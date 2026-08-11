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○ 위안징(远景, Envision)은 어떤 회사인가

위안징(远景科技集团, Envision Group)은 중국 상하이에 본사를 둔 글로벌 그린 테크놀로지 기업이다. 풍력·태양광 등 신재생 에너지 발전, 에너지 저장장치(ESS), 전기차 배터리, AI 기반 에너지 관리 시스템 등을 주요 사업으로 추진중. 전 세계 20개 이상의 거점과 2만여 명의 직원을 보유하고 있으며, 이 중 연구개발 인력이 약 40%를 차지한다.

2025년 기준 연간 매출은 약 869억 위안(한화 약 18조 2천억 원)에 달하며, 중국 민영기업 500강 중 122위에 랭크되어 있다. 최근에는 자체 풍력 발전과 AI 전력 관리 기술을 결합한 'AI 연산력 슈퍼 싱글'을 통해 데이터센터 사업에 본격적으로 진출하며 AI 인프라 시장의 새로운 강자로 주목받고 있다.

에너지 회사 위안징(Envision)이 차세대 데이터센터 기업으로 주목받고 있다. 2026년 8월에 완공한 2GW급 슈퍼노드단일동 데이터센터 전경.AI 경쟁을 이야기할 때 우리는 오랫동안 반도체를 먼저 떠올렸습니다. 엔비디아의 GPU를 몇 장 확보했는지, 자체 AI 칩의 성능은 어느 수준인지, 첨단 공정에서 몇 나노미터까지 내려갔는지가 국가와 기업의 AI 경쟁력을 평가하는 기준이었습니다.그런데 AI 인프라가 1만 장에서 10만 장, 다시 100만 장의 가속기를 연결하는 수준으로 커지면서 질문이 달라지고 있습니다. 칩을 얼마나 많이 확보했느냐보다 그 칩을 실제로 얼마나 오래, 안정적으로, 동시에 돌릴 수 있느냐가 더 중요해지고 있습니다. 이 질문의 중심에는 전력이 있습니다.2026년 8월 중국 네이멍구 우란차부에서 이 변화를 상징하는 프로젝트가 가동에 들어갔습니다. 중국의 에너지 기술기업 위안징 과기그룹(远景科技集团·Envision Group)이 구축한 '우란차부 싱허기지(乌兰察布星河基地)'입니다. 이곳에 등장한 'AI 연산력 슈퍼 단일동(算力超级单体)'의 건축 면적은 12만㎡가 넘습니다. 축구장 약 20개 규모입니다.중국 공식 발표에 따르면, 이 시설은 100만 장 규모의 AI 가속기를 병렬로 운용할 수 있는 능력과 100만 P급 연산 규모를 목표로 설계됐습니다. 이는 초당 1해 번(10¹⁸) 연산이 가능하며 인류가 문자를 발명한 지 약 6천 년 동안 남긴 모든 텍스트 데이터를 단 하루 만에 학습할 수 있는 능력입니다. 싱허기지 전체의 계획 전력 용량은 2GW입니다. 중요한 것은 '세계 최대'라는 수식어가 아닙니다. 이 프로젝트가 보여주는 중대한 변화는 AI 데이터센터의 본질이 '건물'에서 '시스템'으로 바뀌고 있다는 점입니다.전통적인 데이터센터의 논리는 비교적 단순했습니다. 땅을 확보하고 건물을 짓고 전력을 공급받고 냉각설비를 설치한 뒤, 그 안에 서버와 네트워크 장비를 집어넣으면 됐습니다. 하지만 10만 장, 100만 장의 AI 가속기를 하나의 거대한 클러스터로 연결하는 순간 이 방식은 한계에 부딪힙니다.