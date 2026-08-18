▲명픽의 승리박순찬 더불어민주당 전당대회에서 이재명 정부의 국무총리를 지낸 김민석 후보가 당 대표에 당선됐다.정청래 후보에 맞서 이재명 대통령의 의중을 내세운 김 대표가 당권을 쥐게 되면서 이재명 정부의 국정 운영에도 탄력이 붙을 것이란 전망이 나온다. 김 대표는 2028년 총선 공천 과정을 지휘하고 각종 개혁과제를 맡게 되었다. 전당대회 과정에서 생긴 당내 갈등을 치유하고 봉합하는 일이야말로 김대표가 풀어야 할 숙제이다. 덧붙이는 글 이 기사는 장도리사이트 ( https://jangdori.tistory.com )에도 실립니다. #김민석 #민주당 #대표 #명심 구독하기 프리미엄 박순찬의 장도리 카툰 이전글 [박순찬의 장도리 카툰] 체감 3당 체제 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천6 댓글1 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 박순찬 (jangdory) 내방 구독하기 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 목차375 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 [박순찬의 장도리 카툰] 체감 3당 체제 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크