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항셍테크지수 개편 이후 편입 예상 기업.이번 개편의 핵심은 두 가지입니다.첫째, 산업 분류의 제한을 없애고 6대 기술 테마로 재편합니다. 기존에는 '인터넷 기업인가'가 중요했다면, 앞으로는 '어떤 기술을 보유하고 있는가'가 더 중요해집니다. 새로운 항셍테크지수는 디지털 플랫폼 및 솔루션, 인공지능, 첨단 하드웨어, 로봇 및 자동화, 클라우드, 프런티어 기술 등 6개 기술 테마를 중심으로 구성됩니다. 세부 기술 테마도 기존 16개에서 24개로 확대됩니다.둘째, 종목 선정 방식에 혁명적인 변화가 일어납니다. 기존에는 사실상 시가총액이 유일한 기준이었습니다. 하지만 개편안에서는 구성 종목을 50개로 늘리고 '시가총액 기준 상위 40개 + 매출 성장률 기준 상위 10개'라는 이중 선별 체계를 도입합니다. 이는 아직 규모는 작지만 빠르게 성장하는 AI·로봇·반도체 기업에게 별도의 지수 진입 통로를 열어주는 혁신입니다.왜 지금일까요? 2020년 이후 중국 기술 산업의 중심은 BAT와 같은 플랫폼 기업에서 AI 모델→반도체→AI 서버→로봇→첨단 제조→Physical AI로 빠르게 이동했습니다. 홍콩거래소의 18C 제도(홍콩거래소 상장규정 제18C장, 2023년 도입, – 수익성이나 매출 요건을 충족하지 못한 AI·반도체·로봇·첨단소재 등 특수 전문 기술 기업의 홍콩 상장을 허용하는 특례 제도)를 통해 상장하는 전문 기술 기업도 증가하고 있습니다.문제는 이들 기업 대부분이 상대적으로 상장 역사가 짧고 시가총액이 작다는 점입니다. 기존의 '시가총액 중심' 방식에서는 성장성이 아무리 높아도 지수 편입이 어려웠습니다. 이번 개편은 바로 그 간극을 줄이기 위한 시도입니다. 양적 성장도 중요하지만 질적 성장도 중요하다는 의미입니다.항셍지수회사의 시뮬레이션 결과는 이 변화의 파급력을 극명하게 보여줍니다. 개편 후 50개 종목 가운데 첨단 하드웨어 관련 종목은 현재 5개에서 15개로 3배 증가하고, AI 관련 종목은 3개에서 6개로 2배 증가할 전망입니다. 매출 성장 그룹에서 새롭게 편입되는 10개 기업의 매출 성장률 중앙값은 82%입니다.이는 시가총액 그룹으로 편입되는 종목들의 23.4%보다 훨씬 높으며, 기존 항셍테크지수 구성 종목의 13.8%와 비교하면 약 6배 수준입니다. 상위 10개 종목의 비중도 현재 70.6%에서 개편 후 66.3%로 낮아질 것으로 예상됩니다. 이 시뮬레이션 결과는 단순한 수치가 아니라, 지수의 성격이 '대형 플랫폼 의존형'에서 '성장형 딥테크 중심'으로 완전히 바뀌는 것을 입증합니다.개편의 최대 수혜는 단연 첨단 하드웨어 섹터입니다. 반도체, AI 인프라, 로봇, 첨단 제조 기업들의 지수 내 존재감이 획기적으로 높아질 전망입니다. AI 관련 기업도 혜택을 받습니다. 이미 6월 8일 적용된 최근 조정에서는 중국의 대표 AI 기업인 미니맥스(MiniMax)와 즈푸AI(Zhipu AI)가 새롭게 편입된 바 있습니다. 하지만 두 기업의 합산 비중은 1%에도 미치지 못해 기존 구조를 바꾸지는 못했습니다.이번 개편은 차원이 다릅니다. 단순히 AI 기업 몇 곳을 추가하는 것이 아니라 지수 선정 규칙 자체를 AI·하드테크 시대에 맞게 바꾸는 작업이기 때문입니다. 특히 '매출 성장률' 기준이 독립적으로 작용함으로써, 아직 시총은 작지만 빠르게 성장하는 AI 스타트업이나 반도체 설계회사 등이 조기에 지수에 포섭될 수 있는 제도적 장치가 마련되었습니다. 반대로 기존 인터넷 플랫폼 대기업은 상대적 비중이 줄어들 수 있으며, 이는 지수의 업종 대표성이 재편되는 것을 의미합니다.항셍테크지수를 추종하는 글로벌 자산이 404억 달러(약 57.8조 원)에 달하므로, 편입 종목과 비중 변경 시 ETF와 인덱스 펀드 등 패시브 자금이 대규모로 재조정될 수밖에 없습니다. 새로 편입되거나 비중이 늘어나는 AI·하드웨어 기업에는 구조적 자금 유입이, 반대로 비중이 축소되는 기존 대형주에는 자금 유출 압력이 발생할 수 있습니다.한국 투자자들이 주목해야 할 점은 무엇일까요?첫째, 중국 자본시장이 '과거 승자'가 아닌 '미래 기술'에 자금을 배분하도록 시스템을 개선하고 있다는 점을 이해해야 합니다. 이는 단순한 산업 정책이 아닌, 자본시장의 근간을 바꾸는 제도적 개편입니다.둘째, 이는 중국 정부의 AI·반도체 육성 정책과 맞물려, 향후 수년간 홍콩 증시의 테마가 하드웨어·AI 인프라로 재편될 가능성이 높습니다.셋째, 한국의 반도체·배터리·로봇 관련 기업들도 중국의 하드테크 생태계와 간접적으로 경쟁 또는 협력할 수 있으므로, 중국 기술 지수의 변화를 글로벌 밸류체인 관점에서 모니터링할 필요가 있습니다.넷째, 개인 투자자라면 기존 인터넷 플랫폼 위주의 중국 테크 ETF 투자 전략을 재검토하고, AI·하드웨어 비중이 높은 상품으로의 교체를 고려할 시점입니다. 결과는 9월 말 발표될 예정이며, 최종안이 통과되면 실제 편입 변화는 12월 정기 리밸런싱부터 적용됩니다. 그리고 그 기대감은 벌써 시장에 반영되는 중입니다.이번 항셍테크지수 개편은 종목 교체가 아닌 중국 자본시장 설계 철학의 전환입니다. 2020년 BAT 인터넷 플랫폼 시대를 위해 설계된 지수는 이제 AI·반도체·로봇·첨단 하드웨어 시대에 맞게 전면 재설계되고 있습니다. 핵심은 시가총액 단일 기준에서 '시가총액 + 매출 성장률' 이중 기준으로의 전환입니다.이는 기존 인터넷 빅테크도 AI 시대에 맞게 재평가받게 하고, 동시에 아직 작지만 빠르게 성장하는 새로운 AI 기업들에게 지수 진입 통로를 열어 성장의 발판을 마련한 것입니다. 중국 자본시장이 먼저 제도를 바꿔 미래 산업으로 자금이 흐르도록 유도하는 선제적 조치이며, 한국 투자자들은 이 설계의 변화를 읽어야 합니다. 중국은 자본시장이 이미 AI 시대를 향해 움직이고 있습니다.