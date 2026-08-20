고정희

로자 룩셈부르크 문구. "다른 나라들을 지배하는 일이 아무리 인간적으로 행해진다 하더라도 민주주의 국가에 얼마나 해로운 영향을 미칠 수밖에 없는지, 그리고 그 과정에서 민주주의의 토대가 어떻게 서서히 허물어지는지...”바이벨러는 이웃한 판코구의회에서 문화와 보건 분야를 담당한다. 그렇다면 흑인 아이들에게 안전한 수영 시간이 마련된 것을 다행스럽게 여기고 축하해야 할 일이었다. "나는 백인이어서 못 들어간다"가 아니라 "아이들이 즐겁고 안전하게 수영하기를 바란다"라는 착한 영상을 올릴 수도 있었다.그러나 그는 다른 선택을 했고 영상에 비판 댓글이 적지 않게 오르자 그는 '인종차별이 존재하고 보호공간이 필요하다는 점을 인정'했다. 그러면서도 자신이 백인이라 발언조차 못 하게 한다는 식으로 자신의 상처에 관해서만 이야기했다. 그는 역차별을 운운하는 것으로 자신의 바닥을 드러냈다.이런 정치인에게 '우리를 대변해 달라고 맡겨도 될까?'라는 질문이 떠 오른다. 공교롭게도 이 사건이 시작된 광장 바닥에는 로자 룩셈부르크의 문장들이 새겨져 있다. 광장 한쪽에는 지금 좌파당사로 쓰고 있는 카를 리프크네히트 하우스가 서 있다. 이곳은 한 혁명가의 이름을 붙인 장소를 넘어 누가 권력을 행사하며 시민은 정치에 어떻게 참여해야 하는가라는 질문이 겹겹이 쌓인 장소다.로자 룩셈부르크는 정치를 소수의 지도자에게 맡기고 대중은 뒤따르기만 하는 체제를 믿지 않았다. 그는 사회 변화가 정당 지도부의 명령으로 만들어지는 것이 아니라 사람들이 스스로 말하고 행동하며 시행착오를 겪는 과정에서 생겨난다고 보았다. 볼셰비키가 민주적 자유를 억압하는 것을 비판하며, "자유란 언제나 다르게 생각하는 사람의 자유"라고 경고했다. 그가 두려워한 것은 혁명의 이름으로 소수의 당 지도부와 관료가 새로운 권력층이 되는 일이었다. 그 우려는 실제 역사가 거듭 증명했다.한나 아렌트도 비슷한 질문에 도달했다. 그는 대표제 민주주의가 시민의 정치적 자유를 충분히 보장하지 못한다고 보았다. 정당과 전문 정치인이 모든 정치 행위를 대신하면 시민은 몇 년에 한 번 투표한 뒤 다시 관객으로 물러난다. 대표자는 점차 자신이 대표해야 할 사람들로부터 분리되고, 정치는 소수의 특권이 될 위험이 있다.인스타그램 영상 하나 때문에 대표제 민주주의 전체를 부정하려는 것이 아니다. 모든 의원을 한 사람의 수준으로 평가해서도 안 된다. 그러나 바로 이런 작은 장면에서 오래된 의문이 되살아난다. 우리는 누구에게 우리를 대표할 권한을 주고 있는가. 대표라는 자리는 타인의 삶을 이해하려는 훈련 없이도 얻을 수 있는 자리가 되었는가. 정치인이 소셜미디어의 알고리즘이 좋아할 갈등을 만들어낸다면, 시민은 무엇을 해야 하는가.오늘날 독일 곳곳에서 정당과 의회에 대한 신뢰가 무너지고 있다. 그 틈을 가장 빠르게 파고드는 세력은 극우당이다. 그렇기에 선출직 정치인의 자질과 책임을 묻는 일은 민주주의를 지키기 위해 반드시 해야 하는 일이다. 그리고 이건 독일만의 문제는 아니다.