수십만 개의 칩에 막대한 전력을 동시에 공급해야 하고 그 과정에서 발생하는 열을 끊임없이 제거해야 합니다. GPU끼리는 초고속 네트워크로 연결되어야 하고, 순간적으로 급변하는 AI 연산 부하에 맞춰 전력 공급 역시 실시간으로 조정돼야 합니다. 하나라도 제대로 작동하지 않으면 값비싼 GPU는 놀게 됩니다.그래서 위안징이 제시한 '슈퍼 단일동'은 기존 데이터센터를 단순히 크게 만든 시설이 아니며 전력 공급, 에너지저장장치(ESS), 전력전자, 냉각, 네트워크, 컴퓨팅 자원과 AI 기반 스케줄링을 처음부터 하나의 시스템으로 설계한 새로운 AI 인프라 형태입니다. AI가 데이터센터 안에 들어가는 것이 아니라 이제는 AI가 데이터센터의 구조 자체를 다시 정의하기 시작한 것입니다.위안징 AIDC 총책임자 정쯔하오(郑子浩)는 이를 전쟁의 군대에 비유했습니다. 중국산 AI 칩이 초대형 클러스터를 통해 집단으로 싸우려면 그 군대를 수용할 충분한 기지와 전력이라는 군사 식량, 그리고 끊기지 않는 보급로가 필요하다는 것입니다. 백만 카드 시대에는 GPU가 병사라면, 데이터센터는 병영이고 전력은 군량이며 네트워크는 보급로입니다. 병사의 숫자만 많다고 전쟁에서 이기는 것은 아닙니다.싱허기지 전체의 계획 전력 용량은 2GW입니다. 이는 하나의 데이터센터 단지가 사실상 대규모 도시 또는 산업단지에 맞먹는 전력 인프라를 필요로 한다는 의미입니다. 여기서 기존 AI 데이터센터의 구조적 문제가 드러납니다. 지금까지 데이터센터 사업자는 전력망에서 전기를 '구매하는 소비자'였습니다.그러나 AI 데이터센터가 수백 MW를 넘어 GW급으로 커지면서 기존 공공 전력망에 연결하는 것 자체가 프로젝트의 가장 큰 병목이 되고 있습니다. 발전소를 지어도 송전망이 없으면 전기를 가져올 수 없고, 송전망이 있더라도 변전소와 변압기, 배전 설비가 준비되지 않으면 데이터센터는 가동할 수 없습니다. 전력이 확보되지 않은 AI 데이터센터 계획은 결국 거대한 건축계획에 지나지 않습니다.위안징은 이 문제를 완전히 다른 방향에서 접근했습니다. 전력을 공급받는 것이 아니라 전력 자체를 AI 인프라의 일부로 설계했습니다. 우란차부 싱허기지는 자체 풍력 자원과 녹색전력 직접공급, ESS, 전력전자 기술, AI 기반 발전량 예측과 부하 스케줄링을 하나의 시스템으로 묶습니다. 이는 '전력을 사서 컴퓨터를 돌리는 데이터센터'에서 '전력을 생산하고 저장하고 예측하고 배분하면서 컴퓨터를 돌리는 데이터센터'로의 전환입니다.위안징이 2026년 6월 발표한 'Mission Gobi' 역시 이 논리 위에 있습니다. 회사는 2030년까지 세계의 고비·사막 등 에너지 자원이 풍부한 지역에 총 5GW 규모의 녹색 AI 데이터센터를 구축하겠다는 계획을 발표했습니다. 이제 데이터센터가 전력을 찾아 움직이기 시작한 것입니다.풍력과 태양광을 데이터센터에 직접 연결하면 새로운 문제가 발생합니다. 재생에너지는 저렴하지만 변동성이 큽니다. 바람이 불면 전기가 넘치고, 바람이 멈추면 발전량이 줄어듭니다. 반면 거대한 AI 훈련 클러스터가 원하는 것은 정반대입니다. 언제든 안정적이고 예측 가능한 전력입니다. 위안징의 해법은 흥미롭게도 다시 AI입니다.