에서 가져왔다.