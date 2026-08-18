▲다이노스의 첫 1번 타자 김종호
준수한 출루능력과 빠른 발을 가진 김종호는 거포 나성범과 더불어 신생팀 다이노스를 상대하는 팀들을 잠시나마 긴장시키는 역할을 했다.nc 다이노스
김종호는 빠른 발과 나쁘지 않은 타격 감각을 가졌지만, 약한 어깨와 부실한 내구력이라는 문제를 가진 선수였다. 더구나 그가 프로선수 생활을 시작한 삼성에는 그와 비슷한 장점을 가진 선수가 넘쳐났다. 리그 전체를 통틀어도 최고의 1번 타잣감으로 꼽힐 만했던 배영섭과 오정복이 있었고, 그 둘만 아니었다면 정형식과 이영욱도 별다른 어려움 없이 테이블세터 외야수로 자리 잡을 만했다. 그래서 군복무 기간을 포함해 4년간 1군 무대를 구경도 하지 못했고, 5년 차가 되던 2011년에 간신히 단 한 번의 타석을 경험했을 뿐이었다. 또 그 이듬해에도 대수비와 대주자로 22경기에 출장한 것이 전부였다.
그래서 2013년부터 신생팀 NC 다이노스가 리그에 참가했고, 그 팀의 지휘봉을 김경문 감독이 쥐게 된 것은 김종호에게 행운이었다. 예나 지금이나 김경문 감독은 선수의 강점을 높이 산다는 강점과, 선수의 약점을 다루는 능력이 부족하다는 약점을 동시에 가진 지도자다. 그런 김경문 감독이 뚜렷한 강점을 가진 김종호에게 특별지명권을 사용할 때 그가 가진 뚜렷한 약점을 개의치 않은 것은 우려할 만한 일일 수도 있었지만, 이 팀은 그 정도 약점은 별로 눈에도 띄지 않을 사정의 신생팀이었다.
대학을 졸업한 뒤에도 상무 시절을 포함해 6년을 2군에서 보내고 아무것도 이룬 것 없이 나이 서른을 앞두고 있던 김종호는, 자신이 가진 모든 재능을 그라운드에 쏟아냈다. 다이노스의 첫 번째 리드오프가 되어 팀과 자신의 첫 시즌에 나선 그는 시즌 내내 3할을 오르내린 정교한 타격으로 상대 팀 마운드를 긴장시켰고 무려 50개의 도루를 성공시키며 쉼 없이 균열을 만들었다. 그 50개의 도루는 그해 리그에서 가장 많은 것이었고, 그는 다이노스가 배출한 첫 타이틀홀더가 됐다.
그 이듬해도, 또 그다음 시즌도 비슷했다. 그는 부지런히 치고 나가서 달렸고, 중심타선의 나성범과 더불어 상대 투수들이 그나마 다이노스를 상대로 긴장을 풀지 못하게 만드는 역할을 했다. 2014년에는 어깨 부상이 겹치며 다소 부진했지만 2015년에는 .295의 타율에 41개의 도루를 성공시키며 자신의 안정적인 능력치가 어디까지인가를 입증했다.
그 세 시즌을 기억하는 팬들에게 김종호는 조금 독특한 선수였다. 선구안이 아주 정교하지는 못한 선수가 끝까지 공을 고르려는 집념을 놓지 않았고, 출루하게 되면 단 한 번의 예외도 없이 늘 2루를 노린다는 긴장감을 만들어냈다. 또 수비에서는 조금이라도 강한 공을 내야로 보내기 위해 한 걸음 더 도움닫기를 하고 온몸의 회전력을 짜냈다. 하지만 그래봐야 별 효과가 없는 듯한 가소로운 궤적의 공이 나갔기에, 팬들은 함부로 비난조차 할 수 없어 입맛을 다시곤 했다. 안타가 된 공을 주워 던지는 일에 자신이 없어 그랬던지, 빠른 발을 이용해 끝까지 따라가며 몸을 던져 걷어내는 다이빙캐치 역시 그렇게 만들어진, 멋있지만 위태로운 그의 장기였다. 그는 꽤 잘하는 선수였고, 참 열심히 하는 선수였지만, 뭔가 뚜렷이 비어 있는 선수였고 그럼에도 원망할 수 없는 묘한 선수였다.
약팀의 첨병, 강팀의 후보