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이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장이 지난 6월 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 기업 투자계획 발표 후 기념촬영을 하고 있다.연합뉴스
사실 정부는 이미 한 번 실패했던 길을 다시 걷고 있는 셈이다. 지난해 '반도체산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법'(반도체특별법) 제정 과정에서 연구개발직에 대한 주 52시간 상한제 적용 제외 조항이 논란이 되었다. 노동계는 "과로사 인정 기준을 스스로 무력화하는 조치"라며 반발했고, 다행히 국회는 여야 협상 끝에 올해 1월 주 52시간 예외 조항 없이 반도체특별법을 통과시켰다. 그런데 채 1년이 되지 않아 비슷한 내용이 '메가특구특별법'이라는 이름으로 다시 등장한 것이다.
현재 메가특구특별법에서 제기되는 노동 규제 완화는 크게 네 가지다.
첫째, 화이트칼라 제외(white-collar exemption, 관리자·전문직 등 특정 노동자를 근로시간 상한 규제 대상에서 제외하는 제도)다. 소득 상위 3% 수준에 해당하는 관리자와 연구개발자 등 전문가에게 법정 근로시간인 주 52시간 상한제뿐 아니라 휴게·휴일 규정과 연장·야간·휴일근로수당 적용까지 면제하는 방안이다. 고소득 전문직은 근로시간 규제의 보호가 굳이 필요하지 않다는 논리다.
이와 관련해 김정관 산업통상부 장관은 최근 한 토론회에서 사기업 재직 시절의 경험을 떠올리며 근로시간 규제 완화에 힘을 싣는 듯한 발언을 하기도 했다. 중국의 한 IT기업이 '996'(오전 9시부터 오후 9시까지 주 6일 근무, 하루 12시간·주 72시간에 이르는 장시간 근무 관행) 도입을 시도하자 직원들이 한술 더 떠서 자정까지 일해야 한다고 주장하는 바람에 그렇게 바뀌었다는 일화를 소개한 것이다.
그러나 996은 이미 2021년 중국 최고인민법원이 불법으로 규정한 제도다. '노동자의 소득이 높으면 사용자와 힘이 대등할 것'이라는 가정 자체가 틀렸다. 연봉이 높다고 야근을 거부할 협상력이 자동으로 생기지는 않는다. 오히려 연구개발직일수록 성과와 프로젝트 마감 압박에 노출되는 경우가 많다. 무엇보다 이 조항의 원형이라 할 반도체특별법의 '연구개발직 주 52시간 예외' 조항이 여야 협상 과정에서 결국 법안에 반영되지 못한 전례가 있다.
둘째, 선택적 근로시간제(노동자가 일정 기간의 총근로시간 범위 안에서 출퇴근 시각과 일별 근로시간을 자율적으로 정하는 제도) 정산기간 확대다. 현행 1개월(연구개발직은 3개월)의 정산기간을 6개월로 늘리는 방안이다. 정산기간이 길어지면 기업은 생산이나 연구개발 일정에 따라 특정 시기에 노동시간을 집중시킬 수 있다. 전체 기간의 평균만 놓고 보면 법정 기준을 지킨 것처럼 보일 수 있지만, 실제로는 장시간 노동이 '평균'에 가려지게 된다.
예컨대 정산기간을 6개월(26주)로 늘리면, 이론상으로는 16주 연속으로 주 80시간씩 일하고 나머지 10주의 근로시간을 대폭 줄이면 26주 전체 평균을 법정 기준(주 52시간)에 맞출 수 있다. 이처럼 통계상 총량은 법정 기준에 부합할지 몰라도, 그 안에서 개별 노동자가 몇 주 연속으로 몰아서 과로하는 형태는 감춰지게 된다.
셋째, 기간제 사용기간 연장이다. 현행 2년에서 2년 더 늘려 최대 4년까지 확대하는 방안이다. 기간제법의 2년 제한, 즉 '2년 초과 사용 시 정규직(무기계약직) 전환 간주' 규정은 불안정 고용을 무한정 방치하지 않기 위한 최소한의 사회적 합의였다. 이를 4년으로 늘리면 같은 자리에서 같은 일을 하면서도 정규직 전환을 기대하기 어려운 노동자가 그만큼 늘어날 수밖에 없다. 예컨대 사용자는 노동자를 3년 11개월 동안 고용한 뒤 계약을 종료할 수 있다.
넷째, 파견 대상 업무 확대다. 경제자유구역법 등 기존 특별법에 적용되고 있는 32개 파견 대상 업무를 확대하는 방안이다. 파견근로는 원래 원칙적으로 제한되고 예외적으로만 허용되는 고용형태다. 그런데 그 '예외' 목록이 특별법을 매개로 계속 늘었고, 이번 메가특구특별법에서 다시 한번 확대를 시도하고 있다. 이는 파견이라는 간접고용 형태를 첨단산업 현장의 상시적 인력 운용 방식으로 자리 잡게 할 위험을 안고 있다. 특히 기간제 사용기간을 2년에서 4년으로 늘리고 파견 대상 업무를 확대하면, 900만 명 수준인 비정규직 노동자가 더 늘어날 가능성이 크다.