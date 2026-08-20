▲
베를린 민중극장 앞. 판자 울타리로 수영장을 가렸다. 고정희
지난 18일 독일 베를린 민중극장 앞에 새로 생긴 야외 수영장에 가 보았다. 문을 연 지 일주일도 되지 않아 판자로 펜스를 쳐서 막아 놓고 "엿 먹어라!"라는 현수막을 크게 써 붙여 놓았다는 소식에 갔던 것인데 현수막은 사라지고 없었다. 현수막 문구는 이곳을 얼쩡거리는 극우 블로거들을 향한 것이었다. 지금은 급조한 안내문이 대신 붙어 있었다. "사진과 영상 촬영은 사전 허가를 받아야 합니다."
며칠 전 이곳에서 누군가가 카메라를 켜면서 시작된 소동 때문에 이제는 모든 사람이 카메라를 켤 수 없는 상황이 된 것이다.
이 수영장이 자리한 곳은 '로자 룩셈부르크 광장'으로 한가운데에는 베를린 민중극장이 서 있다. 1890년 노동자들도 싼값에 연극을 볼 수 있어야 한다는 취지로 시작된 민중극장 운동은 "예술을 민중에게!"를 내걸었다. 노동자들이 한 푼 두 푼 모은 돈으로 1913년부터 1914년까지 극장 건물을 지었다. 이름 그대로 민중이 세운 극장이다.
지난 6월 새로 부임한 마티아스 릴리엔탈 단장은 전통적인 무대 안에 얌전히 머무는 연극인이 아니다. 마치 우리의 지신밟기처럼 관객과 함께 거리를 직접 돌아다니는 실험적 공연을 시도했고 뮌헨 캄머슈필레 단장 시절에도 극장을 사회와 직접 연결하려 했다.
그는 베를린에서 첫 프로젝트로 극장 앞 광장에 길이 25미터의 수영장을 설치하고 '민중수영장'이라 칭했다. 베를린의 낡고 부족한 공공 기반 시설에 대한 항의이자, 극장을 시민의 일상이 되게 하려는 시도였다. 가을 연극 시즌 시작 전 여름 휴관 기간을 이용하여 무대를 야외로 옮긴 것이다.
거기서 수영하는 시민들이 극의 주인공이 된다는 실험 예술이기도 하다. 그는 이를 자신이 평생 해온 일 가운데 "가장 도발적이지 않은 프로젝트"이며 고향 베를린에 보내는 "다정한 포옹"이라고 설명했다. 그 포옹은 개장 며칠 만에 독일 전역을 뒤흔드는 문화전쟁으로 변했다.
술통을 열어야 하나? 말아야 하나?
지난 14일 정오부터 오후 6시까지 이 수영장에는 EOTO(Each One Teach One)라는 단체의 이용이 예정되어 있었다. EOTO는 아프리카 디아스포라 어린이와 청소년들을 지원하는 단체다. 여름방학을 맞은 아이들이 몇 시간 동안 마음 편히 수영할 수 있도록 마련한 행사였다.
민중수영장은 여러 협력 단체가 예약해 이용할 수 있다. 거리 청소년을 돕는 단체와 도시의 수변공간 되살리기 협회도 예약했고 EOTO의 여섯 시간 역시 여러 단체 예약 가운데 하나였다.
지난 11일 판코구의 기민당 소속 아일린 바이벨러 의원이 수영장에 나타났다. 좋은 프로젝트라고 축하해 주러 간 것이 아니었다. 그는 카메라를 켜고 셀카 영상을 찍으며 이렇게 말했다. "나는 백인이기 때문에 이 수영장에 들어갈 수 없습니다." 그리고 그 영상을 인스타그램에 올렸다.