연합뉴스

이재명 대통령이 11일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.8.11이재명 정부에 대한 2030 청년세대의 이탈이 심상치 않은 가운데, 정치권에서 '세대포위론'이 다시 입길에 오르고 있습니다. 60대 이상의 노년층에 이어 2030 세대가 등을 돌리면서 민주당 주지지층인 40~50대가 포위되는 현상이 나타나고 있다는 지적입니다.때마침 국민의힘이 이 대통령과 민주당의 우군으로 여겨지던 2030 여성 표심 공략에 발빠르게 나서면서 세대포위론이 가속화될 수 있다는 전망이 나옵니다. 여권이 2030 청년 문제를 해결하거나 완화하지 못하면 내후년 총선과 이후 대선에서 어려운 국면을 맞을 가능성이 크다는 게 전문가들 분석입니다.최근 여론조사에서 가장 눈여겨 볼 대목은 2030 세대 중에서 여성의 변화입니다. 6·3 지방선거 이후 이 대통령에 대한 지지율이 평균보다 낮은 수치가 일관되게 나타나는 양상입니다. 보수 성향이 높다고 알려진 70대 이상 남성과 엇비슷한 수준입니다.이런 현상은 정당 지지율에서도 확인되는데, 2030 세대 남성뿐 아니라 여성들도 국민의힘 지지율이 민주당보다 높은 경우가 적지 않습니다. 2030 세대가 전반적으로 정부의 부동산·주식 시장 정책에 실망한 가운데, 검찰 보완수사권 폐지가 안전 문제를 중시하는 여성들에게 부정적인 인식을 키우는 요인으로 작용했다는 분석이 나옵니다.세대포위론이 현실화되면 선거에 미치는 영향은 치명적입니다. 이번 지방선거 유권자 현황을 기준으로 보면 2030 비율은 27.5%이고 10대 유권자를 포함하면 30%에 달합니다. 여기에 전통적인 국민의힘 지지층인 6070 유권자 비율(34%)을 더하면 민주당에 비우호적인 세력이 전체 유권자의 3분의 2 가까이를 차지하는 셈입니다. 민주당이 4050 세대의 강력한 지지로 버틴다 해도 유권자 비율이 35%에 그쳐 선거에서 이기기 어렵다는 게 단순 계산으로도 입증됩니다.청년층의 민주당 이반이 어제오늘의 일은 아닙니다. 문재인 정부 당시 인천공항 비정규직의 정규직화 논란에 이은 조국 사태가 공정성 논란에 불을 당겼고, 이후 문제가 해결되지 않은 채 갈수록 악화되는 상황입니다. 청년들이 마주한 현실을 실제로 해결하기보다는 2030의 보수화만 탓하는 태도가 민주당에 대한 냉소를 키웠다는 평가가 지배적입니다.민주당 전당대회를 앞두고 '청년 최고위원' 도입이 무산된 데서 드러나듯 '청년 의제'를 선거용 전술로 소비해온 민주당의 위선에 대한 분노가 반영된 결과입니다. 이런 상황에서 '청년 정치'를 외치고 2030세대가 돌아오길 바라는 건 기만에 불과합니다.세대포위론은 전형적인 선거공학적 갈라치기 전략입니다. 국민의힘이 2021년 오세훈 시장을 당선시킨 서울시장 재보궐선거에서 활용해 일정 부분 효과를 거뒀습니다. 당시 문재인 정부의 부동산 정책에 '사다리 걷어차기' 프레임을 씌워 2030 세대의 반감을 이끌어내는 동시에 4050을 기득권 세대로 설정해 세대 갈등을 부추겼습니다.2024년 총선에서도 국민의힘은 한동훈 비대위원장을 내세워 세대포위론을 선거전략으로 활용했습니다. 국민의힘이 최근 주거와 자산 형성, 안전 문제를 앞세워 2030세대 여성 표심 공략에 나선 것도 이런 계산으로 풀이됩니다.