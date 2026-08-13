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▲7월 31일(현지시간), 헝가리 다뉴브강의 극심한 저수위로 일부 원자로 가동을 중단한 팍스 원자력 발전소. 로이터 연합뉴스

바로 이 지점에서 전력 정책의 질문도 달라진다. 전력망의 안정성은 어느 한 발전원의 특성만으로 만들어지지 않는다. 원전이 안정적으로 발전하더라도 예기치 않은 정지에 대비할 다른 전원과 송전망이 필요하다.



태양광과 풍력도 마찬가지다. 값싼 전력을 공급할 수 있지만 해가 지거나 바람이 멈추는 시간에는 저장장치나 다른 발전원이 필요하다. 결국 중요한 것은 개별 발전원의 장점이 아니라 서로의 약점을 얼마나 보완할 수 있느냐다.



미국 전력 정책에서 쓰이는 '신뢰도는 시스템 전체의 특성'이라는 표현도 같은 뜻이다. 특정 발전원이 아무리 안정적이어도 그것만으로 전력망 전체의 신뢰도가 보장되는 것은 아니다. IEA 역시 한국의 전력 안보를 논하면서 발전설비의 양만 늘리는 것으로는 충분하지 않다고 강조해 왔다. 송전망과 저장장치, 수요관리, 전력 시스템의 유연성과 기후 회복력을 함께 강화해야 한다는 것이다.



이런 변화의 핵심은 세계가 원전에서 재생에너지로, 혹은 다시 원전으로 이동하고 있다는 데 있지 않다. 전력 정책을 바라보는 단위가 개별 발전원에서 전체 시스템으로 넓어지고 있다는 데 있다. 기후위기가 심해질수록 이런 관점은 더 중요해진다.



폭염과 가뭄, 홍수와 태풍은 발전원마다 다른 방식으로 영향을 준다. 원전은 냉각에 제약받을 수 있고, 수력은 가뭄에 약하며, 태양광과 풍력은 시간대와 기상 조건에 따라 출력이 크게 달라진다.



결국 앞으로의 전력 안보는 '어떤 발전원이 가장 안정적인가'가 아니라, 한 발전원이 흔들릴 때 다른 전원과 저장장치, 송전망, 수요 조절이 얼마나 빠르게 그 빈자리를 메울 수 있는가로 판단해야 한다.



한국도 질문을 바꿔야



한국의 에너지정책은 정권이 바뀔 때마다 탈원전과 원전 확대 사이를 오갔다. 그 과정에서 원전은 하나의 발전원을 넘어 정치적 정체성과 진영을 가르는 문제처럼 다뤄져 왔다. 그러나 기후위기 시대의 전력 정책을 더 이상 원전에 찬성하느냐 반대하느냐 만으로 설명하기는 어렵다.



물론 원전을 둘러싼 기존의 쟁점이 사라진 것은 아니다. 사고 위험과 방사성폐기물, 건설 비용과 지역 주민의 수용성은 여전히 중요하다. 다만 이제는 여기에 미래의 기후조건까지 함께 넣어 판단해야 한다.



원전을 늘리려면 냉각과 입지, 2050년 이후의 기후변화와 그에 필요한 적응 비용까지 계산해야 한다. 태양광과 풍력을 확대하려면 저장장치와 송전망, 일몰과 무풍 시간의 전력공급을 준비해야 한다. 가스 발전을 백업 전원으로 쓴다면 연료 가격과 공급망, 탄소배출의 부담을 감수해야 한다.



어느 발전원도 자신의 약점을 계산서에서 빼놓을 수 없다. 더 중요한 것은 각각의 장단점을 따지는 데서 끝나지 않는다는 점이다. 기후위기는 원전을 다시 에너지정책의 주요 선택지로 끌어올렸지만, 동시에 원전과 재생에너지 모두가 기대온 발전 조건도 바꾸고 있다. 앞으로 더 뜨거워지고 더 불규칙해질 기후에서는 어느 한 발전원의 우월성보다 전체 전력 체계가 변화에 얼마나 견딜 수 있는지가 더 중요해진다.



