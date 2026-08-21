▲내비게이션 없이 운전하는 유재석
운전자는 한 명이지만 모두 전방을 주시하며 가는 길에 대한 의견을 내고 있다.뜬뜬
이번에는 1박 2일 국내 여행인데, 여행지는 돌림판을 돌린 결과 '전라북도 익산'으로 정해졌다. 고속도로가 아닌 국도로 가야 하는 여행이라, 모두 서둘러 차에 탑승했다. 운전은 유재석이 하고, 이성민은 그 옆자리에서 축척이 다른 지도를 번갈아 봤다. 이성민이 가는 방법을 알려주면 유재석뿐 아니라 뒷자리의 지석진과 양세찬도 도로의 표지판에 집중했다.
"과천에서 47번 국도 타고 가다가 화성에서 39번을 갈아타야 해."라는 이성민의 말에 차에 탄 모두가 잊지 않으려 47번, 39번을 소리 내어 말했다. 운전하는 사람은 한 명인데 네 명이 모두 함께 운전하고 있는 것만 같았다.
예전에는 길을 걷다 보면, 차의 창문을 내리고 길을 묻는 사람이 많았다. 어릴 적 아빠 차를 타고 갈 때, 아빠가 길이 헷갈리면, 나에게 가게에 가서 길을 물어보라고 했던 생각이 났다. 쭈뼛거리며 가게에 들어가 말문을 열기가 어려웠던 기억, 대부분 친절하게 설명해 주시던 어른들에 대한 기억이 덩달아 떠올랐다.
그들은 내비게이션을 사용할 수 없으니, 현재의 위치도, 걸리는 시간도 정확히 알 수 없어 답답해했다. 가야 하는 도로의 번호가 표지판에 두 개가 나와 당황스럽기도 했다. 그나마 위로가 되는 건 나침반이 남쪽을 향하고 있어서 아예 잘못 가고 있는 건 아니라는 거다. 불편하지만 재미있고, 긴장되지만, 대화 거리가 넘친다. 긴장하다 길을 제대로 찾았을 땐 모두 기쁨의 박수를 쳤다. 편리하게 사용하던 기계 하나가 없어진 것뿐인데 소통이 폭발했다.
우연히 표지판을 보고 간 '공세리 성당'이 '전국에서 가장 아름다운 성당 중 하나'였고, 길 가는 사람에게 물어서 간 식당에서 만족스러운 식사를 했다. 또 갈 만한 장소를 물어서 간 신정호에서 간식을 먹으며 즐거운 시간을 보냈다. 아직 아산인데, 시간은 오후 4시였다.