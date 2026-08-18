로이터/연합뉴스

지난 15일, 일본 도쿄 야스쿠니신사가 사람들로 북적이는 모습.군국주의 시절에 유행했던 그 같은 신사요배가 정치적 목적으로 다시 거론된 것은 극우세력이 자민당 정권을 장악한 지 얼마 안 되는 고이즈미 준이치로 내각 때였다. 2001년 취임 이후 해마다 야스쿠니신사를 참배한 고이즈미 총리로 인해 외교적 마찰이 심해질 때에 바로 이 요배 이야기가 나왔다.2006년 5월 18일의 참의원 특위 회의록인 '제164회 국회 참의원 행정개혁에관한특별위원회 제9호'에 따르면, 자민당의 아라이 히로유키 의원은 "마음의 문제이기 때문에"라는 표현을 사용해 가며 절을 올리는 장소는 중요하지 않다는 입장을 피력했다.그는 "마음의 문제이기 때문에 요배라는 것이 있습니다"라며 "멀리서, 집에서 마음으로 부전(不戰)의 맹세와 그리고 또한 평화를 기원하고 세계와의 협조를 기원하는 이런 방식도 있을 수 있다"라고 발언했다. 직접 참배로 인한 외교적 마찰을 피하기 위해 요배 방식도 고민해보자는 제안이었다. 이 시기에 거론됐던 요배라는 아이디어가 이번에 다카이치 총리에 의해 구체적으로 실현된 것이다.요배는 공물료 납부와 직접 참배 중에서 후자에 훨씬 가깝다. 아라이의 말처럼 "마음의 문제이기 때문에" 직접 참배와 원격 참배의 본질적 차이는 미미하다.이번처럼 일본 총리가 '야스쿠니를 향해 요배한다'고 명확히 공지하면, 야스쿠니 정신의 중요성에 대한 일본 국민들의 관심도가 높아질 수밖에 없다. 이런 방식은 '직접 가지 못하면 요배를 해서라도 반드시 경의를 표해야 하는 곳이 야스쿠니신사'라는 인식을 심어줄 수 있다.이번 8·15 요배에서 드러난 것은 다카이치 총리가 어떻게든 야스쿠니에 절을 올려야 한다는 강렬한 의지를 갖고 있다는 점이다. 패망 이전의 영광을 반드시 회복해야 한다는 일본 극우의 열망이 그의 마음을 움직이고 있음을 보여준다. 일본 사회가 어느 방향으로 진행되고 있는지를 증명하는 상징적 장면이다.