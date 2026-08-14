자료사진

○ 딥시크 하네스｜https://deepseek.com/harness/en/

○ 깃허브｜https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness

○ 관련 논문 PDF｜https://github.com/cordiverse/paper/blob/main/paper.pdf

불과 하루 만에 913개의 커뮤니티 프로젝트가 DeepSeek Harness 생태계에 올라왔다.딥시크 하네스의 슬로건은 '모든 것은 플러그인이다(Everything is a Plugin)'입니다. 모델과 도구는 물론 기억과 보안, 나아가 에이전트의 사고 회로 자체까지 전부 착탈 가능한 부품이라는 선언입니다. 클로드코드와 코덱스가 완결된 본체에 확장 슬롯을 뚫어둔 방식이라면, 하네스는 본체를 구성하는 기능 자체를 부품으로 해체한 방식입니다. 플러그인을 가진 에이전트가 아니라, 에이전트 자체가 플러그인의 조합인 것입니다.그런데 플러그인의 역사가 증명하듯, 꽂는 일은 쉽고 빼는 일은 어렵습니다. 세계 최대의 확장 생태계인 VS Code조차 설치 수 상위 백 개 확장 가운데 여든일곱 개는 제거하려면 프로그램 전체를 재시작해야 하며, 확장끼리 의존 관계를 명시적으로 선언한 것은 일곱 개에 불과하다는 사실을 논문은 실증합니다. 지금까지 산업의 답은 재시작 하나뿐이었습니다. 운영체제는 프로세스를, 컨테이너는 서비스를 통째로 껐다 켜는 방식으로 문제를 덮어 왔고, 그 대가로 캐시와 연결과 부분 연산을 매번 폐기했습니다.딥시크가 바닥에 깐 코르디스 엔진은 이 문제를 '시공간적 조합성(Spatiotemporal Composability)'이라는 개념으로 정면 돌파합니다. 공간적 조합성은 부품들이 서로에게 필요한 것을 선언하고 스스로 찾아 결합하는 능력이고, 시간적 조합성은 빠져나간 부품이 환경에 남긴 흔적을 완전히 되돌리는 능력입니다.이를 떠받치는 이론적 장치가 '가역적 효과(Revertible Effects)'와 '반응형 공효과(Reactive Coeffects)'입니다. 모든 변화에는 그것을 되돌리는 역함수가 쌍으로 기록되고, 모든 의존성의 변동은 즉시 감지되어 부품을 켜고 끕니다. 가동 중인 시스템에서 부품을 무중단 교체하되 원상복구까지 보장하는 설계인 것입니다.이 철학은 제품에서 그대로 확인됩니다. 하네스에서는 새 모델을 등록해도 서버 재시작이 필요 없고, 작업 공간이 선택되기 전까지 세션 버튼은 조용히 비활성 상태로 기다립니다. 승인이 필요한 작업은 화면이 먼저 묻습니다. 철학이 홍보 문구가 아니라 버튼의 활성화 여부로 증명되는 제품입니다.이 논문에서 가장 인상적인 문장이 있습니다. 개발자의 근면함에 의존했던 정확성이 패러다임의 구조적 속성이 된다. 기존 방식에서 플러그인의 해제 절차는 개발자가 손으로 따로 작성해야 했고, 부품이 빌려 쓰던 메모리와 연결이 반납되지 않은 채 남았습니다. 개발자들이 자원 누수(Resource Leak)라 부르는 상태입니다. 정확성이 사람의 성실함에 달린 세계였던 것입니다.코르디스에서는 부품의 해제 절차가 설치 절차로부터 수학적으로 자동 도출됩니다. 사람이 성실해야 안전한 시스템이 아니라, 사람이 실수해도 안전한 시스템입니다. 가비지 컬렉션(Garbage Collection)이 메모리 관리를 프로그래머의 책무에서 런타임의 보장으로 옮겼듯, 동적 조합의 정확성을 사람에게서 수학으로 옮기는 일입니다.이 철학은 이미 검증되었습니다. 딥시크 하네스가 바닥에 깐 코르디스는 딥시크가 새로 만든 엔진이 아닙니다. 코이시(Koishi)라는 챗봇 프레임워크가 4년 동안 4천 개가 넘는 플러그인 생태계를 키우며 실전에서 다듬어 온 엔진입니다. 서로 만난 적 없는 개발자들이 쓴 수천 개의 부품이 필요 조건을 선언 한 줄로 밝혀 두는 것만으로 서로 맞물렸습니다. 딥시크 하네스는 어제 나온 개발자 프리뷰이지만 그것을 떠받치는 엔진은 이미 4년의 실적을 가진 셈입니다.초보 개발자도 해제 절차를 쓰지 않고 완결된 부품을 만들 수 있을 때 창작은 소수 전문가의 전유물에서 대중의 시장으로 내려옵니다. 기술의 진정한 민주화는 도구를 싸게 파는 일이 아니라, 실패의 비용을 구조가 대신 지게 만드는 일입니다. 