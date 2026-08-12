한국연구원

"나는 지금 됴션 옷은 한 벌도 업슴니다. 그리고 음식도 매운 것은 죠곰도 못 먹어요. 일본 사람과 똑갓지요. 그리하니가 불편한 뎜은 조곰도 업셔요."

"그런데 이 무슨 고변이란 말인가. 안 전의의 약을 잡숫자마자 선지와 같은 피를 마구 토하셨다. 이젠 말씀도 못하고 차차 몸이 식어가셨다. 땅을 치고 울어보아도 아버님은 말씀 한마디 못하신 채 세상을 떠나고 말았다."

1918년 12월 10일 자 <매일신보>에 실린 "일선동체의 가정, 안상호씨 내외와 그자녀들"<매일신보>는 안상호의 가족들이 아주 재미있게 산다면서 이들이 완전히 내지화됐다고 보도했다. 이 기관지는 안상호 가정이 완전히 일본화됐다면서 "안샹호 씨난 일션동톄의 가뎡을 만드난 데도 데일 먼져 셩공"했다고 평했다. 한국 최초의 일본 의사면허 취득자인 안상호는 일본과 조선이 한몸을 이루게 됐음을 보여주는 가정을 만드는 일에서도 제일 먼저 성공했다고 치켜세운 것이다.이는 당시 일본이 어떤 의미로 일선동체나 내선융화를 운운했는지를 알려준다. 한일 두 민족의 장점을 융합하자는 의미로 그런 표현을 쓰지는 않았음을 알 수 있다. 안상호는 일제가 자기 가정을 그런 의미의 내선융화 모델로 치켜세우는 일에 대해 적극 호응했다. <매일신보> 기자가 살아가는 일이 재미있으시냐고 질문하자, 그는 자신은 일본 사람과 똑같고 조선 옷도 입지 않는다면서 이렇게 말했다.부인인 가와구치 이소코는 자신이 한국에 11년간 살았지만 한국어를 한마디도 못한다고 했다. 어떻게 해야 내선일체의 모델이 될 수 있는지를 두 부부가 꽤 인상적인 화법으로 식민지 한국인들에게 홍보한 셈이다.한국에서 의료 활동을 하고 그것으로 먹고 살면서 한국인들과 거리를 두는 안상호의 모습은 그가 대정친목회 활동을 하게 만든 배경 중 하나를 생각하게 만든다. 한국 문화를 깔보는 태도도 그 배경 중 하나로 볼 수 있다.안상호가 일본 옷만 입고 일본식 음식만 먹는 것 자체는 친일이 아니다. 중요한 것은 그가 일본식 생활양식을 바람직한 식민지인의 행동양식으로 홍보하는 식민당국의 선전전에 가담했다는 점이다. 내선융화를 추구하는 대정친목회 간부가 되고 그런 활동에 적극 가담했다는 것은 일제 식민지배에 대한 그의 태도를 잘 드러낸다.한편, 안상호는 죽기 전의 고종을 진찰한 일 때문에 고종 독살에 가담했다는 의혹을 받았다. 하지만 의혹을 입증할 증거는 발견되지 않았다. 위 논문은 "사실이 아닌 것으로 생각된다"고 결론을 내린다.고종의 며느리이자 영친왕의 배우자로 내정됐다가 일본 왕족인 이방자에 밀려 파혼 당한 민갑완(1897~1968)도 고종이 사망한 1919년 1월에 56세 된 아버지 민영돈을 잃었다. 안상호는 동래부사(부산시장)와 주미공사 등을 지낸 민영돈의 죽음과 관련해서도 구설수에 오를 만했다.민갑완 회고록인 <대한제국 마지막 황태자 영친왕의 정혼녀>에 따르면, 민씨 가족들은 민영돈을 살리기 위해 여러 의사들을 찾았다. 이들이 마지막으로 부탁한 데가 안상호다. "할 수 없이 마지막으로 안 전의(典醫)의 약을 가져왔다"고 회고록은 말한다.민영돈과 고종 같은 인물들이 안상호의 치료를 받은 뒤에 그해 1월 5일과 21일에 세상을 떠났으니 구설이 생길 여지가 있었다. 하지만 의료상의 책임을 인정할 만한 증거는 나오지 않았다.안상호가 고종 독살에 가담했다고 볼 증거는 없지만, 그가 친일단체 간부가 되어 내선융화 선전에 가담한 것은 사실이다. <친일반민족행위진상규명보고서>나 <친일인명사전> 같은 데에 등재되지는 않았지만, 친일 논란을 피하기 힘든 인물인 것은 사실이다.