박순찬

명픽의 승리더불어민주당 전당대회에서 이재명 정부의 국무총리를 지낸 김민석 후보가 당 대표에 당선됐다.정청래 후보에 맞서 이재명 대통령의 의중을 내세운 김 대표가 당권을 쥐게 되면서 이재명 정부의 국정 운영에도 탄력이 붙을 것이란 전망이 나온다.김 대표는 2028년 총선 공천 과정을 지휘하고 각종 개혁과제를 맡게 되었다. 전당대회 과정에서 생긴 당내 갈등을 치유하고 봉합하는 일이야말로 김대표가 풀어야 할 숙제이다.