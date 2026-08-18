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① 청양읍 시가지 ② 수몰 예정지, 댐이 시작되는 곳(상류) ③④ 수몰 예정지 ⑤ 대청댐(금강 본류) ⑥ 금강변 및 지천 하류(대청댐 방류 시 금강 수위 높아져 반복 침수) ⑦ 금강(서해 만조 시 강물이 바다로 빠져나가지 못해 역류하고, 그 역류가 지천댐 수몰 예정지까지 거슬러 올라옴) (자료 출처 : 환경부, 이해를 돕기 위해 이미지에 번호 추가)환경부
"지천댐에서 댐물을 방류하면 그 물은 금강을 거쳐 바다를 향해요. 그런데 바다가 만조일 때는 그 물이 못 내려가고 금강을 되짚어 올라오다 지천댐 예정지까지 역류하게 되죠. 2023년 폭우 때 공주·청양·부여군에 큰 수해가 난 원인도, 대청댐이 방류한 그날 하필 바다가 만조였기 때문이에요. 그런데 폭우로 금강물이 역류하는 상황에서, 대청댐과 지천댐이 동시에 방류하면 어떻게 되겠어요? 청양군과 부여군 일대가 다 물바다가 되겠죠. 그런데 홍수 예방을 위해 지천댐을 만든다고요? 금강과 지천, 둘 다 바다의 영향을 받는 청양에서, 그게 말이 됩니까?"
김 위원장은 그동안 댐이 없어서 홍수가 난 게 아니었음을 거듭 강조한다. 대청댐 방류로 금강 수위가 높아지고, 서해 만조 때는 강물이 바다로도 빠져나가지 못해 역류했던 것.
이 현상에는 이름이 있다. 바로 '배수위 효과'. 하류의 수위가 높아지면, 그 압력이 상류의 물을 밀어 올리는 현상이다. 지천 하류의 상습적 침수 원인은 폭우가 아니었다. 금강 물이 밀어 올리는 힘 때문이었다.
수자원·하천공학 전문가 백경오 교수(한경대 토목안전환경공학과)도 같은 결론을 내렸다. 그는 "기후위기 대응 물관리 정책 개편 방안 정책토론회(2026.3.18.)"에서 '지천댐은 해당 지역의 침수 예방에 아무런 대책이 될 수 없다'고 증언했다.
홍수 피해를 줄일 수 있는 대책은 따로 있었다. 하천과 배수시설을 제대로 정비하는 것. 주민들은 지자체에 오랫동안 이걸 요구해 왔다.
청양은 충남 15개 시군 중 하천 정비와 하수처리시설 조성 비율이 가장 낮은 지역이다. 4대강 중의 하나인 금강 지류에 속해 우선 정비가 필요한 곳인데도, 늘 후순위로 밀렸다.
"강을, 바다를 깨끗이 하려면 청양처럼 바다의 영향을 받는 지역부터 해줬어야 해요. 그런데 인구가 적다는 이유로 안 해줬죠. 늘 도시 먼저 하고, 청양은 뒤로 밀렸어요. 이건 명백히 도지사와 환경부가 잘못한 거예요."
충남도가 마땅히 했어야 할 일은 미뤄둔 채, 이제 와서 그것을 댐 찬성에 대한 대가처럼 내세우고 있다.
"당연히 진작 해줬어야 할 일을 안 해놓고선, '댐 찬성하면 해줄게'라니, 댐을 조건으로 그걸(하천 정비) 받는 게 말이 되나요?"
어디가 물에 잠기는가
지천댐 예정지는 칠갑산 남서쪽 자락, 청양 장평면과 부여 은산면을 잇는 계곡부에 있다. 6개 마을, 300여 세대가 수몰되는 규모다. 수몰 대상지 몇 곳을 차로 이동하며 보았다. 그 중 '까치내 계곡'에 오래 머물렀다.
까치내는 충남의 대표적인 물놀이 장소다. 오토캠핑장이 조성되어 있고, 강을 따라 넓은 자갈밭이 펼쳐져 있다. 계절마다 텐트를 치고, 자갈밭에 돗자리를 펴고, 얕은 물에서 몸을 적신다.