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5일(현지시간), 프랑스는 장기간 지속된 무더위와 가뭄으로 인해 뫼즈강의 수위가 환경 규정을 준수하면서 냉각 작업을 수행하는 데 필요한 수준 이하로 떨어지자 슈즈 원자력 발전소 일부의 가동을 중단했다.EPA 연합뉴스
올여름 유럽에서는 폭염과 가뭄이 원자력 발전소 가동까지 흔들었다. 프랑스에서는 강물 온도가 치솟으면서 일부 원전이 출력을 낮췄고, 헝가리에서는 다뉴브강 수위가 크게 떨어지면서 팍스 원전의 발전량이 급감했다. 유럽 곳곳에서 같은 여름, 비슷한 문제가 나타났다.
사고가 난 것도, 핵연료가 부족해진 것도 아니었다. 문제는 너무 뜨겁고 부족해진 물이었다. 원전 역시 막대한 열을 식혀야 하는 발전소이기 때문에 냉각수의 온도와 양이 일정한 범위를 벗어나면 출력을 줄여야 한다.
역설적인 것은 최근 세계가 원전을 다시 주목하게 된 가장 큰 이유 가운데 하나가 기후위기였다. 탄소배출은 줄여야 하는데 전력수요는 계속 늘고 있기 때문이다. 기후위기가 원전을 다시 불러냈는데, 이제 같은 기후위기가 원전의 가동 조건을 흔들기 시작했다.
다시 기후위기에 흔들리는 원전
원전이 다시 주목받는 데는 이유가 있다. 탄소중립과 우크라이나 전쟁 이후 에너지 안보가 중요해진 데다 전기화와 인공지능(AI)·데이터센터 확산으로 전력수요까지 빠르게 늘고 있기 때문이다. 국제에너지기구(IEA)는 세계 원전 발전량이 다시 사상 최고 수준에 이르고 앞으로도 증가할 것으로 전망한다. 최근의 원전 확대를 단순한 정치적 복고라고 치부하기 어려운 이유다.
그러나 원전도 기후와 무관하지 않다. 물이 너무 뜨거우면 냉각 효율이 떨어지고, 가뭄으로 강물이 줄면 냉각수 확보가 어려워진다. 냉각 뒤 데워진 물을 하천으로 내보낼 때 수온이 환경기준을 넘을 우려가 있어도 출력을 낮춰야 한다.
국제원자력기구(IAEA)도 최근 기후변화를 원전의 장기 운영에서 고려해야 할 중요한 외부 위험으로 다루고 있다. 폭염과 가뭄뿐 아니라 홍수, 해수면 상승, 폭풍과 같은 변화까지 원전의 입지와 냉각, 안전설계에 영향을 줄 수 있기 때문이다.
냉각 설비를 보강하거나 냉각방식과 운전 방식을 조정하는 등 대응할 방법은 있다. 원전의 기후 취약성이 곧 원전의 폐기를 의미하는 것은 아니다.
다만 한 가지 전제는 바뀌어야 한다. 원전의 안정성도 충분한 냉각수와 적정한 수온 같은 자연조건에 달려 있다는 점이다. 기후위기는 원전을 다시 필요로 만들었지만, 동시에 그 조건도 바꾸고 있다.
한국에서는 다른 장면도 나타났다
기후가 원전의 가동 조건을 바꾸고 있다면, 다른 발전원의 역할도 같은 기후 속에서 달라진다. 이번 여름 한국이 그 사례였다. 지난 7일 오후 전체 전력수요는 약 104GW까지 치솟았지만, 자가용·전력구매계약(PPA) 태양광이 한낮의 전력을 현장에서 공급하면서 전력망 부담을 상당 부분 덜었다.
폭염 자체가 태양광에 유리한 것은 아니다. 태양광 발전량을 높인 것은 높은 기온이 아니라 강한 일사량이고, 해가 지면 발전량은 빠르게 줄어든다. 태양광 역시 기상 조건과 시간대에 따라 장점과 한계가 분명하다.
중요한 것은 이번 여름이 어느 발전원의 우월성을 입증했다는 데 있지 않다. 같은 폭염이라도 발전원마다 영향을 받는 방식과 제 역할을 하는 시간이 다르다. 결국 전력의 안정성은 한 발전원의 장점만으로 설명할 수 없다.
한국의 원전은 유럽과 조건이 다르다. 프랑스나 헝가리에는 강물을 냉각수로 쓰는 원전이 많지만, 한국의 원전은 대부분 바닷가에 있다. 따라서 유럽의 가뭄과 하천 수온 문제를 한국에 그대로 대입할 수는 없다.
그러나 더 중요한 질문은 남는다. 지금 짓는 원전은 앞으로 40년, 60년을 가동할 시설이다. 그렇다면 설계의 기준도 오늘의 해수 온도와 해수면이 아니라, 그 원전이 실제로 가동될 2050년과 2060년의 기후여야 한다.
해수 온도 상승과 해수면 변화, 더 강해질 폭염과 태풍 속에서도 같은 수준의 안정성을 유지할 수 있는지 따져야 한다. 입지와 냉각방식, 설계기준은 물론 그 변화에 적응하기 위해 추가로 들어갈 비용까지 처음부터 계산에 넣어야 한다.
원전은 한번 지으면 수십 년을 가동한다. 기후조건은 원래 원전 설계의 중요한 기준이었지만, 이제 과거의 기후 자료만으로는 충분하지 않다. 신규 원전은 2050년과 2060년의 해수 온도와 해수면, 폭염과 태풍까지 예상해 안전성과 경제성을 평가해야 한다. 빠르게 변하는 기후 자체를 설계의 기본조건으로 삼아야 할 때다.
'발전원' 아닌 '시스템'을 봐야