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미국 텍사스주 댈러스시의 한 공동주택에 재활용 수거함과 일반쓰레기 수거함이 놓여 있다.이영훈
음식물 처리 난이도에서는 더 극단적인 차이를 보인다. 한국에서는 보관이 쉽지 않고 역한 냄새로 음식물 쓰레기 처리에 고역이지만 텍사스는 싱크대 아래 설치된 분쇄기로 음식물을 갈아 그대로 하수관으로 보내는 것이 전부다. 전용 쓰레기봉투나 수거함도 없다.
다만 분쇄가 잘 안되는 음식물은 분쇄기 고장을 막기 위해 비닐봉지에 담아 쓰레기통에 버리고 만다. 음식물 쓰레기가 대부분 재활용되는 한국과 달리 미국은 음식물과 일반 쓰레기의 차이를 두지 않는 셈이다.
만약 오랜 세월을 함께 한 반려동물이 세상을 떠난다면 어떨까? 굳이 장례를 원하지 않는다면 거주하는 시에 온라인으로 신청하면 된다. 일반 쓰레기로 분류되어 비닐봉지에 담아 집 앞에 놔두면 수거된다. 댈러스시의 경우 45kg 이하의 소형 동물이면 무료, 그 이상이면 125달러(약 17만 원)가 수도 요금에 더해진다.
대형폐기물의 경우에도 비슷하다. 댈러스는 매월 한 번 10큐빅야드(7.65세제곱미터, 대략 방 한 칸에 들어가는 가구 전체의 크기) 크기를, 만약 그보다 크다면 1년에 한 번 20큐빅야드 크기만큼의 폐기물을 무료로 버릴 수 있다. 그 이상의 경우 5큐빅야드당 60달러(8만 원)의 수수료가 수도 요금에 부과된다.
전자제품은 환경오염과 재활용을 위해 일반 쓰레기로 수거될 수 없고 시에서 지정한 재활용센터나 폐기물 센터에서 무료로 버릴 수 있다. 여의치 않으면 배터리 및 전구를 포함, 대형 가전 판매장이 운영하는 프로그램을 활용해 무료로 수거해 가도록 하면 된다.
한국의 재활용 분리 과정이 자발적(이자 강제적)이고 세분화된 것에 반해 미국 대다수의 주는 편하게 단일 통로로 버리고 뒤에서 알아서 처리하는 싱글 스트림(Single-Stream) 방식을 채택하고 있다. 종이, 플라스틱, 캔, 유리 등을 한 통에 담은 재활용 쓰레기들은 일괄 수거되어 재료회수시설로 옮겨지고 자동과 수동이 혼합된 여러 과정을 거치게 된다.
수거 트럭이 쏟아 낸 재활용 쓰레기들은 컨베이어 벨트를 타고 이동한다. 회전 스크린이나 진동판을 통해 박스, 종이류가 먼저 위로 떠올라 1차로 분류되면 여기에 사람 손이 더해진다. 선별라인 사이에 있는 작업자들이 컨베이어 벨트 양옆에 서서 빠르게 지나가는 쓰레기를 손으로 하나하나 솎아 내는 과정이다. 이 작업에서는 기계 롤러에 감겨 고장을 일으키지 않도록 옷이나 끈, 비닐봉지를 제거하고 음식물이 그대로 남은 용기 등 재활용되지 않는 일반 쓰레기를 빠르게 골라내야 하는 고된 현장 노동이 있다.
이 단계를 마치면 철이나 고철 캔은 자석으로 끌어올리고 알루미늄 캔에 자성을 띠게 하여 튕겨내며 플라스틱 재질을 광학 선별기로 분류해 공기압축기로 불어내는 방식으로 2차 선별 과정을 거치게 된다.
모든 과정을 마친 재활용품은 압축 블록 형태로 재활용 소재 매입업체나 재가공공장으로 판매된다. 재활용이 아니라 일반 쓰레기통으로 배출된 쓰레기는 환적장에서 위험물을 골라낸 후 최종목적지인 매립지로 향한다. 텍사스는 매립 비용이 저렴하고 대기오염 규제가 엄격해 소각장이 거의 없다.
땅 넓으니 묻으면 그만?