사람을 믿지 않는 이 시스템이 역설적으로 가장 많은 사람을 시장으로 불러들이는 이유입니다.딥시크의 사업 구조를 함께 읽으면 이 발표의 무게가 달라집니다. 모델을 에이전트의 영혼이라 부르면서도 딥시크 하네스에서 모델은 교체 가능한 첫 번째 부품일 뿐이며, 앤트로픽과 오픈AI의 모델도 같은 자리에 꽂힙니다. 모델을 파는 회사가 스스로 모델을 부품으로 격하시키는 이 모순된 행보의 목적은 분명합니다.클로드코드가 소비자에게 밀키트를 파는 기업이라면 딥시크는 주방을 공짜로 빌려주고 정작 돈은 그 주방에서 쓰이는 식재료로 버는 도매상입니다. 주방을 넓게 열수록 재료는 더 팔립니다. 최종 소비자가 아니라 에이전트를 만드는 사업자를 고객으로 삼는 구조인 것입니다.이 전략이 성공하면 시장의 지형이 바뀝니다. 모델은 규격 뒤에 놓인 흔한 재료가 되어 가격 경쟁으로 밀려나고, 이윤은 그 재료를 조립하는 쪽으로 옮겨 갑니다. 에이전트는 한 번 쓰고 버리는 스크립트에서 몇 달씩 멈추지 않고 도는 서비스로 진화하고 있습니다.멈추지 않는다는 것은 고칠 때도 멈출 수 없다는 뜻이고, 오래 돈다는 것은 그동안 무슨 일을 했는지 전부 설명할 수 있어야 한다는 뜻입니다. 무중단 교체와 기록의 추적, 이 둘이 시장 진입의 자격 요건이 되는 시대에 딥시크 하네스는 그 둘을 아키텍처에 처음부터 내장했습니다.경쟁의 단위가 바뀌는 순간입니다. 가장 똑똑한 모델이 아니라 에이전트를 조립하는 방식 자체를 누가 소유하는가가 앞으로의 패권을 결정합니다. 그리고 그 규격의 초안이 중국의 오픈소스에서 나왔다는 사실은 중국 AI를 추격자의 자리에서 시스템 제정자의 자리로 옮깁니다.논문의 마지막 장에 이론의 목적이 드러납니다. 사람의 감독 없이 스스로 부품을 만들고 자기 몸을 개조하는 자기진화 에이전트(Self-Evolving Agent)입니다. 하루에도 수십 번 스스로를 고치는 에이전트에게 재시작은 치명적입니다. 고칠 때마다 기억을 잃는 에이전트는 매번 어제를 지우고 깨어나는 존재이며, 잘못된 개조가 복구 회로마저 훼손하면 시스템은 영구히 멈춥니다. 되돌릴 수 있는 변화와 반응하는 의존성은 그래서 선택이 아닌 생존 조건입니다.논문이 증명한 합류 정리(Confluence)는 이런 보장입니다. 최종 구성이 같으면, 어떤 순서로 부품을 넣고 빼고 바꿔 끼웠든 시스템은 언제나 같은 상태에 도달합니다. 거쳐 온 경로가 무엇이든 결과는 하나로 모입니다. 합류라는 이름 그대로입니다. 금융과 의료처럼 규제가 엄격한 산업에서 에이전트 도입을 막아 온 것은 지능의 부족이 아니었습니다. 몇 달을 돌린 시스템이 지금 왜 이런 상태인지 아무도 설명할 수 없다는 점이었습니다.합류 정리가 그 문을 엽니다. 과거의 이력을 뒤지지 않아도 지금 무엇이 꽂혀 있는지만 보면 지금의 상태를 설명할 수 있기 때문입니다. 변화의 자유와 결과의 신뢰를 동시에 쥔다는 약속 위에서만 에이전트들이 서로 부품을 사고팔며 스스로 진화하는 경제가 성립합니다. 에이전트를 만드는 시스템을 그 에이전트가 다시 고치는 순환에서 마침내 사람이 빠지는 것입니다.물론 딥시크 하네스는 아직 개발자 프리뷰이고 플러그인 생태계는 파편화의 역사를 반복해 왔으며, 논문 스스로 부품 간 버전 관리의 어려움을 미해결 과제로 남겼습니다. 그러나 역사는 완성도가 아니라 방향을 제시한 쪽의 것이었습니다. 인터넷이 프로토콜을 공개했을 때 세상이 바뀌었듯, 조합의 규격이 공개될 때 에이전트의 세상이 바뀝니다.2026년은 에이전트가 연구실을 떠나 산업 현장으로 내려온 해로 기록될 것입니다. 그리고 산업마다, 기업마다 필요한 에이전트가 다릅니다. 제철소의 에이전트와 병원의 에이전트가 같을 수 없고, 같은 병원 안에서도 원무과와 영상의학과가 같은 부품을 쓰지 않습니다. 완성품 하나로 모두를 감당하는 시대가 저무는 이유입니다.그러니 다음에 지어질 것은 에이전트가 아니라 에이전트를 만드는 공장입니다. 각 산업과 각 기업이 자기 에이전트 공장을 갖는 시대이고, 그 공장의 설계도 가운데 하나가 지금 딥시크에서 무료로 배포되고 있습니다.AI 모델의 시대에 부가 지능에서 나왔다면, 에이전트의 시대에 부는 조합성에서 나올 것입니다. 딥시크는 주방을 공짜로 열고 사용설명서까지 함께 내놓았습니다. 다음 시장의 판도는 어떤 사업자가 이 주방에서 새로운 에이전트 비즈니스를 열어 가는가에 달렸습니다.