기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.08.15 20:46최종 업데이트 26.08.15 20:46
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
장 앙투안 와토 <키테라섬의 순례> 1716년
장 앙투안 와토 <키테라섬의 순례> 1716년퍼블릭 도메인

중세는 유럽에서 쾌락에 대한 사회적 경멸과 단죄가 가장 강력했던 시대였다. 르네상스는 천 년 이상에 걸친 중세의 엄숙주의 도덕률에 균열을 냈다. 현세의 즐거움에 주목하기 시작했고, 육체에서 아름다움을 찾았으며, 정신에서 감정이 차지하는 비중을 늘렸다. 아직 종교의 그림자에서 벗어나지 못했지만 기존 중세와는 확연히 달랐다.

프랑스대혁명을 경계로 종교적 권위가 약해지면서 본능에 따른 욕구와 감정에 대한 적극성이 꽃을 피웠다. 근대 철학에서 감각과 감정의 역할, 관념적 완결성보다는 현실의 유용성, 즐거움과 만족을 중시하는 경향이 자라났다. 예술에서는 조금 더 일찍 변화가 찾아왔다. 18세기 초중반에 프랑스 살롱 문화를 중심으로 발달한 로코코 예술 양식이 여기에 해당한다.

사랑과 쾌락의 섬 키테라

로코코 미술을 대표하는 프랑스 화가 장 앙투안 와토(1684~1721)의 <키테라섬의 순례>가 새로운 경향을 잘 보여준다. 키테라는 그리스 펠로폰네소스 반도 남쪽에 있는 섬이다. 유럽 문화에서 '사랑과 쾌락의 성지'로 통한다. 당시 청년층에서는 달콤한 사랑의 실현을 위해 이 섬을 순례하는 풍습이 있었다.


키테라는 그리스 신화에서 성애와 육체적 아름다움을 상징하는 여신 아프로디테와 깊이 연관되어 있다. 로마에서는 비너스로 불린다. 세상을 지배하는 우라노스의 성기를 잘라 바다에 버렸는데 거품이 일더니 거기에서 아프로디테가 탄생했다는 이야기는 유명하다. 보통은 여신이 처음에 도착한 섬을 키프로스로 알고 있는데, 사실 신화에 의하면 키테라가 먼저다.

그리스 신들의 탄생과 관계를 체계적으로 서술한, 기원전 7세기 그리스 시인 헤시오도스의 <신들의 계보>에 다음 내용이 나온다. "불사의 살점에서 흰 거품이 일더니 한 소녀가 자라났다. 그녀는 처음에 신성한 키테라로 다가갔다가 그 뒤 키프로스로 갔다." 처음 정착한 섬이 키프로스라면, 이에 앞서 처음 육지에 발을 디딘 섬이 키테라다.

아프로디테는 탄생부터 성적인 사랑과 아름다움을 대변했다. 헤시오도스는 "남근을 좋아한다고 부르는 것은 그녀가 남근에서 출현했기 때문이다. 에로스와 아름다운 애욕이 태어날 때 배석했다"라고 한다. '순례'가 성지를 찾아다니며 참배하는 여행임을 고려할 때, 아프로디테의 섬 순례는 육체적 쾌락 실현을 예찬하는 의식의 성격을 갖는다.

그림 오른편 끝에 여신상이 세워져 있다. 조각상에서 왼편의 배까지 순서대로 사랑이 실현되는 단계를 표현하는 여러 쌍의 인물이 등장한다. 먼저 청년이 여인에게 바짝 다가앉아 속삭이듯 관심을 표현한다. 여자도 싫지 않은 기색이지만, 살짝 몸을 돌려 부채만 만지작거려서 아직 감정이 통하기 전임을 보여준다. 아프로디테의 전령 큐피드가 사랑을 연결해준다.