기상 데이터를 AI로 예측해 앞으로 얼마만큼의 풍력·태양광 발전이 가능한지 계산하고, 그 결과를 기반으로 ESS의 충·방전과 연산 부하를 조정합니다. 풍력이 강해지기 전에는 저장공간을 비워두고, 발전량 감소가 예상되면 배터리에 전력을 미리 확보합니다. 위안징의 EnOS 산업 IoT 플랫폼은 풍력발전기와 ESS, 전력설비, 데이터센터 부하를 하나의 운영체계로 연결합니다. 발전과 저장, 소비를 각각 운영하는 것이 아니라 하나의 거대한 에너지-컴퓨팅 시스템으로 최적화하는 것입니다.위안징은 본래 풍력·ESS·전력관리 기술을 중심으로 성장한 글로벌 신에너지 시스템 기업입니다. 이 지점에서 AI와 에너지의 관계가 뒤집힙니다. 과거에는 전기가 AI를 움직였습니다. 이제는 AI가 전기를 관리해야 더 많은 AI를 움직일 수 있습니다.전력의 양만큼 중요한 문제가 있습니다. 바로 전기를 GPU까지 어떻게 전달하느냐입니다. 발전소에서 생산된 전기가 칩까지 도달하는 과정에는 여러 단계의 전압 변환과 교류·직류 변환이 필요합니다. 변환 과정이 늘어날수록 열과 손실이 발생하고, 설비와 케이블도 증가합니다. 수천 개 서버를 운영하는 데이터센터라면 작은 차이일 수 있습니다.하지만 수십만에서 100만 개의 가속기를 돌리는 시설에서는 1%의 효율 차이도 막대한 전력과 비용의 차이가 됩니다. 그래서 차세대 AI 데이터센터가 주목하는 것이 고전압 직류 배전과 SST(Solid-State Transformer·고체변압기)입니다. 위안징은 2026년 6월 AI 전력 시스템을 발표하며 SST와 800V 직류 공급을 결합한 솔루션을 공개했습니다. 이 시스템은 2.5MW급 SST를 통해 10/13.8kV 교류를 800V 직류로 직접 변환하며, 변환 효율은 98.5%, 구리선 사용량은 최대 80%까지 줄일 수 있습니다.회사는 이 시스템이 우란차부를 포함한 현장에 적용되고 있다고 밝혔습니다. 핵심 철학은 간단합니다. 더 많은 전기를 만드는 것만큼, 이미 만든 전기를 얼마나 적게 잃고 GPU까지 전달하느냐가 중요합니다. 백만 카드 시대에는 전력전자 기술마저 AI 경쟁력의 일부가 되는 이유입니다.이 프로젝트에서 가장 흥미롭게 보는 부분은 위안징이 반도체 기업도 클라우드 기업도 아닌 에너지 기업이라는 점입니다. 풍력발전과 ESS, 전력전자, 베터리, 에너지 관리에서 출발한 회사가 이제 데이터센터 건물 안으로 들어오고 있습니다. 이는 AI 인프라 산업의 가치사슬이 이동하고 있다는 의미입니다. 과거 데이터센터는 통신사와 IDC 사업자, 클라우드 기업의 산업이었습니다. 앞으로 GW급 AIDC에서는 발전회사, 전력전자 회사, ESS 기업, 냉각기업, EPC 기업의 중요성이 급격히 커질 수 있습니다.누가 서버를 운영하느냐보다 먼저, 누가 2GW의 전기를 만들어서 데이터센터 벽 안까지 안정적으로 가져올 수 있는가라는 질문에 답해야 하기 때문입니다. 위안징의 사업모델도 그래서 명확합니다. 고객이 서버와 가속기를 가져오면, 위안징은 토지·전력·ESS·냉각·전력공급 설비와 운영 시스템을 준비합니다. 극단적으로 말하면, 카드만 가져오면 바로 꽂아 돌릴 수 있는 AI 공장을 만드는 것입니다.이 지점에서 미국과 중국의 AI 인프라 전략 차이를 살펴볼 필요가 있습니다. 