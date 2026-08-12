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영화 <호프> 스틸 컷플러스엠 엔터테인먼트
나홍진 감독의 <호프>를 둘러싸고 환호와 비난으로 분분하다. 흥미로운 현상이다. 한 편의 영화를 두고 이렇게 많은 얘기가 나오는 건 드문 일이다. 영화에 대한 평가와는 따로 생각해볼 지점이다.
그러면 이 글은 영화에 대한 찬성/반대, 혹은 지지/비판을 드러내는 또 하나의 글인가? 어떻게 읽든 독자의 자유이지만, 그동안 내가 이 칼럼에서 써온 글의 취지는 작품의 내용과 형식을 이모조모 따지는 내재적인 영화비평, 문학비평이라기보다는, 그런 작품을 통해 우리가 살아가는 시대의 어떤 지점, 특히 상처와 고통과 억압이 드러나는 징후적 지점(symptomatic point)을 포착하려는 것이었다. 이 글도 호오가 분분한 이 영화가 비록 파편적인 방식으로나마 표현하는 그런 징후적 지점을 생각해보려 한다.
<호프>에서 드러나는 징후적 지점
<호프>를 둘러싼 다양한 의견과 찬반 논란은 결국 영화라는 독특한 매체를 어떻게 볼 것인가라는 시각에서 나온다. 나는 영화평론가가 아니기에 문학과 구분되는 영화만의 '영화적인 것'을 요령 있게 설명할 수는 없다. 그러나 문학과 구분되는 영화만의 특징이 있다면, 영화는 글이 아니라 이미지의 연결, 이미지의 운동, 이미지들이 시간 속에서 펼쳐지는 리듬과 힘을 표현하는 매체라는 점이다. 한마디로 영화에서도 문학처럼 캐릭터, 플롯, 서사 등의 이야기적 요소가 중요한 역할을 하지만, 그게 다가 아니라는 점이다. 어떤 영화들은 이런 문학적인 요소가 약하더라도, 심지어는 거의 없더라도 오직 이미지의 운동과 리듬만으로도 인상적인 영화가 된다. <호프>를 좋게 보는 평들은 이런 점에 주목한 결과이리라. 이런 영화의 비서사적 특징과 관련해 생각해 볼 만한 발언을 읽었다.
"올바른 숏이라는 개념 따위는 성립할 수조차 없고, 이것이라 할 만한 확실한 원리조차 갖추지 못한 채 작가라는 존재의 정통적이고 원천적 서명에 의해서가 아니라, 연속적인 복제와 그것의 무한정한 전파성에 의해 영화라는 집단적 스펙터클은 비(非)정통성 그 자체의 불합리한 힘을 지니고 잠재적인 변화의 가능성을 자신의 것으로 만든 것이다. 영화가 이야기하고 있는 것처럼 보이는 '서사' 또한 진실도 아니며 허구도 아니다. 영화의 이미지 역시 스스로 무언가를 재현하고 있다고 주장하는 것처럼 보이는 확실성과는 일절 무관한 것이다. "그것은 올바른 이미지가 아니다. 단지 이미지다"라고 말한 것은 분명 장뤼크 고다르였던 것으로 기억한다. (영화평론가 하스미 시게히코, <씨네21> 1565호)
일본의 저명한 평론가인 하스미에 따르면 영화는 "무언가를 재현하고 있다고 주장하는 것처럼 보이는 확실성"과는 거리가 멀다. 그러므로 <호프>에서 1980년대의 한국 현실, 냉전 시대, 남북 분단 등의 배경은 현실의 재현이 아니라 그냥 "이미지"가 된다. 이미지에 대해 올바름을 평가할 수 없다는 뜻이다. 영화를 재미있게 본 이들은 대개 이런 입장에서 영화를 보고 즐긴다.
하지만 영화를 이미지 자체의 연결과 운동만이 아니라 거기서 벌어지는 서사, 주제의식, 캐릭터 형상화 등을 핵심요소로 보는 시각에서는 <호프>를 높이 평가하기 힘들다. 개연성, 이야기의 유기적 연결, 캐릭터의 입체성, 주제 등에서 대체로 납작한 수준이라는 인상을 준다.
그러면 <호프>는 이미지에 제시되는 현란한 액션과 기이한 외계 생명체의 모습, 인간과 비인간의 사투를 강렬하고 박진감 있게 다룬, 2시간 30분짜리 생존 게임에 불과한가? 나는 이 질문에 대해 생각해보면서, 영화가 결코 유기적이고 짜임새 있게 다루지는 못했지만, <호프>의 어떤 장면에서 생각하게 되는 우리 시대를 지시하는 징후적 지점을 주목한다. 인간이 자신과 다른 존재를 바라보는 시각의 문제, 그리고 반대로 다른 존재가 인간을 바라보는 시각의 문제이다. 우리 시대에 특히 울림이 있는 쟁점이다.
<곡성>과 <호프>
사실 이런 징후적 지점은 역시 논란이 분분했던 나홍진 감독의 전작 <곡성>에서 제기했던 문제이다. 끈끈한 연줄로 이어진 사람들이 모여 사는 폐쇄적 공동체에 찾아온 낯선 이방인(일본인)이 어떻게 사람들의 의식 속에서 '괴물' 혹은 '악마'로 탈바꿈하는가? 나는 이 질문이 <곡성>이 제기하는 고갱이라고 판단한다. 실제 이방인이 괴물, 악마인지는 중요하지 않다. 낯선 존재가 사람들의 의식에서 어떻게 비치는지가 중요하다. 종종 이미지가 실제 사실보다 더 힘이 세다. 이런 점과 관련해서 진화심리학에서 인류가 진화하면서 왜 낯선 존재를 공포와 제거의 대상으로 여기게 되었는지를 설명하는 바를 새겨볼 필요가 있다.