다음의 한 쌍은 남자가 여인의 손을 붙잡고 일으켜준다. 손을 맞잡고 있다는 모습은 사랑이 맺어졌음을 의미한다. 일으켜 세우는 동작이 무엇을 의미할지도 생각해 볼 필요가 있다. 아프로디테의 섬이고, 주변이 다른 사람들의 눈길을 피할 수 있는 숲임을 고려할 때 곧 이어질 성애를 떠올리게 한다.

그 옆은 남자가 여자의 허리를 껴안고 배로 향한다. 마음과 몸이 하나가 되는 황홀한 경험으로 연인이 된 순간이다. 순례의 목적을 이루었기에 배로 돌아가는 중이다. 여인이 고개를 돌려 뒤를 바라보는 모습도 의미심장하다. 뒤를 바라보는 행위는 기억을 뜻한다. 바로 전에 경험한 성애의 즐거움을 떠올리며 그 느낌에서 떠나기 아쉬워하는 몸짓이 아닐까 싶다.

맨 왼쪽의 배 주위에는 이미 뜨거운 사랑에 빠진 연인들이 배에 오르기 위해 기다리고 있다. 이미 달콤한 쾌락을 맛본 연인들은 온몸을 밀착해 팔짱을 끼거나 끌어안고 있다. 사랑의 정령으로 보이는 천사들이 이들의 곁과 하늘에서 축하하며 배웅하는 중이다.

평화와 행복의 근원으로서 쾌락

<키테라섬의 순례> 부분 (1716년 / 1721년)
<키테라섬의 순례> 부분 (1716년 / 1721년)퍼블릭 도메인

와토의 그림에서 성애를 통한 쾌락 추구는 개인적 욕구 충족 이상의 의미를 지닌다. 조각상을 확대한 부분을 보면 아래에 활과 화살이 걸려있다. 쓸모없는 물건처럼 구석에 방치된 느낌이다. 활과 화살은 전쟁을 상징한다. 아프로디테이니 큐피드의 화살로 여길 사람도 많으리라. 하지만 여인 옆에 있는 큐피드 잘 보면 자신의 활과 화살을 엉덩이로 깔고 앉아 있다.

와토가 5년 후에 동일 주제와 장면으로 그린 또 다른 <키테라섬의 순례>에서 마찬가지로 여신상을 확대한 부분을 보면 화가의 의도가 더 분명해진다. 여신상 받침대 아래에 전쟁에 나서는 병사들을 무장하는 투구·방패·칼이 아무렇게나 처박혀 있다. 수많은 시민이 목숨을 잃는 참혹한 전쟁과 사랑이 주는 쾌락을 선명하게 대비해 두었음을 알 수 있다.

서로를 아끼며 기쁨을 누리는 사랑은 서로를 죽이는 전쟁을 증오한다. 같은 화살이어도 전쟁의 화살과 사랑의 화살은 전혀 성격이 다르다. 전쟁의 화살이 불행을 안긴다면, 사랑의 화살은 행복의 전제 조건이다. 고대 로마의 시인 오비디우스의 <변신 이야기>에 나오는 다음 이야기는 이를 잘 반영한다.

아폴론은 활을 매고 있는 큐피드에게 말했다. "무사들이 쓰는 무기가 너와 무슨 인연이 있느냐? 무기는 나 같은 무사의 어깨에나 어울린다." (…) 아프로디테의 아들이 응수했다. "그대의 활이 아무거나 쏘아 맞히는 활이라면, 내 활은 그대를 맞힐 수 있는 활이오. 짐승이 신만 못하듯이, 그대의 영광 또한 내 영광만 못할 것이오."

아폴론의 조롱에는 사랑을 열등한 행위, 전쟁에서의 승리를 우월한 가치로 대비하는 의미도 포함된다, 아폴론은 태양과 예언의 신이자 활의 신이기도 하다. 스스로 '무사'라고 말할 만큼 전투에서 백발백중의 궁술 실력을 자랑하기에 활을 든 조각상이 흔하다. 올림포스 신들과 거인족의 전쟁 당시에 뛰어난 궁술로 승리에 혁혁한 공을 세웠다.

