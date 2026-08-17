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중국 정부는 기업보다 한발 앞서 정책을 제시한다. 2026년 8월 데이터센터 국가 모니터링 시스템을 구축하고 자율주행, AI의료 등 첨단기술 관련 300여 건의 표준 정책을 발표했으며 데이터 등기제 및 내부 단속과 해외 개방에 대한 2원론적 입장을 제시했다.고전 <중용>은 통일된 천하를 이렇게 정의했습니다. "수레의 궤가 같고, 글이 같으며, 행동의 규범이 같다(車同軌, 書同文, 行同倫)." 진시황이 수레바퀴 간격과 문자를 통일한 것은 널리 알려져 있지만 원문에는 항목이 하나 더 있습니다. 규범의 통일입니다. 길을 깔고 글자를 통일하는 것만으로는 한계가 있으며 그 길 위에서 무엇을 어떻게 주고 받을지에 대한 합의가 있어야 비로소 하나의 시장이 되었습니다.여기서 통일한 것은 도로의 폭이 아니라 수레 두 바퀴 사이의 간격이었습니다. 다져진 흙길에 파인 바퀴 홈이 사실상 레일 역할을 했기 때문에, 규격이 다르면 기존 도로를 그대로 쓸 수 없었습니다. 진시황은 길을 새로 깐 것이 아니라 이미 존재하는 인프라에 규격을 부여해 네트워크로 전환시킨 것입니다.2000년이 지난 지금 중국은 이 세 항목을 AI 시대에 다시 적용하고 있습니다. 이번에 까는 것은 흙길이 아닌 데이터센터라는 수도관이고, 통일하는 것은 글자가 아닌 데이터의 규격이며, 합의하려는 것은 기술표준, 데이터의 재산권과 국경 간 이동 규칙입니다.2026년 8월 중국 정부는 AI 시대의 인프라 전략을 한 번에 보여주는 정책들을 쏟아냈습니다. '중국 "전국 일체화 컴퓨팅네트워크" 자국산 10만 카드 클러스터 가동'(2026-08-09). '338개 중요 국가표준 발표 — AI 의료기기·자율주행 안전 등 첨단·안전 포괄'(국가표준화관리위원회, 2026-08-11). '국가데이터국, 데이터에 "신분증" 발급하는《데이터 재산권 등기 지침》 발표'(2026-08-13). '광저우·선전·헝친, 국가 데이터 국제협력 1차 시범지구 동시 선정'(2026-08-14).그리고 '중국 첫 자율주행 강제 국가표준 발표 — L3/L4 안전요구 규정, 2027년 7월 시행'(2026-08-13)입니다. 이 정책들은 우연히 겹친 것이 아닙니다. 인공지능이 지속가능하려면 데이터가 막힘없이 흘러야 한다는 전제 아래, 중국은 인프라(하드웨어) → 규제(소프트웨어·패권) → 유통(생태계)이라는 선형적 흐름을 한 번에 밀어붙이고 있습니다.CCTV 보도에 따르면 올해 들어 중국의 '전국 일체화 컴퓨팅네트워크' 구축이 가속화되면서 6월 말 기준 전국 스마트 컴퓨팅 규모가 전년 동기 대비 177% 늘어 초당 2,185엑사플롭스에 이르렀습니다. 전국 컴퓨팅의 60% 이상이 통합 모니터링에 편입되었고, 전국 일체화 컴퓨팅네트워크 모니터링·수급조절 시험검증 플랫폼이 시운영에 들어갔습니다.주목할 점은 정저우 국가 슈퍼컴퓨팅 핵심 노드가 첫 '전량 자국산 10만 카드 컴퓨팅 클러스터'를 채택해 신소재·혁신신약 등 26개 영역에 융합 컴퓨팅을 제공하기 시작했다는 사실입니다. 엔비디아 접근이 제한된 조건에서 화웨이 어센드 계열 국산 가속기로 초대형 클러스터를 구성한 것은 성능 격차를 물량과 시스템 통합으로 상쇄하려는 전략이 실행 단계에 진입했음을 뜻합니다.중국은 흩어진 데이터센터를 국가가 단일 관리하는 '컴퓨팅 국유 인프라화'로 방향을 굳혔습니다.이제 데이터센터는 전기나 수도처럼 국가가 공급하는 공공재가 되어가고 있습니다.