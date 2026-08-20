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권기옥
권기옥위키미디어 공용

한국 최초의 여성 비행사로 불리는 권기옥은 상당히 입지전적인 인물이다. 그가 하늘로 날아올라 항공기를 조종하기까지에는 숱한 장애물이 있었다. 나중에는 기옥으로 불리게 됐지만, 출생 직후의 그는 제대로 된 이름조차 받지 못할 정도의 차별적 대우 속에서 성장했다.

윤선자 전남대 교수의 <대한독립을 위해 하늘을 날았던 한국 최초의 여류비행사 권기옥>에 따르면, 1901년 1월 11일 출생한 그에게 아버지 권돈각이 붙여준 이름은 '갈네'였다. "갈네는 '가라' 즉 '죽어라'는 뜻이었다"라면서 "기다리던 아들이 아니라 딸이었기에 서운한 마음에 붙인 이름이었다"라고 이 책은 말한다.


권돈각이 아내 장문명과의 사이에서 얻은 자녀는 5녀 2남이다. 맨 처음 딸과 그다음 아들은 출생 직후에 죽었다. 그래서 그 뒤 태어난 딸 넷과 아들 하나가 이 가정의 자녀가 됐다.

갈네는 7남매를 기준으로 하면 네 번째 자녀이자 세 번째 딸이었다. 그가 태어날 당시에는 아들이 없었다. 아들이 태어난 것은 1902년이다. 권돈각은 이번에는 '복'을 집어넣어 기복(基福)이라는 이름을 지어줬다.

갈네는 이름 차별에 분노했다. 여덟 살이 된 그는 "어떻게 자식에게 그런 이름을 붙일 수 있느냐?"고 아버지에게 대들었다. 아버지는 '유권해석'으로 이 상황을 모면하고자 했다. "아버지는 '가라'는 뜻의 갈네가 아니라 칡처럼 길게 살라는 뜻에서 '칡 갈'자의 갈네라고 말했다"고 위 책은 기술한다. 그 뒤에 갈네는 남동생처럼 '기'자를 넣은 기옥(基玉)으로 개명됐다.

현행 민법 제781조는 법원의 허가를 개명의 조건으로 규정한다. 사법부를 통한 국가의 승인을 요구한 것이다. 부모가 지어준 이름을 바꾸려면 이처럼 부모가 아닌 국가를 상대해야 한다. 이 점은 국가가 대중의 인적 사항을 관리한 이래로 변함없이 유지됐다.

국가는 국민이 어떻게 호명될 것인가를 국민의 최종 판단(신고제)에 맡기지 않고 국가 자신의 최종 판단(허가제)에 맡긴다. 갈네의 도전은 표면상으로는 아버지에 대한 도전이지만, 본질을 따지면 국가에 대한 도전이었다.

10대에 독립운동하다 상하이 망명

평양 출신인 권기옥의 앞에는 남아선호 혹은 남존여비 사상 외에 또 다른 걸림돌이 있었다. 그것은 일반적인 수준보다 훨씬 낮은 가난이었다. 이 때문에 그는 만 11세 때 공장 취직을 해야 했다.

<역사와 실학> 2007년 제32권에 실린 김영주 공군사관학교 교수의 논문 '한국 최초의 여류비행사 권기옥'은 "할아버지 때에는 상당히 부유한 편이었으나 놀기를 좋아하던 아버지가 할아버지의 유산을 모두 날려 권기옥이 4살 되던 해에는 남의 집 문간방 신세를 질 정도로 가난하게 되었다"라고 말한다. 이 때문에 권기옥은 대한제국 멸망 2년 뒤인 1912년에 은단공장에 취직해 집안 살림을 도와야 했다.

집안을 몰락시켜 권위가 추락하기는 했지만 가부장의 권력을 가진 아버지를 상대로 권기옥은 '개명신청'을 했다. 또 일찍부터 공장에 취직해 집안 살림을 도왔다. 이런 장면들에서 나타나듯이 그는 자신과 공동체의 문제 해결을 위해 앞장설 수 있는 사람이었다.

그의 역량이 자신과 가정을 책임질 수 있는 수준을 뛰어넘었다는 점은 일찍부터 항일투쟁에 뛰어든 데서도 확인된다. 자신의 문제, 가족의 문제에 이어 민족의 문제를 해결하는 일에도 앞장을 선 것이다. 위 논문은 3·1운동 이전 시기를 설명하는 대목에서 "숭현소학교를 졸업한 후 숭의여학교 3학년에 편입한 권기옥은 수학을 담당했던 박현숙의 권고로 당시 숭의여학교에서 결성된 비밀결사대 송죽회에 가입하고 독립운동에 투신하였다"라고 기술한다.