단순히 과녁을 정확히 꿰뚫는 실력만이 아니다. 오비디우스는 아폴론이 거대한 괴물 뱀 피톤과 싸울 때 "왕뱀이 상처로 독액을 모두 쏟을 때까지 수천 개의 화살을 쏘았다"라고 한다. 호메로스의 <일리아스>에서는 아폴론이 그리스 연합군에게 분노하여 화살에 역병을 실어 쏘아 수많은 병사를 죽음으로 몰아넣는다. 수천 발의 화살이나 역병의 화살을 쏘는 데서 나타나듯이 적을 전멸로 이끄는 전쟁 능력을 지녔다.

이성을 상징하는 아폴론이나 아테나는 강력한 전쟁 능력을 지녔거나 아예 전쟁의 신이었다. 아프로디테와 큐피드는 전쟁에 무능력할 뿐만 아니라 관심도 거의 없었다. <일리아스>에서 아프로디테가 인간이 휘두른 창조차 피하지 못하고 피를 흘리자 제우스가 충고한다. "전쟁에 관한 일은 네 소관이 아니니 결혼에 관한 사랑스러운 일이나 맡아보아라. 전쟁에 관한 모든 일은 날랜 아레스와 아테나가 염려할 것이다."

인류 역사에서 전쟁의 승리는 위대하고 숭고한 행위로 찬양받고, 개인의 사랑은 하찮은 행위로 치부되었다. 하지만 큐피드는 아폴론의 전쟁 능력을 짐승의 영광, 자신의 사랑 능력을 신의 영광에 비유한다. 전쟁은 상대 병사들의 살해만이 아니라, 대부분 민간인 학살로 이어지고 약탈을 비롯한 온갖 범죄가 벌어진다. 짐승의 영광이라는 비유가 그다지 과장이 아니다.

큐피드의 화살은 사랑을 이어준다. 전쟁이 다수의 불행을 전제로 소수가 얻는 승자독식의 만족이라면, 사랑은 감정을 함께 나누면서 커지는 만족이다. 전쟁이 집단적 불신과 증오를 부추긴다면, 사랑은 상호 신뢰와 유대를 바탕으로 한다. 그러므로 사랑에서 기쁨을 찾는 경향이 강한 사회일수록 약육강식의 경쟁이나 전쟁을 통해 소수의 이익을 늘리는 추악한 욕구가 줄어든다. 와토가 <키테라섬의 순례>를 통해 전하고자 하는 메시지다.

억압받는 사람들의 해방자 바쿠스

아프로디테 쾌락만의 특징이 아니다. 사회구성원 다수의 상호 만족을 추구하는 쾌락이 공통으로 중시하는 내용이다. 바쿠스 신화가 전하는 메시지도 그다지 다르지 않다. 오비디우스는 <변신 이야기>에서 테베라는 도시에 바쿠스 지지 열풍이 전파되는 상황을 전한다. 테베의 왕 펜테우스가 이를 저지하려 나선다.

윌리엄 아돌프 부그로 <젊은 바쿠스 지지자들> 1884년
윌리엄 아돌프 부그로 <젊은 바쿠스 지지자들> 1884년퍼블릭 도메인

시민들이 모두 거리로 몰려나왔다. 남녀노소, 빈부귀천을 막론하고 바쿠스 축제를 준비했다. 펜테우스 왕만은 이를 거부하며 외쳤다. "대체 놋쇠 바라와 꼬부라진 피리와 속임수와 마술이 어쨌다는 거냐? 어째서 전장의 창칼 숲도, 진군의 나팔 소리도 두렵게 여기지 않고, 칼을 뽑아 들고 진군하던 자들이 발광하는 계집, 울리는 방울북, 술 취한 미치광이, 구역질 나는 광신자들 앞에서 맥을 쓰지 못한다는 말이냐?"

