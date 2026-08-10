경향신문

8월 10일 경향신문 10면 기사.3대 특검(내란·김건희·채해병)의 잔여 의혹을 수사 중인 2차 종합특별검사팀(특검 권창영)이 수사 종료를 2주 남기고 40여 명을 무더기로 기소할 방침인 것으로 알려졌다.올해 2월 25일 출범한 종합특검은 지난 6개월간 11명을 기소하는 데 그쳤다.종합특검팀이 그동안 수사 막바지에 기소를 집중하는 '헤비테일(Heavy Tail)' 전략을 공언한 만큼 23일 수사 종료까지 50여 명을 재판에 넘길 것으로 예상된다.수사팀별로는 내란 가담 의혹 잔여 사건을 맡은 권영빈 특검보팀과 군의 내란 가담 의혹을 수사하는 김정민 특검보팀의 기소 규모가 가장 클 전망이다. 두 수사팀은 각각 15~20명 안팎을 기소할 방침인 것으로 전해졌다.조은석 내란특검팀과의 엇갈린 판단으로 논쟁을 불렀던 홍장원 전 국정원 1차장과 조성현 전 수도방위사령부 제1경비단장의 거취에 가장 관심이 쏠린다.홍장원은 내란특검 수사를 받을 때는 윤석열 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관의 12·3 내란 혐의 입증을 돕는 핵심 참고인이었으나, 종합특검은 그가 내란 실행을 위한 구체적 지시를 내렸다고 의심하고 있다. 종합특검이 두 사람을 기소할 경우 향후 내란특검이 기소한 사건의 공소유지에도 차질을 빚을 수 있다는 관측이 나온다.대통령 관저 이전 특혜 의혹을 수사하는 진을종 특검보팀은 10여 명을 기소할 방침이다. 의혹의 정점인 김건희와 업체 선정에 관여한 혐의를 받는 윤한홍 국민의힘 의원 등 5명이 기소 대상으로 거론된다. 앞서 김대기 전 대통령비서실장, 이상민 전 행정안전부 장관 등 5명은 이미 재판에 넘겨진 상태다. 양평고속도로 노선 변경 의혹과 관련해 수사를 받아온 원희룡 전 국토교통부 장관도 이번주 기소 여부가 결정될 것으로 예상된다.노상원 수첩 관련 의혹과 해병대 채상병 수사 외압 의혹을 맡은 김치헌 특검보팀은 수사 기밀 유출 혐의를 받는 이시원 전 공직기강비서관을 포함한 4~5명을, 김건희 관련 사건 수사 무마 의혹을 수사 중인 김지미 특검보팀은 6~7명의 기소 여부를 각각 검토 중인 것으로 알려졌다.종합특검의 구속영장 발부율은 약 39%로 내란특검(53.9%), 김건희특검(68%)보다 낮은 수준이어서 무리한 기소 확대에 대한 우려도 제기된다. 특검 파견 경력이 있는 한 변호사는 경향신문에 "개별 피고인과 유무죄를 치열하게 다툴 텐데, 종합특검의 적은 인력으로 공소 유지를 감당할 수 있을지 우려된다"고 말했다.민주당 차기 지도부를 뽑는 전당대회 2주 차 경선에서 당대표에 나선 김민석 의원이 제주·인천과 강원·대구·경북 지역에서 정청래 의원을 누르고 연승을 거뒀다. 민주당 선거관리위원회가 9일 발표한 누적 집계는 김민석(9만 5821표, 46.01%), 정청래(9만 2735표, 44.55%), 송영길 의원(1만 9902표, 9.46%) 순이다.최고위원 경선에서는 최민희 의원이 8만 4466표(20.27%)로 1위, 박선원 의원이 6만 9734표(16.74%)로 2위에 올랐다. 한민수 의원(14.39%)과 서미화 의원(14.24%)이 뒤를 이었다.1~4위는 친청계 최민희·한민수, 친명계 박선원·서미화로 순위가 굳어지는 흐름이지만 5위가 유동적이다.친명계 김용 전 민주연구원 부원장이 5만 2704표(12.65%)로 5위, 친청계 이성윤 의원이 4만 9497표(11.88%)로 6위를 달리며 3207표(0.77%) 차이로 접전 중이다. 임미애(6.67%, 2만 7797표)와 김영호(3.14%, 1만 3064표) 의원은 당선권에서 멀어졌다는 평가다.정청래를 돕는 한 민주당 의원은 한겨레에 "이성윤의 연고지인 호남 경선을 계기로 순위가 올라갈 것"이라고 말했지만, 김민석을 돕는 또 다른 의원은 "이성윤이 연고가 있는 전북에서는 우세한 결과가 나올 수도 있지만, 전남 광주에서는 그런 영향은 없을 것"이라며 김용의 우세를 점쳤다.'수석 최고위원' 대접을 받는 최고위원 1위 경쟁도 치열하다. 최민희가 앞서가고 있지만, 박선원이 2주차 경선에서 표차를 다소 좁혔다.당권의 향방은 권리당원의 71%를 차지하는 호남(11~14일)과 서울·경기(12~15일) 권리당원 투표에서 결정될 전망이다. 당대표·최고위원 선거는 대의원·권리당원 투표 70%와 국민여론조사 30%를 합산해 최종 결정되며, 여론조사와 대의원 투표는 전당대회 당일 합산된다.