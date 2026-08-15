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아폴론은 활을 매고 있는 큐피드에게 말했다. "무사들이 쓰는 무기가 너와 무슨 인연이 있느냐? 무기는 나 같은 무사의 어깨에나 어울린다." (…) 아프로디테의 아들이 응수했다. "그대의 활이 아무거나 쏘아 맞히는 활이라면, 내 활은 그대를 맞힐 수 있는 활이오. 짐승이 신만 못하듯이, 그대의 영광 또한 내 영광만 못할 것이오."

<키테라섬의 순례> 부분 (1716년 / 1721년)와토의 그림에서 성애를 통한 쾌락 추구는 개인적 욕구 충족 이상의 의미를 지닌다. 조각상을 확대한 부분을 보면 아래에 활과 화살이 걸려있다. 쓸모없는 물건처럼 구석에 방치된 느낌이다. 활과 화살은 전쟁을 상징한다. 아프로디테이니 큐피드의 화살로 여길 사람도 많으리라. 하지만 여인 옆에 있는 큐피드 잘 보면 자신의 활과 화살을 엉덩이로 깔고 앉아 있다.와토가 5년 후에 동일 주제와 장면으로 그린 또 다른 <키테라섬의 순례>에서 마찬가지로 여신상을 확대한 부분을 보면 화가의 의도가 더 분명해진다. 여신상 받침대 아래에 전쟁에 나서는 병사들을 무장하는 투구·방패·칼이 아무렇게나 처박혀 있다. 수많은 시민이 목숨을 잃는 참혹한 전쟁과 사랑이 주는 쾌락을 선명하게 대비해 두었음을 알 수 있다.서로를 아끼며 기쁨을 누리는 사랑은 서로를 죽이는 전쟁을 증오한다. 같은 화살이어도 전쟁의 화살과 사랑의 화살은 전혀 성격이 다르다. 전쟁의 화살이 불행을 안긴다면, 사랑의 화살은 행복의 전제 조건이다. 고대 로마의 시인 오비디우스의 <변신 이야기>에 나오는 다음 이야기는 이를 잘 반영한다.아폴론의 조롱에는 사랑을 열등한 행위, 전쟁에서의 승리를 우월한 가치로 대비하는 의미도 포함된다, 아폴론은 태양과 예언의 신이자 활의 신이기도 하다. 스스로 '무사'라고 말할 만큼 전투에서 백발백중의 궁술 실력을 자랑하기에 활을 든 조각상이 흔하다. 올림포스 신들과 거인족의 전쟁 당시에 뛰어난 궁술로 승리에 혁혁한 공을 세웠다.단순히 과녁을 정확히 꿰뚫는 실력만이 아니다. 오비디우스는 아폴론이 거대한 괴물 뱀 피톤과 싸울 때 "왕뱀이 상처로 독액을 모두 쏟을 때까지 수천 개의 화살을 쏘았다"라고 한다. 호메로스의 <일리아스>에서는 아폴론이 그리스 연합군에게 분노하여 화살에 역병을 실어 쏘아 수많은 병사를 죽음으로 몰아넣는다. 수천 발의 화살이나 역병의 화살을 쏘는 데서 나타나듯이 적을 전멸로 이끄는 전쟁 능력을 지녔다.이성을 상징하는 아폴론이나 아테나는 강력한 전쟁 능력을 지녔거나 아예 전쟁의 신이었다. 아프로디테와 큐피드는 전쟁에 무능력할 뿐만 아니라 관심도 거의 없었다. <일리아스>에서 아프로디테가 인간이 휘두른 창조차 피하지 못하고 피를 흘리자 제우스가 충고한다. "전쟁에 관한 일은 네 소관이 아니니 결혼에 관한 사랑스러운 일이나 맡아보아라. 전쟁에 관한 모든 일은 날랜 아레스와 아테나가 염려할 것이다."인류 역사에서 전쟁의 승리는 위대하고 숭고한 행위로 찬양받고, 개인의 사랑은 하찮은 행위로 치부되었다. 하지만 큐피드는 아폴론의 전쟁 능력을 짐승의 영광, 자신의 사랑 능력을 신의 영광에 비유한다. 전쟁은 상대 병사들의 살해만이 아니라, 대부분 민간인 학살로 이어지고 약탈을 비롯한 온갖 범죄가 벌어진다. 짐승의 영광이라는 비유가 그다지 과장이 아니다.큐피드의 화살은 사랑을 이어준다. 전쟁이 다수의 불행을 전제로 소수가 얻는 승자독식의 만족이라면, 사랑은 감정을 함께 나누면서 커지는 만족이다. 전쟁이 집단적 불신과 증오를 부추긴다면, 사랑은 상호 신뢰와 유대를 바탕으로 한다. 그러므로 사랑에서 기쁨을 찾는 경향이 강한 사회일수록 약육강식의 경쟁이나 전쟁을 통해 소수의 이익을 늘리는 추악한 욕구가 줄어든다. 와토가 <키테라섬의 순례>를 통해 전하고자 하는 메시지다.아프로디테 쾌락만의 특징이 아니다. 사회구성원 다수의 상호 만족을 추구하는 쾌락이 공통으로 중시하는 내용이다. 바쿠스 신화가 전하는 메시지도 그다지 다르지 않다. 오비디우스는 <변신 이야기>에서 테베라는 도시에 바쿠스 지지 열풍이 전파되는 상황을 전한다. 테베의 왕 펜테우스가 이를 저지하려 나선다.