국가표준화관리위원회는 338개 중요 국가표준을 비준·발표했습니다. 이 가운데 강제성 국가표준이 15개, 추천성 국가표준이 323개입니다. 인공지능 의료기기·신형 디스플레이·광전자 등 첨단기술 영역과 전통산업·안전생산·국민생활의 4대 방향을 포괄합니다.그중 가장 주목할 만한 것은 중국 첫 자율주행 강제 국가표준인 《스마트 커넥티드카 자율주행 시스템 안전요구》(GB 44721-2026)입니다. 이 표준은 L3·L4급 시스템을 탑재한 여객·화물 차량에 적용되며 2027년 7월 1일부터 시행됩니다. 공업정보화부 자료에 따르면 L2급 조합운전보조 승용차 신차 탑재율은 이미 70.5%에 이르렀고, 첫 L3급 차종이 특정 지역에서 상용 주행을 시작했습니다.표준은 단순한 기술 권고가 아니라 시장 진입의 열쇠이자 외국 기업의 발목을 잡는 관문입니다. AI 의료기기·자율주행 등 첨단 영역에 강제 표준을 선제 배치하는 것은 자국 산업을 육성하는 동시에 표준을 통해 외국 기업의 진입 조건을 설정하려는 '표준 주권' 전략입니다.국가데이터국은 <데이터 재산권 등기 지침(시행)>을 발표해 등록기관 관리·등록 절차 규범·등록 증빙 응용 등을 체계적으로 구축하고, 전국 데이터 재산권 등기 지침을 배포했습니다. 데이터 재산권 등기는 '무형자산인 데이터에 신분증명을 발급하는 것'으로 정의되며, '1회 등기, 전국 통용'을 실현해 데이터 유통·사용 비용을 낮춥니다.데이터를 토지·자본에 이어 '생산요소'로 만들려는 중국의 핵심 인프라 조치입니다. 데이터에 재산권을 부여해 등록·거래·담보를 가능케 하면 데이터 시장이 폭발적으로 커질 수 있습니다.이와 동시에 국가데이터국의 지원으로 광저우, 선전, 헝친 협력구가 국가 데이터 영역 국제 협력 1차 시범지구로 동시 선정됐습니다. 세 곳 모두 광둥성에 속하며 각각 아세안·홍콩·마카오를 향한 데이터 관문 역할을 맡습니다.광저우는 난사(南沙)를 핵심 담당구로 삼아 '시설-규칙-플랫폼-생태' 4위 일체 국제 데이터 협력 체계를 구축하고, 크로스보더 무역 집적구와 의료·과학연구 전용 데이터 크로스보더 통로를 중점 추진합니다. 선전은 첸하이(前海) 선강 현대서비스업 클러스터를 기반으로 인프라 연통·표준 협의 상호인정·협력 플랫폼 조성·서비스 생태계 육성의 4대 방향에 집중하며, 협력 네트워크를 광둥-싱가포르, 중국-아세안으로 확장해 일대일로 국가와 APEC 회원 경제체까지 개방합니다.데이터의 국경 간 이동을 국가가 통제하면서도 특정 시범지구에서 실험적으로 개방하는 '이중 트랙' 전략입니다. 광둥성-홍콩-마카오·아세안·일대일로로 협력망을 넓히는 것은 중국 표준의 데이터 거버넌스를 주변국으로 확산하려는 포석입니다.인공지능의 지속가능성은 더 똑똑한 모델이 아니라, 더 막힘없이 흐르는 데이터 순환계에 달려 있습니다. 중국은 2026년 8월 이 순환계의 터널(컴퓨팅 인프라), 신호등(국가표준), 출구(데이터 재산권·국제협력 시범)를 동시에 확충하며 기업보다 한발 앞서 AI 인프라 전략을 가속화하고 있습니다.이는 한국에 몇 가지 시사점을 던집니다. 첫째, 국가가 컴퓨팅을 전력·수자원처럼 통합 관리하는 모델은 한국의 공공 AI 인프라 정비에 참고가 될 만합니다. 둘째, 데이터 재산권 제도화와 표준 선제 배치는 데이터의 생산 요소화를 위한 제도 정비가 얼마나 시급한지 보여줍니다.셋째, 국내 통제와 국제개방을 병행하는 '이중 트랙' 전략은 데이터 주권과 국제협력 사이에서 균형을 잡는 하나의 모델이 될 수 있습니다. 진시황이 궤와 글자와 규범을 함께 통일했던 역사가 AI시대에 다시 반복되는 모습입니다. 길과 규격과 규범, 그 셋을 동시에 정비하는 것은 시장을 만드는 선제 조건입니다.