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지난 5월 26일 이재명 대통령이 제1회 미래국방전략위원회에서 안규백 국방부 장관의 핵추진잠수함 개발 기본계획 보고를 듣고 있다.연합뉴스
과거의 경험을 오늘에 되살려 공유하는 것은 국가 예산을 절감하고 개발 리스크를 줄이는 가장 효과적인 방법 가운데 하나다. 필자 역시 20여 년 전 핵추진잠수함 사업단에 참여하며 경험했던 시행착오와 교훈을 후배들과 공유할 수 있음에 감사한다. 이 글 역시 비판이 아니라 앞으로 추진될 한국형 핵추진잠수함 사업이 성공하기를 바라는 마음에서 드리는 작은 제언으로 받아들여 주길 바란다.
대한민국이 2035년 한국형 핵추진잠수함을 진수하려면 올해가 사실상 마지막 골든타임이다. 핵추진잠수함은 일반 함정이 아니다. 원자로와 잠수함이 결합한 국가 최고 수준의 융합기술 집약체이며, 단 한 번의 일정 지연도 사업 전체를 수년 뒤로 미룰 수 있는 초대형 국가전략사업이다.
사업계획대로 내년부터 상세설계와 건조 단계에 착수하려면 올해 안에 반드시 해결해야 할 핵심 과제들이 있다. 이 과제들이 마무리되지 않은 상태에서 사업을 시작한다면 설계 변경과 예산 증가, 일정 지연이 반복되는 악순환을 피하기 어렵다.
첫째, 작전요구성능(ROC)을 최종 확정해야 한다. ROC는 잠수함이 수행해야 할 임무와 성능을 규정하는 사업의 출발점이다. 핵추진잠수함의 배수량, 속력, 잠항 기간, 무장, 탐지 능력, 생존성 등 모든 설계는 ROC를 기준으로 이루어진다.
따라서 올해 안에 기술적 구현 가능성을 최종 검증하고 현실적으로 달성 가능한 수준으로 ROC를 확정해야 한다. 상세설계에 착수한 이후에도 ROC가 변경된다면 설계 전체를 다시 수정해야 하고 사업 일정과 비용은 눈덩이처럼 불어날 수밖에 없다. '상세설계 착수 이후에는 ROC를 변경하지 않는다'는 원칙을 확립해야 한다.
둘째, 사업 기본 구조를 확정해야 한다. 내년도 사업 착수를 위해서는 획득 방식, 계약 방법, 예산 및 일정 등 전반적인 사업 추진 방향을 설정해야 한다.
특히 핵추진잠수함은 세계적으로도 개발 위험이 매우 큰 사업이다. 초기부터 예산을 지나치게 보수적으로 편성하면 설계 변경이나 기술개발 과정에서 사업 자체가 흔들릴 가능성이 크다. 미래의 기술적 불확실성을 충분히 고려해 여유 있는 총사업비와 현실적인 사업 기간을 설정해야 한다. 인공지능(AI) 등 미래산업에 대한 대규모 투자를 논의하는 지금, 국가의 핵심 전략기술 개발사업이 예산 부족으로 차질을 빚는 우를 범해서는 안 된다.
원자로 통합과 안전 규제 체계도 시급한 과제