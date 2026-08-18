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26.08.18 10:11최종 업데이트 26.08.18 10:19
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명픽의 승리
명픽의 승리박순찬

더불어민주당 전당대회에서 이재명 정부의 국무총리를 지낸 김민석 후보가 당 대표에 당선됐다.정청래 후보에 맞서 이재명 대통령의 의중을 내세운 김 대표가 당권을 쥐게 되면서 이재명 정부의 국정 운영에도 탄력이 붙을 것이란 전망이 나온다.

김 대표는 2028년 총선 공천 과정을 지휘하고 각종 개혁과제를 맡게 되었다. 전당대회 과정에서 생긴 당내 갈등을 치유하고 봉합하는 일이야말로 김대표가 풀어야 할 숙제이다.
덧붙이는 글 이 기사는 장도리사이트 ( https://jangdori.tistory.com )에도 실립니다.
#김민석 #민주당 #대표 #명심
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