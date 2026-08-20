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권기옥한국 최초의 여성 비행사로 불리는 권기옥은 상당히 입지전적인 인물이다. 그가 하늘로 날아올라 항공기를 조종하기까지에는 숱한 장애물이 있었다. 나중에는 기옥으로 불리게 됐지만, 출생 직후의 그는 제대로 된 이름조차 받지 못할 정도의 차별적 대우 속에서 성장했다.윤선자 전남대 교수의 <대한독립을 위해 하늘을 날았던 한국 최초의 여류비행사 권기옥>에 따르면, 1901년 1월 11일 출생한 그에게 아버지 권돈각이 붙여준 이름은 '갈네'였다. "갈네는 '가라' 즉 '죽어라'는 뜻이었다"라면서 "기다리던 아들이 아니라 딸이었기에 서운한 마음에 붙인 이름이었다"라고 이 책은 말한다.권돈각이 아내 장문명과의 사이에서 얻은 자녀는 5녀 2남이다. 맨 처음 딸과 그다음 아들은 출생 직후에 죽었다. 그래서 그 뒤 태어난 딸 넷과 아들 하나가 이 가정의 자녀가 됐다.갈네는 7남매를 기준으로 하면 네 번째 자녀이자 세 번째 딸이었다. 그가 태어날 당시에는 아들이 없었다. 아들이 태어난 것은 1902년이다. 권돈각은 이번에는 '복'을 집어넣어 기복(基福)이라는 이름을 지어줬다.갈네는 이름 차별에 분노했다. 여덟 살이 된 그는 "어떻게 자식에게 그런 이름을 붙일 수 있느냐?"고 아버지에게 대들었다. 아버지는 '유권해석'으로 이 상황을 모면하고자 했다. "아버지는 '가라'는 뜻의 갈네가 아니라 칡처럼 길게 살라는 뜻에서 '칡 갈'자의 갈네라고 말했다"고 위 책은 기술한다. 그 뒤에 갈네는 남동생처럼 '기'자를 넣은 기옥(基玉)으로 개명됐다.현행 민법 제781조는 법원의 허가를 개명의 조건으로 규정한다. 사법부를 통한 국가의 승인을 요구한 것이다. 부모가 지어준 이름을 바꾸려면 이처럼 부모가 아닌 국가를 상대해야 한다. 이 점은 국가가 대중의 인적 사항을 관리한 이래로 변함없이 유지됐다.국가는 국민이 어떻게 호명될 것인가를 국민의 최종 판단(신고제)에 맡기지 않고 국가 자신의 최종 판단(허가제)에 맡긴다. 갈네의 도전은 표면상으로는 아버지에 대한 도전이지만, 본질을 따지면 국가에 대한 도전이었다.평양 출신인 권기옥의 앞에는 남아선호 혹은 남존여비 사상 외에 또 다른 걸림돌이 있었다. 그것은 일반적인 수준보다 훨씬 낮은 가난이었다. 이 때문에 그는 만 11세 때 공장 취직을 해야 했다.<역사와 실학> 2007년 제32권에 실린 김영주 공군사관학교 교수의 논문 '한국 최초의 여류비행사 권기옥'은 "할아버지 때에는 상당히 부유한 편이었으나 놀기를 좋아하던 아버지가 할아버지의 유산을 모두 날려 권기옥이 4살 되던 해에는 남의 집 문간방 신세를 질 정도로 가난하게 되었다"라고 말한다. 이 때문에 권기옥은 대한제국 멸망 2년 뒤인 1912년에 은단공장에 취직해 집안 살림을 도와야 했다.집안을 몰락시켜 권위가 추락하기는 했지만 가부장의 권력을 가진 아버지를 상대로 권기옥은 '개명신청'을 했다. 또 일찍부터 공장에 취직해 집안 살림을 도왔다. 이런 장면들에서 나타나듯이 그는 자신과 공동체의 문제 해결을 위해 앞장설 수 있는 사람이었다.그의 역량이 자신과 가정을 책임질 수 있는 수준을 뛰어넘었다는 점은 일찍부터 항일투쟁에 뛰어든 데서도 확인된다. 자신의 문제, 가족의 문제에 이어 민족의 문제를 해결하는 일에도 앞장을 선 것이다. 위 논문은 3·1운동 이전 시기를 설명하는 대목에서 "숭현소학교를 졸업한 후 숭의여학교 3학년에 편입한 권기옥은 수학을 담당했던 박현숙의 권고로 당시 숭의여학교에서 결성된 비밀결사대 송죽회에 가입하고 독립운동에 투신하였다"라고 기술한다.국가보훈부가 발간한 <독립유공자공훈록> 제5권 권기옥 편은 그 뒤 그가 1919년의 만세시위에 참여한 일로 인해 3주간 구금된 일, 대한민국임시정부 국채(공채)를 판매한 대금을 상하이로 송금하는 활동을 하다가 6개월간 옥고를 치른 일, 평양청년회 여자전도대장 명목으로 전국을 순회하며 비밀 투쟁을 벌이다가 일제 경찰에 노출된 일들을 열거한다.여자전도대 활동 중에 발각된 그는 중국 망명을 선택했다. 열아홉 살 때인 1920년 8월의 일이다. 이때 상하이로 망명한 일은 그가 하늘로 날아오르는 직업을 갖는 계기가 됐다.