프랑스 화가 윌리엄 아돌프 부그로(1825~1905)의 <젊은 바쿠스 지지자들>은 바쿠스 축제 분위기를 느낄 수 있게 해준다. 대부분 나체고, 바쿠스를 따르며 성애를 즐기는 사티로스가 피리를 불고 있어서 육체적 쾌락을 나타낸다. 생명력과 건강한 기쁨으로 가득하다. 행렬에 참여한 모두의 얼굴에서 환희에 찬 해방감이 느껴진다.

주류 철학과 통념을 대변하는 펜테우스에 따르면 "전장의 창칼 숲도, 진군의 나팔 소리도 두렵게 여기지 않고, 칼을 뽑아 들고 진군하던 자들"이야말로 용기와 올바름을 체현한 사람들이다. 바쿠스의 쾌락을 구하는 사람들은 술 취한 미치광이에 불과하다. 쾌락은 국가에 대한 충성심, 전체를 위한 개인의 희생과 같은 집단적 가치와 충돌하는 면이 있다.

국가주의와 쾌락주의가 대립하는 경우가 많았다. 확실히 쾌락은 사람들의 관심을 개인의 행복으로 돌리는 작용을 한다. 쾌락을 욕구하고 느끼는 주체는 개인이기 때문이다. 사회적 의무보다는 개인의 감정을 우선한다. 쾌락을 중시하는 경향이 확대될 때 개인의 행복을 가로막는 사회적 강제에 저항하려는 의지도 확산하는 경향이 생겨난다.

신화에서 "남녀노소, 빈부귀천을 막론하고 바쿠스 축제"에 열광했다는 점도 중요하다. 그리스와 로마의 바쿠스 축제에는 사회에서 소외된 하층민들이 다수 참여했다. 가난한 사람이나 이민족 출신 노예, 노예나 다를 바 없던 여성이 포함되었다. 오비디우스는 "신관들은 바쿠스 축제에는 하녀들도 일에서 풀려나 신을 섬길 수 있어야 한다고 주장했다"라고 한다.

부그로의 그림은 바쿠스 축제의 성격을 비교적 잘 반영한다. 참여자의 다수가 여자다. 짙은 피부의 청년은 이민족 출신 노예를 떠올리게 한다. "놋쇠 바라와 꼬부라진 피리"도 이를 반영한다. 아폴론의 상징인 리라는 귀족의 악기였다. 전문적 음악 훈련이 필요한 현악기는 평민에게 그림의 떡이었다. 박자와 멜로디 감각만으로 익히는 타악기나 피리가 평민의 악기였다.

그리스·로마에서 바쿠스가 '해방자'로 불린 이유가 여기에 있다. 신분제 사회에서 노예·빈민·여자들은 끊임없는 노동과 차별·억압 아래에서 비참한 삶이 강제되었다. 그런데 대부분의 철학이나 종교는 주로 귀족의 이해를 대변했다. 국가를 위한 개인의 희생을 요구하는 국가주의, 쾌락을 경계하는 도덕적 엄숙주의가 곧 '올바름'이나 '덕'이라는 사고방식을 퍼뜨렸다.

사정이 이러하니 신분·빈부·성별에 상관없이 누구나 참여하여 평등하게 즐길 기회를 주는 바쿠스가 해방의 의미로 다가온 게 당연하다. 바쿠스의 쾌락은 가난하고 억압된 사람들이 현실의 고통과 시름에서 벗어나게 해주는 역할을 했다. 나아가 소외된 하층민들에게 사회적 제약을 거부할 생각을 자극한다는 점에서 사회적 탈출구로서의 가능성을 열었다.
#미술인문학 #쾌락 #와토 #키테라섬 #바쿠스
프리미엄

미술로 만나는 인문학
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
박홍순 (zorva1) 내방

독자의견

목차26 첫화부터 읽기>
이전글 도마뱀이 소년 손가락을 물었는데... 탁자 위 체리의 정체