미국 역시 AI 데이터센터 전력 부족 문제를 심각하게 받아들이고 있습니다. 다만 현재 미국에서 빠르게 확산하는 해법 가운데 하나는 데이터센터와 대규모 천연가스 발전을 직접 결합하는 것입니다.대표적으로 Meta는 2026년 7월 루이지애나 리치랜드 패리시 데이터센터의 연산 규모를 5GW까지 확장한다고 발표했습니다. 전력 공급 계획에는 10년간 유지해온 RE100(100% 재생에너지 사용 협약)을 탈퇴하고 7개의 신규 천연가스 발전소와 대규모 배터리, 원전 출력 증강 등이 포함됩니다. Meta는 동시에 최대 2.5GW 규모의 청정·재생에너지 개발을 지원한다고도 밝히고 있습니다.마이크로소프트 역시 Chevron과 서부 텍사스에 최대 2.67GW 규모의 천연가스 발전설비를 데이터센터와 결합하는 20년 장기 전력계약을 체결했습니다. 첫 전력 공급 목표는 2028년입니다. 구글도 미국 중서부 데이터센터 전력 공급을 위해 탄소포집·저장(CCS)을 적용한 400MW급 천연가스 발전 프로젝트와 전력구매 계약을 체결했습니다.즉 미국의 선택을 단순히 '화석연료', 중국의 선택을 '재생에너지'라고 이분법적으로 볼 필요는 없습니다. 미국은 원전·가스·재생에너지·ESS를 동시에 확대하면서 무엇보다 전력 공급의 속도와 확실성을 확보하려 하고 있습니다. 반면 위안징이 보여주는 중국식 접근은 풍부한 중국 서부 재생에너지와 ESS, 전력전자, 대규모 인프라 건설 역량을 하나의 시스템으로 묶는 것입니다. 차이는 에너지원 하나가 아니라 시스템을 조직하는 방식에 있습니다.중국이 최첨단 AI 칩에서 미국보다 앞선다고 말하기는 어렵습니다. 하지만 AI 인프라 경쟁이 칩 하나의 성능에서 전체 시스템의 효율로 확장되면 이야기가 달라집니다. 중국에는 세계 최대 규모의 풍력·태양광 설비가 있고, 거대한 ESS·배터리 산업과 전력장비 공급망이 있습니다.서부에는 넓은 토지와 풍부한 신재생에너지가 있고, 중국 정부는 오래전부터 '동수서산(东数西算)', 즉 동부의 데이터 수요를 서부의 전력과 연산 자원으로 처리하는 국가적 컴퓨팅 인프라 재배치 전략을 추진해왔습니다. 우란차부는 이 국가 연산망의 주요 거점 가운데 하나입니다. 위안징 싱허기지는 그 위에서 발전과 ESS, 송배전, 데이터센터, AI 운영 시스템을 하나의 프로젝트로 결합했습니다.이는 단순히 '중국이 GPU 부족을 전력으로 보완한다'는 이야기가 아닙니다. 더 정확한 표현은 중국이 자신이 강점을 가진 에너지·배터리·전력전자·인프라 건설 역량을 AI 시대의 경쟁력으로 재조합하고 있다는 것입니다.2026년 7월에는 우란차부 펑전시 정부와 위안징 계열사가 AI 데이터센터 산업단지 협력 프레임워크를 추가로 체결했습니다. 우란차부 지방정부 자료에서도 관련 AI 연산 인프라 프로젝트의 확장이 계속 확인되고 있습니다. 한 개의 데이터센터가 아니라 하나의 산업모델을 복제하려는 움직임입니다.여기에서 중요한 선행지표도 바뀝니다. AI 데이터센터 투자가 발표됐다고 해서 실제 AI 연산력이 생긴 것은 아닙니다. 부지가 확보됐는가, 전력 사용 승인을 받았는가, 송전선과 변전소가 준비됐는가, 변압기와 배전설비 조달은 가능한가, 냉각용수와 냉각 시스템은 확보됐는가.