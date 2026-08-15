▲
배우 하영이 지난 1월 21일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 열린 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터' 제작발표회에서 인사말을 하고 있다.
연합뉴스
[방송계] 친일 논란 일파만파... 역사학자들도 의견 개진 이어가
증조부 안상호의 친일 행적 논란에 배우 하영(안하영)의 이후 공식 활동도 영향을 받고 있습니다. 14일로 예정됐던 드라마 <이런 엿같은 사랑> 인터뷰 취소는 물론이고, 게재된 광고가 내려가는 등 업계에선 강도 높은 조치를 취하고 있습니다. 논란이 불거졌던 지난 10일 이후 4일 만에 벌어지고 있는 일들입니다.
앞서 하영은 7일 방영된 KBS2 예능 <옥탑방의 문제아들>에서 4대째 의사 집안임을 언급했고, 직후 온라인 커뮤니티에서 증조부 안상호의 친일 단체 활동 의혹이 나왔는데요. 10일엔 "사실무근"이라 대응했던 배우 소속사가 다음날 추가 자료 확인을 근거로 증조부 안상호가 1916년 대정친목회 평의원 명단에 올라 있는 사실을 확인하면서 논란은 확산 양상을 보였습니다.
이에 배우가 소셜네트워크서비스(SNS) 계정을 통해 12일 "일제강점기라는 뼈아픈 시간을 지낸 우리나라의 역사를 제대로 알지 못한 채 가족사를 가볍게 언급했던 것을 반성한다"는 자필 사과문을 올렸습니다.
하지만 <한겨레> 및 MBC 등은 추가 보도를 통해 안상호가 대정친목회 평의원으로 이름을 올린 데 이어, 1909년 이토 히로부미 추모준비위원회에도 참여한 기록을 공개했습니다. 이완용을 치료한 의료인 가운데 한 명이었다는 사실도 다시 알려졌습니다.
방학진 민족문제연구소 사무처장이 "친일파라고 할 수 있지만 친일인명사전에 등재될 정도는 아니다"라고 전한 의견 또한 덧붙였습니다. <연합뉴스>는 14일 "안상호가 1904년 10월 교관으로 임명됐음에도 귀국을 거부했다가 석 달 뒤 해임됐다"며 국비 유학을 하고도 국가의 부름을 거부한 사실을 보도하기도 했습니다.
드라마 <중증외상센터>에서 천장미를 연기하며 인지도를 높인 하영을 두고 일각에선 과한 조치라거나 연좌제라는 의견이 나오기도 합니다. 그러나 배우 본인이 직접 가족사를 언급했다는 점, 8월 15일 광복절을 앞둔 시점이라 더 뜨거운 논란이 됐다는 분석도 있습니다.
역사가들도 의견을 더하며 논쟁을 이어가는 중입니다. 역사강사 배기성씨는 "일본에서 배워 와서 우리나라 발전에 기여하라고 했더니 (안상호) 본인은 일본화 된 사람이라 답했다"며 "(배우 하영) 그분 나이가 33세다. 인터넷을 조금만 뒤져도(안상호 관련 정보) 나온다"라고 비판했습니다.
반면, 역사학자 심용환씨는 "대정친목회 자체가 친일 단체라는 점은 인정하면서도 안상호의 구체적인 활동과 가담 정도까지 따져 친일파라는 규정을 신중하게 내려야 한다"는 생각을 밝혔습니다.
이와 더불어 과거 외증조부 친일 논란에 휩싸였던 배우 강동원, 이지아 사례, 이와 반대로 독립운동가 자손인 가수 청하, 배우 윤주빈 사례들도 다시금 회자되고 있습니다. 2017년 해당 사실이 알려지자 강동원은 보도자료를 통해 "역사에 대해 더 공부하고 또 반성해나가겠다. 미약하게나마 제가 할 수 있는 일을 찾아 실천하겠다"고 밝힌 바 있습니다. 이지아 또한 "부끄러운 과거의 기록으로 심려 끼쳐 죄송하다"는 입장을 발표했습니다.
[가요계] 팬 욕설 논란 하루 만에... 엑디너리 히어로즈 건일, 결국 탈퇴