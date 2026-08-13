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이재명 대통령이 11일 정부세종청사에서 열린 국무회의에 참석하고 있다. 연합뉴스
유대인 무리에 의해 신성 모독죄와 유대인 왕 사칭죄로 끌려온 젊은이는 "진리가 무엇이냐"는 로마 총독 본디오 빌라도의 질문에 물끄러미 바라보기만 할 뿐 아무런 답을 하지 않았다. 왠지 찜찜했던 빌라도는 "나는 이 사람에게서 아무런 죄를 찾지 못하겠다"며 매질로 끝내려 했으나, 성난 유대인 무리를 달래기에는 역부족이었다. 그를 풀어줬다가는 자칫 폭동이라도 날 판이었다.
빌라도는 마지막으로 유대인들에게 흉악범 바라바와 젊은이 둘 중 한 명의 석방을 제안하나, 군중은 바라바를 선택했다. 결국 떠밀리듯이 사형(십자가형)을 결정한 후 "나는 이 사람의 피에 대해서는 책임이 없다"고 중얼거리며 손을 씻는다. 유대인들에게 책임을 떠넘겼다고 여겼지만, 그는 미처 몰랐을 것이다. 자신의 이름이 기독교의 신앙고백문인 사도신경에 기록돼 예배 때마다 신도들 입에 오르내리게 될 줄은.
검찰 수사권을 완전히 폐지하는 형사소송법 개정안에 대한 이재명 대통령의 반응을 접하면서 빌라도가 떠올랐다. 이 대통령은 국무회의에서 "사필귀정의 필연적 조치"라며 법안을 의결하기는 했지만, 표정은 그리 밝지 않았다. "어떤 게 절대 진리라고 단정하기는 어렵지만 걱정이 있는 건 사실"이라는 말로 착잡한 심정을 드러냈다.
보완수사권 폐지 반대론자들이 기대한 재의요구권(거부권) 거부 논리도 방어적이었다. "거부권 행사라는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니고... 지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기가 참 어렵다." 비록 의례적인 수사라고 쳐도, 오랜 진통 끝에 국회를 통과한 개혁법안을 환영하는 태도는 아니었다. 마치 대통령 생각은 다르지만 여당 입장을 고려해 마지못해 동의하는 것처럼.
책임을 떠넘기고 싶었나?
이런 의구심을 더욱 짙게 한 것은 다음날 부처 업무보고 때 나온 대통령의 발언이다. 이 대통령은 향후 검경 합동수사본부 구성의 문제점을 보고하는 정성호 법무부 장관에게 "안 읽어봐서 그러는데, 개정된 형소법에 의하면 검사는 수사하면 안 된다고 되어 있느냐"고 물었다. 뚱딴지같은 소리가 아닐 수 없었다. 국론이 갈라질 정도로 뜨거운 쟁점이던 형소법 개정안의 핵심을 몰랐다니. 당장 "내용도 모르고 의결했다는 얘기냐"는 비판이 쏟아질 만했다.
그런데 이 대통령은 정말 몰랐을까? 그럴 리가 없다는 게 내 판단이다. 혹시 빌라도처럼 내키지 않은 결정에 대한 책임을 떠넘기고 싶었던 건 아닌지. 아니면, 반어법으로 자신이 원치 않은 방향으로 형소법이 개정된 데 대한 불만을 우회적으로 드러냈거나.
이 대통령이 보완수사권 완전 폐지에 부정적 시각을 가졌던 것은 알 만한 사람은 다 안다. 수사·기소 분리 방침과 별개로 검사의 보완수사에 대해서는 기회 있을 때마다 예외적 필요성을 강조했다. "검찰 개혁이 1년 넘도록 안 되는 이유는 대통령이 수사·기소 완전 분리를 원하지 않기 때문"이라는 유시민 작가의 지적(7월 15일, 매불쇼)이 공허하게 들렸던 이유다. 언뜻 맞는 말처럼 들리지만, 초점을 잘못 잡은 엉뚱한 진단이다.
유 작가의 주장에는 관점의 차이를 사실 판단의 잣대로 삼은 '오류'가 있다. 보완수사권 폐지에 미온적이었다는 이유로 수사·기소 완전 분리를 원하지 않았다고 주장하는 건 견강부회다. 이 대통령이 대선 공약으로 수사·기소 분리를 내세운 것은 사실이지만, 여기에 보완수사권 문제는 포함되지 않았고 따로 폐지를 약속한 적도 없기 때문이다.
"대통령 되고 나서 보니, 경찰 견제 수단이 없으니 남겨놓아야 겠다고 판단할 수 있다. 그럼 국민에게 양해를 구해야 한다"는 주장도 마찬가지다. 그걸 '변심'이라고 해석하는 건 자유지만, 사실과는 거리가 멀다. 수사·기소 분리를 지지하는 국민은 모두 보완수사권 폐지에 동의한다는 잘못된 전제에 기반한 주장이다. 따라서 국민에게 양해를 구할 일도 아니다. 게다가 이 대통령은 공식 석상에서 그 문제에 대한 의견을 국민에게 꾸준히 밝혀 왔다.
애초 보완수사권은 검찰개혁의 쟁점이 아니었다. 지난해 5월 공개된 더불어민주당 대선공약집에도 검찰개혁의 핵심 방안으로 수사·기소 분리 방침에 따른 검찰청의 공소청 전환과 중대범죄수사청 신설, 기소권에 대한 사법적 통제 강화 등이 소개돼 있지, 보완수사권은 언급되지도 않았다. 이후 정치권과 법조계, 학계, 언론계 등에서 다양한 의견이 쏟아지고 검찰개혁론자들 사이에서도 격론이 벌어진 점을 고려하면, 보완수사권 폐지를 수사·기소 분리의 증표로 여기는 것은 해석과 믿음의 영역이지 사실의 영역은 아니다.
시종일관 신중한 태도