그래서 한국의 에너지 논쟁도 질문을 바꿀 필요가 있다. '원전이냐 재생에너지냐'가 아니라, 지금 우리가 만드는 전력 체계가 2050년과 2060년의 기후에서도 안정적으로 작동할 수 있는가. 이제는 그 질문에서부터 시작해야 한다. #기후위기 #원전 #프랑스 #헝가리 프리미엄 임상훈의 글로벌리포트 이전글 두 장짜리 '가면'... 일본은 정직하게 밝혀야 한다 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 7월 31일(현지시간), 헝가리 다뉴브강의 극심한 저수위로 일부 원자로 가동을 중단한 팍스 원자력 발전소.바로 이 지점에서 전력 정책의 질문도 달라진다. 전력망의 안정성은 어느 한 발전원의 특성만으로 만들어지지 않는다. 원전이 안정적으로 발전하더라도 예기치 않은 정지에 대비할 다른 전원과 송전망이 필요하다.태양광과 풍력도 마찬가지다. 값싼 전력을 공급할 수 있지만 해가 지거나 바람이 멈추는 시간에는 저장장치나 다른 발전원이 필요하다. 결국 중요한 것은 개별 발전원의 장점이 아니라 서로의 약점을 얼마나 보완할 수 있느냐다.미국 전력 정책에서 쓰이는 '신뢰도는 시스템 전체의 특성'이라는 표현도 같은 뜻이다. 특정 발전원이 아무리 안정적이어도 그것만으로 전력망 전체의 신뢰도가 보장되는 것은 아니다. IEA 역시 한국의 전력 안보를 논하면서 발전설비의 양만 늘리는 것으로는 충분하지 않다고 강조해 왔다. 송전망과 저장장치, 수요관리, 전력 시스템의 유연성과 기후 회복력을 함께 강화해야 한다는 것이다.이런 변화의 핵심은 세계가 원전에서 재생에너지로, 혹은 다시 원전으로 이동하고 있다는 데 있지 않다. 전력 정책을 바라보는 단위가 개별 발전원에서 전체 시스템으로 넓어지고 있다는 데 있다. 기후위기가 심해질수록 이런 관점은 더 중요해진다.폭염과 가뭄, 홍수와 태풍은 발전원마다 다른 방식으로 영향을 준다. 원전은 냉각에 제약받을 수 있고, 수력은 가뭄에 약하며, 태양광과 풍력은 시간대와 기상 조건에 따라 출력이 크게 달라진다.결국 앞으로의 전력 안보는 '어떤 발전원이 가장 안정적인가'가 아니라, 한 발전원이 흔들릴 때 다른 전원과 저장장치, 송전망, 수요 조절이 얼마나 빠르게 그 빈자리를 메울 수 있는가로 판단해야 한다.한국의 에너지정책은 정권이 바뀔 때마다 탈원전과 원전 확대 사이를 오갔다. 그 과정에서 원전은 하나의 발전원을 넘어 정치적 정체성과 진영을 가르는 문제처럼 다뤄져 왔다. 그러나 기후위기 시대의 전력 정책을 더 이상 원전에 찬성하느냐 반대하느냐 만으로 설명하기는 어렵다.물론 원전을 둘러싼 기존의 쟁점이 사라진 것은 아니다. 사고 위험과 방사성폐기물, 건설 비용과 지역 주민의 수용성은 여전히 중요하다. 다만 이제는 여기에 미래의 기후조건까지 함께 넣어 판단해야 한다.원전을 늘리려면 냉각과 입지, 2050년 이후의 기후변화와 그에 필요한 적응 비용까지 계산해야 한다. 태양광과 풍력을 확대하려면 저장장치와 송전망, 일몰과 무풍 시간의 전력공급을 준비해야 한다. 가스 발전을 백업 전원으로 쓴다면 연료 가격과 공급망, 탄소배출의 부담을 감수해야 한다.어느 발전원도 자신의 약점을 계산서에서 빼놓을 수 없다. 더 중요한 것은 각각의 장단점을 따지는 데서 끝나지 않는다는 점이다. 기후위기는 원전을 다시 에너지정책의 주요 선택지로 끌어올렸지만, 동시에 원전과 재생에너지 모두가 기대온 발전 조건도 바꾸고 있다. 앞으로 더 뜨거워지고 더 불규칙해질 기후에서는 어느 한 발전원의 우월성보다 전체 전력 체계가 변화에 얼마나 견딜 수 있는지가 더 중요해진다.그래서 한국의 에너지 논쟁도 질문을 바꿀 필요가 있다. '원전이냐 재생에너지냐'가 아니라, 지금 우리가 만드는 전력 체계가 2050년과 2060년의 기후에서도 안정적으로 작동할 수 있는가. 이제는 그 질문에서부터 시작해야 한다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 임상훈 (anarsh) 내방 구독하기 목차232 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 두 장짜리 '가면'... 일본은 정직하게 밝혀야 한다 맨위로 다크

