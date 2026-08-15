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장 앙투안 와토 <키테라섬의 순례> 1716년퍼블릭 도메인
중세는 유럽에서 쾌락에 대한 사회적 경멸과 단죄가 가장 강력했던 시대였다. 르네상스는 천 년 이상에 걸친 중세의 엄숙주의 도덕률에 균열을 냈다. 현세의 즐거움에 주목하기 시작했고, 육체에서 아름다움을 찾았으며, 정신에서 감정이 차지하는 비중을 늘렸다. 아직 종교의 그림자에서 벗어나지 못했지만 기존 중세와는 확연히 달랐다.
프랑스대혁명을 경계로 종교적 권위가 약해지면서 본능에 따른 욕구와 감정에 대한 적극성이 꽃을 피웠다. 근대 철학에서 감각과 감정의 역할, 관념적 완결성보다는 현실의 유용성, 즐거움과 만족을 중시하는 경향이 자라났다. 예술에서는 조금 더 일찍 변화가 찾아왔다. 18세기 초중반에 프랑스 살롱 문화를 중심으로 발달한 로코코 예술 양식이 여기에 해당한다.
사랑과 쾌락의 섬 키테라
로코코 미술을 대표하는 프랑스 화가 장 앙투안 와토(1684~1721)의 <키테라섬의 순례>가 새로운 경향을 잘 보여준다. 키테라는 그리스 펠로폰네소스 반도 남쪽에 있는 섬이다. 유럽 문화에서 '사랑과 쾌락의 성지'로 통한다. 당시 청년층에서는 달콤한 사랑의 실현을 위해 이 섬을 순례하는 풍습이 있었다.
키테라는 그리스 신화에서 성애와 육체적 아름다움을 상징하는 여신 아프로디테와 깊이 연관되어 있다. 로마에서는 비너스로 불린다. 세상을 지배하는 우라노스의 성기를 잘라 바다에 버렸는데 거품이 일더니 거기에서 아프로디테가 탄생했다는 이야기는 유명하다. 보통은 여신이 처음에 도착한 섬을 키프로스로 알고 있는데, 사실 신화에 의하면 키테라가 먼저다.
그리스 신들의 탄생과 관계를 체계적으로 서술한, 기원전 7세기 그리스 시인 헤시오도스의 <신들의 계보>에 다음 내용이 나온다. "불사의 살점에서 흰 거품이 일더니 한 소녀가 자라났다. 그녀는 처음에 신성한 키테라로 다가갔다가 그 뒤 키프로스로 갔다." 처음 정착한 섬이 키프로스라면, 이에 앞서 처음 육지에 발을 디딘 섬이 키테라다.
아프로디테는 탄생부터 성적인 사랑과 아름다움을 대변했다. 헤시오도스는 "남근을 좋아한다고 부르는 것은 그녀가 남근에서 출현했기 때문이다. 에로스와 아름다운 애욕이 태어날 때 배석했다"라고 한다. '순례'가 성지를 찾아다니며 참배하는 여행임을 고려할 때, 아프로디테의 섬 순례는 육체적 쾌락 실현을 예찬하는 의식의 성격을 갖는다.
그림 오른편 끝에 여신상이 세워져 있다. 조각상에서 왼편의 배까지 순서대로 사랑이 실현되는 단계를 표현하는 여러 쌍의 인물이 등장한다. 먼저 청년이 여인에게 바짝 다가앉아 속삭이듯 관심을 표현한다. 여자도 싫지 않은 기색이지만, 살짝 몸을 돌려 부채만 만지작거려서 아직 감정이 통하기 전임을 보여준다. 아프로디테의 전령 큐피드가 사랑을 연결해준다.
다음의 한 쌍은 남자가 여인의 손을 붙잡고 일으켜준다. 손을 맞잡고 있다는 모습은 사랑이 맺어졌음을 의미한다. 일으켜 세우는 동작이 무엇을 의미할지도 생각해 볼 필요가 있다. 아프로디테의 섬이고, 주변이 다른 사람들의 눈길을 피할 수 있는 숲임을 고려할 때 곧 이어질 성애를 떠올리게 한다.
그 옆은 남자가 여자의 허리를 껴안고 배로 향한다. 마음과 몸이 하나가 되는 황홀한 경험으로 연인이 된 순간이다. 순례의 목적을 이루었기에 배로 돌아가는 중이다. 여인이 고개를 돌려 뒤를 바라보는 모습도 의미심장하다. 뒤를 바라보는 행위는 기억을 뜻한다. 바로 전에 경험한 성애의 즐거움을 떠올리며 그 느낌에서 떠나기 아쉬워하는 몸짓이 아닐까 싶다.
맨 왼쪽의 배 주위에는 이미 뜨거운 사랑에 빠진 연인들이 배에 오르기 위해 기다리고 있다. 이미 달콤한 쾌락을 맛본 연인들은 온몸을 밀착해 팔짱을 끼거나 끌어안고 있다. 사랑의 정령으로 보이는 천사들이 이들의 곁과 하늘에서 축하하며 배웅하는 중이다.
평화와 행복의 근원으로서 쾌락