국가보훈부가 발간한 <독립유공자공훈록> 제5권 권기옥 편은 그 뒤 그가 1919년의 만세시위에 참여한 일로 인해 3주간 구금된 일, 대한민국임시정부 국채(공채)를 판매한 대금을 상하이로 송금하는 활동을 하다가 6개월간 옥고를 치른 일, 평양청년회 여자전도대장 명목으로 전국을 순회하며 비밀 투쟁을 벌이다가 일제 경찰에 노출된 일들을 열거한다.

여자전도대 활동 중에 발각된 그는 중국 망명을 선택했다. 열아홉 살 때인 1920년 8월의 일이다. 이때 상하이로 망명한 일은 그가 하늘로 날아오르는 직업을 갖는 계기가 됐다.

가슴 뜨거웠던 권기옥의 삶

1965년 10월 3일 자 <조선일보> 5면에 실린 권기옥 인터뷰
1965년 10월 3일 자 <조선일보> 5면에 실린 권기옥 인터뷰네이버 뉴스 라이브러리

1917년 5월에 서울 여의도비행장에서 미국인의 곡예비행을 구경한 적이 있는 그는 임시정부 추천을 받아 1923년 4월에 중국 남부 윈난육군항공학교에 입학했다. 그를 '공군의 할머니'로 지칭하는 인터뷰 기사인 1965년 10월 3일 자 <조선일보>에 따르면, 그는 비행사가 된 동기를 이렇게 소개했다.

"지금 생각하면 참 터무니없는 이유로 비행술을 배우려 했지요. 비행기에 폭탄을 가득 싣고 일본까지 가서 폭격을 할 생각이었으니까요."

스물둘에 시작된 그의 항공 수업은 순탄치 않았다. 그가 그랬던 것처럼, 일본 역시 그의 목숨을 노렸다. 김영주 공사 교수의 위 논문에는 권기옥의 항공학교 동기생인 이영무·장지일이 관련된 일을 이렇게 소개한다.

"일본 관헌은 민(閔)모라는 한국인 청년을 매수하여 권기옥을 암살하도록 하였다. 이 사실을 안 권기옥은 이영무·장지일 등과 함께 민모를 공동묘지로 유인하여 사살하였다. 그 후 일본영사관 측에서는 '길거리 어디서든 권기옥을 만나면 사살하겠다'고 통보하였다."

일본영사관의 협박 때문에 권기옥은 학교 밖을 나가지 못했다. 그가 교문 밖으로 나가는 유일한 안전책은 교육용 비행기를 타고 날아올라 발 밑의 일본영사관 직원들을 내려다보는 것뿐이었다.

일본의 위협 속에서 조종술을 배운 권기옥은 그 뒤 중국 공군의 일원이 되어 항일투쟁에 참여했다. 해방 2년 전인 1943년에는 임시정부 산하 한국애국부인회에도 참여했다.

권기옥은 당시로서는 매우 드문 첨단 군대의 경험자였다. 그의 경험은 해방 이후의 대한민국 공군을 위해서도 활용됐다. 48세 때인 1949년에 귀국한 그는 그 뒤 6년간 국회 국방위원회 전문위원으로 활동하면서 자신의 지식과 경험을 창군기의 공군에 바쳤다.

권기옥은 공군의 군사력 확충에도 기여했다. <동북아연구> 2018년 제33권 제2호에 실린 강창부·이지원·임혁 공군사관학교 교수들의 논문 '6·25 전쟁기 한국의 공군력 확충 노력'은 "(1951년) 8월 들어 신익희 의원을 회장으로 하고 국회 국방위원회 권기옥 전문위원과 비행사 김영수·서웅성·김동업·김진섭을 위원으로 하는 대한항공협회 재건위원회가 발족하였다"라며 이들이 공군력 강화에 기여했다고 평한다.

권기옥은 신익희와 함께 정치활동을 하는 방안도 모색했다. 하지만, 민주당 대통령후보가 된 신익희가 1956년 5·15 대선을 열흘 앞두고 급서함에 따라 그 구상은 실현되지 못했다.

권기옥의 사회활동은 멈추지 않았다. 79세 때 발행된 1980년 3월 1일 자 <동아일보> '80 노령에도 애국심은 20대'는 그가 3·1여성동지회 활동을 하고 있다고 소개했다. 이 외에도, 한중문화협회 부회장, 재향군인회부인회 고문 등의 이력도 있다. 하지만 미국·일본 유학파가 아닌 중국 유학파였기 때문에 해방 이후 그의 활동에는 제약이 따르지 않을 수 없었다.

봉건적 가부장에 맞서 개명투쟁을 벌이고, 은단공장에 취직해 집안 살림도 돕고, 10대 나이로 비밀 항일결사에 참여하고, 3·1운동에 뛰어들어 대한독립만세를 외치고, 여차하면 일본 쪽으로 기수를 튼다는 심정으로 중국 학교에서 항공술을 배우고, 중국 공군의 일원이 되어 항일투쟁을 수행했던, 가슴 뜨거웠던 권기옥의 삶은 1988년 4월 19일 향년 87세로 막을 내렸다.
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