5일(현지시간), 프랑스는 장기간 지속된 무더위와 가뭄으로 인해 뫼즈강의 수위가 환경 규정을 준수하면서 냉각 작업을 수행하는 데 필요한 수준 이하로 떨어지자 슈즈 원자력 발전소 일부의 가동을 중단했다.올여름 유럽에서는 폭염과 가뭄이 원자력 발전소 가동까지 흔들었다. 프랑스에서는 강물 온도가 치솟으면서 일부 원전이 출력을 낮췄고, 헝가리에서는 다뉴브강 수위가 크게 떨어지면서 팍스 원전의 발전량이 급감했다. 유럽 곳곳에서 같은 여름, 비슷한 문제가 나타났다.사고가 난 것도, 핵연료가 부족해진 것도 아니었다. 문제는 너무 뜨겁고 부족해진 물이었다. 원전 역시 막대한 열을 식혀야 하는 발전소이기 때문에 냉각수의 온도와 양이 일정한 범위를 벗어나면 출력을 줄여야 한다.역설적인 것은 최근 세계가 원전을 다시 주목하게 된 가장 큰 이유 가운데 하나가 기후위기였다. 탄소배출은 줄여야 하는데 전력수요는 계속 늘고 있기 때문이다. 기후위기가 원전을 다시 불러냈는데, 이제 같은 기후위기가 원전의 가동 조건을 흔들기 시작했다.원전이 다시 주목받는 데는 이유가 있다. 탄소중립과 우크라이나 전쟁 이후 에너지 안보가 중요해진 데다 전기화와 인공지능(AI)·데이터센터 확산으로 전력수요까지 빠르게 늘고 있기 때문이다. 국제에너지기구(IEA)는 세계 원전 발전량이 다시 사상 최고 수준에 이르고 앞으로도 증가할 것으로 전망한다. 최근의 원전 확대를 단순한 정치적 복고라고 치부하기 어려운 이유다.그러나 원전도 기후와 무관하지 않다. 물이 너무 뜨거우면 냉각 효율이 떨어지고, 가뭄으로 강물이 줄면 냉각수 확보가 어려워진다. 냉각 뒤 데워진 물을 하천으로 내보낼 때 수온이 환경기준을 넘을 우려가 있어도 출력을 낮춰야 한다.국제원자력기구(IAEA)도 최근 기후변화를 원전의 장기 운영에서 고려해야 할 중요한 외부 위험으로 다루고 있다. 폭염과 가뭄뿐 아니라 홍수, 해수면 상승, 폭풍과 같은 변화까지 원전의 입지와 냉각, 안전설계에 영향을 줄 수 있기 때문이다.냉각 설비를 보강하거나 냉각방식과 운전 방식을 조정하는 등 대응할 방법은 있다. 원전의 기후 취약성이 곧 원전의 폐기를 의미하는 것은 아니다.다만 한 가지 전제는 바뀌어야 한다. 원전의 안정성도 충분한 냉각수와 적정한 수온 같은 자연조건에 달려 있다는 점이다. 기후위기는 원전을 다시 필요로 만들었지만, 동시에 그 조건도 바꾸고 있다.기후가 원전의 가동 조건을 바꾸고 있다면, 다른 발전원의 역할도 같은 기후 속에서 달라진다. 이번 여름 한국이 그 사례였다. 지난 7일 오후 전체 전력수요는 약 104GW까지 치솟았지만, 자가용·전력구매계약(PPA) 태양광이 한낮의 전력을 현장에서 공급하면서 전력망 부담을 상당 부분 덜었다.폭염 자체가 태양광에 유리한 것은 아니다. 태양광 발전량을 높인 것은 높은 기온이 아니라 강한 일사량이고, 해가 지면 발전량은 빠르게 줄어든다. 태양광 역시 기상 조건과 시간대에 따라 장점과 한계가 분명하다.중요한 것은 이번 여름이 어느 발전원의 우월성을 입증했다는 데 있지 않다. 같은 폭염이라도 발전원마다 영향을 받는 방식과 제 역할을 하는 시간이 다르다. 결국 전력의 안정성은 한 발전원의 장점만으로 설명할 수 없다.한국의 원전은 유럽과 조건이 다르다. 프랑스나 헝가리에는 강물을 냉각수로 쓰는 원전이 많지만, 한국의 원전은 대부분 바닷가에 있다. 따라서 유럽의 가뭄과 하천 수온 문제를 한국에 그대로 대입할 수는 없다.그러나 더 중요한 질문은 남는다. 지금 짓는 원전은 앞으로 40년, 60년을 가동할 시설이다. 그렇다면 설계의 기준도 오늘의 해수 온도와 해수면이 아니라, 그 원전이 실제로 가동될 2050년과 2060년의 기후여야 한다.해수 온도 상승과 해수면 변화, 더 강해질 폭염과 태풍 속에서도 같은 수준의 안정성을 유지할 수 있는지 따져야 한다. 입지와 냉각방식, 설계기준은 물론 그 변화에 적응하기 위해 추가로 들어갈 비용까지 처음부터 계산에 넣어야 한다.원전은 한번 지으면 수십 년을 가동한다. 기후조건은 원래 원전 설계의 중요한 기준이었지만, 이제 과거의 기후 자료만으로는 충분하지 않다. 신규 원전은 2050년과 2060년의 해수 온도와 해수면, 폭염과 태풍까지 예상해 안전성과 경제성을 평가해야 한다. 빠르게 변하는 기후 자체를 설계의 기본조건으로 삼아야 할 때다.