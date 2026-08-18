▲표선고 인권동아리 이끼 학생들이 무장애 관광포럼을 진행하고 있다
2025년 11월 제주도의회에서 열린 무장애 관광포럼을 표선고 인권동아리 이끼 학생들이 진행하고 있다.김민석
- 원래 장애인 이동권 전문가는 아니었다고 들었다.
"원래 시민교육에 관심이 있었다. 2018~2019년에 중학생들과 '왜 중학생에게는 교통비를 지원하지 않는가'라는 문제를 다뤘다. 당시 제주도 고등학생에게만 버스비 지원이 됐는데 그 문제를 공론화하고, 학생들이 직접 읍면사무소와 시에 제안했다. 그렇게 최초로 중학생 교통비 지원을 받아낸 사례가 됐다. 그게 확장되어 지금은 제주도 전체 청소년이 교통비를 지원받는다."
- 표선고 학생들이 찾아온 것도 그 소문을 듣고?
"그런 걸 해왔다는 걸 듣고 찾아온 거다. 찾아온 학생들에게 질문을 던졌다. 학생들이 생각하는 지역사회 문제가 무엇인지, 어떤 해결책을 낼 건지, 일회성으로 끝낼 것인지 물었다. 지속적으로 바꾸려면 정책, 제도가 필요하고, 결국 법-조례 등을 바꿔야 한다. 학생들이 연결하지 못하는 부분을 내가 연결해 주고, 제안은 학생들이 직접 한다. 지난해 무장애 관광 포럼도 그렇게 학생들이 진행했다. 그렇게 하다 보면 시민성이 발현한다."
- 졸업생들은 지금 무엇을 하고 있나?
"한 학생은 공대에 갔다가 정치외교로 방향을 틀었다. 다른 학생 하나도 정치외교학과에 갔다. '비난에서 비판으로 바뀌었다'던 그 학생은 국어교육을 전공하고 있다. 교사가 돼서 다시 학교에 와서 동아리를 직접 맡고 싶다고 하더라. 지금 동아리 학생들은 사회학이나 정치외교, 사회복지 정책을 전공하고 싶어 한다. "
- 요즘 젊은 남성의 극우화가 사회적 이슈다.
"청소년 쪽에 관심이 많다 보니 그런 뉴스를 유심히 본다. 그런데 이런 활동을 경험한 학생들은 쉽게 거기 빠지지 않는다고 본다. 비난은 쉽다. 혐오는 더 쉽다. 혐오로 뱉어버리면 그걸로 본인은 즐기고 끝난다. 그런데 실제로 문제를 찾아보고, 사람들을 만나보면 '아, 저 사람들이 왜 저럴 수밖에 없었구나' '쉽게 비난할 일이 아니었구나'를 알게 된다. 이런 활동을 경험한 학생들은 쉽게 혐오에 빠지지 않는다고 생각한다. 민주시민교육이 이런 식의 실천형으로 많이 바뀌어야 한다고 보는 이유다."
- 올해엔 동아리에 남학생이 없다고?
"1학년 6명이 전부 여학생이다. 학생들에게 물어보니, 남학생 중에도 관심 있는 애들이 있는데 결국 안 한다고 하더라. 나는 남자학교에서도 시민교육을 하는데 분위기가 정말 다르다. 남녀공학은 이야기가 이상한 쪽으로 새다가도 여학생들이 수습하려 하면 다시 본론으로 돌아온다. 그런데 남학생들만 있으면 옆길로 새는 경우가 종종 있다. 도발적 질문을 던지는 거다. 그걸 되돌리는 데 엄청난 에너지가 든다. 교육 중이니 노골적인 극우 발언까지 나오지는 않지만, 일베식 표현을 놀이처럼 쓰며 웃고 넘어간다. 중간에서 브레이크를 걸어주는 학생이 없다. 오히려 더 재밌어한다."
"'무장애 관광', 제주의 경쟁력이 돼야"