이제 이런 질문들이 GPU 구매 계약만큼 중요합니다. 그래서 앞으로 데이터센터 산업을 볼 때는 건축 착공보다 전력 인프라 착공을 먼저 봐야 할 가능성이 큽니다. GW급 AI 데이터센터에서 전력은 후행 설비가 아니라 선행조건이기 때문입니다.이 질문은 한국에도 곧바로 연결됩니다. 한국 정부는 2026년 7월 AI 데이터센터를 국가전략산업으로 육성하면서 민간을 포함해 약 550조 원 규모의 투자 견인을 추진하겠다고 발표했습니다. 삼성도 2026년 6월 호남권에 총 425조 원 규모의 장기 투자구상을 내놓았습니다.이 가운데 삼성SDS는 전남 해남 솔라시도에 210MW급 AI 데이터센터를 구축하고 2026년 하반기 착공, 2028년 첫 가동을 목표로 하고 있습니다. 삼성전자는 광주 반도체 클러스터 후보지와 관련해서도 안정적인 전력·용수 확보를 핵심 조건으로 제시했습니다.여기에서 중요한 것은 숫자의 크기가 아닙니다. 550조 원을 투자한다고 해서 자동으로 AI 강국이 되는 것은 아닙니다. 210MW, 1GW, 3GW라는 데이터센터 용량을 발표하는 것 역시 출발점에 불과합니다. 위안징의 사례가 한국에 던지는 질문은 더 구체적입니다.우리는 데이터센터를 지으려는 것인가, 아니면 AI를 지속적으로 돌릴 수 있는 시스템을 설계하려는 것인가. 한국은 세계 최고 수준의 반도체 기업과 배터리 기업, 전력기기 기업, EPC 역량을 가지고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 있고, 배터리 산업이 있으며, HD현대일렉트릭·효성중공업·LS ELECTRIC 같은 전력 인프라 기업도 있습니다.하지만 백만 카드 시대에는 이 기업들의 역량을 따로 보유하는 것으로 충분하지 않을 수 있습니다. 칩과 전력, ESS, 변압기, 직류배전, 냉각, 네트워크, AI 운영 시스템을 누가 하나의 아키텍처로 묶을 것인가. 그것이 더 중요한 질문입니다.AI 인프라 경쟁을 바라보는 공식도 이제 바뀌어야 합니다. 과거에는 AI 경쟁력이 얼마나 좋은 GPU를 얼마나 많이 확보했는가로 측정되었습니다. 앞으로는 칩과 전력, 네트워크, 냉각, 저장, 가동률, 시스템 통합 능력을 모두 곱한 값이 되어야 합니다.곱셈이라는 점이 중요합니다. 칩이 아무리 좋아도 전력이 없으면 0입니다. 전력이 충분해도 냉각이 안 되면 0에 가까워집니다. 100만 장의 GPU를 가지고 있어도 네트워크가 이를 하나의 컴퓨팅 클러스터로 묶어주지 못하면 100만 장의 독립된 장비에 불과합니다.결국 백만 카드 시대의 승자는 가장 많은 칩을 가진 나라가 아닐 수도 있습니다. 가장 많은 칩을 가장 안정적이고, 저렴하고, 효율적으로 하나의 시스템으로 움직일 수 있는 나라가 승자가 될 가능성이 높습니다. 그리고 이 지점에서 AI 경쟁은 다시 산업의 기본으로 돌아옵니다.전력망, 발전소, 변압기, 배터리, 냉각장치, 송전선, 건설과 운영. 화려해 보이지 않았던 산업들이 AI 시대의 가장 중요한 기술이 되고 있습니다. 이것이 우란차부 싱허기지가 보여주는 가장 중요한 메시지라고 생각합니다. AI 시대의 새로운 반도체는 어쩌면 전력망이고, 새로운 파운드리는 데이터센터이며, 이를 연결하는 진짜 경쟁력은 이를 유기체로 묶어내는 시스템 엔지니어링일지도 모릅니다.