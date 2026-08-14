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Hornsea Project 해상풍력발전단지 위치혼시 프로젝트에서 보듯 해상풍력발전이 친환경적인 발전 방식으로 인정받으며 대규모 발전소가 설치되어 운영 중인 해외와 비교하면 한국의 해상풍력 발전사업은 걸음마도 못 뗀 상태이다. 최근 변화의 움직임이 있다.[5] 풍력발전의 큰 걸림돌 중 하나는 주민 반대다. 특히 해상풍력은 어업인의 반대에 부딪혀왔다. 그러나 최근 신안군에서 '신안군민펀드'를 통해 주민의 찬성과 참여까지 이끌어내며 지역과 상생할 수 있는 모델을 제시했다.2025년 1월 신안군은 신안우이 해상풍력 및 루트에너지와 함께 1000억 원 규모의 해상풍력 군민펀드 조성 협약을 공식 발표했다. 펀드는 지역 주민과 송·변전설비 인근 주민, 지역 금융기관 등이 해상풍력 발전사업에 직접 투자해 수익을 얻고, 사업에 대한 주민 수용성을 높이기 위해 추진됐다.협약에는 군민펀드 모델 설계 및 운용, 가입자 대상 조달금리 제공, 펀드 조성을 위한 행정적 지원 등의 내용이 담겼다. 신안군은 연 13% 수준의 수익률을 목표로 한 펀드 모델을 검토했으며, 가입자에게 일정 수준의 수익을 지급하는 방안을 제시했다. 신안군은 고정식과 부유식을 포함한 해상풍력 발전단지 30개가 조성되면 1인당 최대 1억 2000만 원을 투자해 연간 약 1500만 원의 소득을 얻을 수 있을 것으로 전망했다.신안우이 해상풍력(390MW) 사업은 2029년 상업운전 개시를 목표로 하고 있으며, 투자자는 발전소 운영 이후 약 25년에 걸쳐 수익을 얻는 구조다. 2026년 정부의 국민성장펀드 1호 투자사업으로 선정돼 총 3조 4000억원의 정책금융을 확보했다.[7] 신안군은 바람연금과 연계한 주민 참여형 군민펀드 조성을 추진하고 있다.[8] 사업이 계획대로 진행되면 주민들은 해상풍력 발전 수익을 배당과 투자 수익 형태로 공유하는 새로운 에너지 이익공유 모델을 경험하게 된다.신안군은 앞서 2021년 4월 태양광 발전 사업의 이익을 주민과 공유하는 '햇빛연금'을 도입했다. 발전소가 위치한 지역 주민이 운영 수익의 일부를 정기적으로 배분 받는 방식이다. 2024년 말 기준 햇빛연금 누적 지급액은 200억 원을 넘어섰다. 혜택을 받은 주민은 전체 군민 중 3분의 1이 넘는 1만 4000여 명에 달한다. 주민은 주식, 채권, 펀드 등 여러 형태로 태양광 발전소 법인의 이익 배분에 참여하며, 추가적인 금융 부담 없이 안정적인 수익을 얻을 수 있다.[9]태양광과 육상풍력 분야의 주민참여형 펀드는 이미 여러 지역에서 운영되고 있지만, 해상풍력 군민펀드는 신안군이 처음 시도한다.[10] 이재명 대통령이 대선 과정에서 '햇빛·바람연금 확대를 통한 소멸위기지역 경제 활성화'를 공약으로 제시하면서 주민 이익공유형 재생에너지 모델에 관심이 높아졌다. 신안군의 해상풍력 군민펀드는 향후 지역 주도의 에너지 전환 모델로 주목 받으며 더불어 해상풍력발전을 촉진하는 계기가 될 것으로 기대를 모으고 있다. 주민 참여형 수익공유 모델이 안착하기 위해서는 수익 산정과 배분 과정의 투명한 정보 공개와 검증 체계 구축이 필수적이다.2025년 3월 25일, '해상풍력 보급 촉진 및 산업 육성에 관한 특별법'이 공포되었다. 이 법은 체계적인 해상풍력 보급을 위해 민간기업이 아닌 정부가 주도하는 '계획 입지 제도'를 포함한다. 이외에 해상풍력사업이 어업인 등 기존 공유수면 활용 주체와 조화를 이룰 수 있도록 수산업 지원을 강화하는 내용을 담았다.[12]강도형 당시 해양수산부 장관은 "해상풍력 등 에너지 전환을 통한 기후 위기 대응은 범정부적으로 추진되어야 할 과제"라고 강조하며 "해상풍력 발전은 우리 바다를 장기간, 대규모로 이용하는 행위이므로, 해양수산부는 해양공간 통할 부처로서 무한한 책임감을 갖고 해양환경과 조화를 이루며, 질서 있게 해상풍력이 보급되도록 모든 역할을 다하겠다"고 말했다.[13] 이에 따라 풍력사업자가 해상풍력발전사업을 추진할 때 인허가 절차 간소화, 이해관계자 사전 협의, 계통접속 확보 등이 이루어지므로, 국내 해상풍력발전사업의 추진에 속도가 붙기 시작할 것으로 기대된다.[14]