주말 사이 서울이 열대야에서 벗어났지만 전국 대부분 지역은 이번 주에도 최고체감온도 35도 안팎의 무더위가 이어질 전망이다.폭염은 한반도를 뒤덮었던 '이중 고기압' 구조가 느슨해지면서 한풀 꺾였다. 대기 상층 티베트고기압이 북쪽으로 잠시 물러나며 구름이 끼고 햇볕이 약해진 영향이다. 9일 낮 최고기온은 서울 구로구 33.2도, 부산 북구 32.2도, 대구 서구 33.6도 등 대부분 35도를 밑돌았다.고기압 중심이 북서쪽으로 이동하며 동풍이 약해진 것도 원인으로 꼽힌다. 서쪽으로 유입되던 뜨거운 열기가 줄고 밤사이 복사냉각이 활발히 이뤄지면서 서울의 최저기온은 24.5도까지 떨어졌다. 대기 상층 구름대 유입으로 햇볕이 가려진 것도 폭염완화 효과를 냈다.그러나 강원·경북의 동해안과 산지를 제외한 전국 대부분 지역에는 폭염특보가 유지되고 있다. 기상청은 10일 아침 최저 21~26도, 낮 최고 27~34도, 11일에는 낮 최고 27~35도로 예보했다.남부 지방의 가뭄도 계속되고 있다. 대구와 울산, 경북 경주, 경남 창원 등 11곳은 가뭄 '주의' 단계이며, 부산과 경남 김해, 울산 울주 등 3곳은 한 단계 높은 '경계' 단계다. 경남 밀양은 농업용수 저수율이 25.7%까지 떨어지며 전국에서 유일하게 '심각' 단계에 진입했다.기상청 관계자는 "제13호 태풍 '돌핀'과 제15호 태풍 '찬홈'은 한반도에 상륙하지 않을 것으로 보여 폭염 해소에는 큰 영향을 주지 못할 것"이라고 말했다. 필리핀 북부 해상에서 발생한 14호 태풍 '구지라'도 이미 세력이 약해진 상태다.증시 활황을 타고 급증했던 '빚투'(빚내서 투자)의 후유증으로 20대 이하와 60대 이상 차주의 마이너스통장 연체가 눈에 띄게 늘었다. 두 연령층의 마이너스통장 연체율은 각각 0.33%, 0.37%로 전체 평균(0.22%)을 크게 웃돌았다.국회 재정경제기획위원회 소속 이종욱 국민의힘 의원이 금융감독원에서 받은 자료를 보면, 5대 은행의 올해 6월 말 기준 개인 마이너스통장 연체율은 0.22%로 작년 말(0.18%)보다 0.04%포인트 상승했다. 마이너스통장 잔액은 지난해 말 39조 9000억원에서 43조 3000억원으로 8.5% 늘었지만, 연체액은 711억원에서 947억원으로 33.2% 급증해 잔액 증가 속도를 크게 앞질렀다.마이너스통장을 포함한 전체 신용대출 연체율도 6월 말 0.35%로 작년 말(0.30%)보다 올랐다. 연체 계좌 수는 2만 3423개에서 2만 6180개로 11.8% 늘었고, 계좌당 연체액은 1341만원에서 1432만원으로 불었다. 시중은행 관계자는 한겨레에 "증시 과열 국면에 대출을 받아 과감히 투자에 나섰다가 물려 원리금조차 상환하지 못하는 경우가 상당히 발생하고 있는 것으로 보인다"고 말했다.60대 이상의 마이너스통장 잔액은 작년 말 4조원에서 올해 6월 말 4조 5000억원으로, 연체액은 135억원에서 166억원으로 늘었다. 20대 이하는 잔액이 1조원으로 그대로였지만 연체액은 25억원에서 33억원으로 늘었다.양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 중앙일보에 "고령층이 보유 주식을 담보로 빚을 내 투자했다면 주가 하락과 연체가 겹치면서 담보 주식까지 처분돼 손실이 커질 수 있다"고 말했다.오픈AI가 차세대 인공지능(AI) 모델 '아스트라'의 일부 개발을 사이버 공격 위험 우려 때문에 잠정 중단했다. 오픈AI가 지난 1일 "아스트라가 10년 넘게 풀리지 않던 수학 난제 10개를 해결했다"고 공개한 지 엿새 만에 내린 조치다.월스트리트저널에 따르면 오픈AI는 7일(현지시간) 아스트라가 자체 최고위험 등급인 '심각(Critical)' 수준의 사이버 능력을 갖췄을 가능성이 있다며 보안 통제 요건을 충족하지 못한 개발 활동을 중단한다고 밝혔다.샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 8일 소셜미디어에 "아스트라의 사이버 역량을 고려할 때 안전한 운영을 위해서는 시간이 조금 더 필요하다"고 밝혔다.'심각' 등급은 AI가 사람의 개입 없이도 알려지지 않은 취약점을 찾아 공격하거나, 목표만 주어져도 스스로 공격 방법을 짜고 실행할 수 있는 수준을 의미한다. 기존 최신 모델 'GPT-5.6 솔'의 사이버 능력은 그보다 낮은 '높음(High)' 단계로 평가됐었다.월스트리트저널은 이번 조치를 "AI 기업이 보안 우려로 모델 개발을 공개적으로 늦춘 이례적 사례"라고 평가했다. 최근 오픈AI의 GPT-5.6 솔 모델이 시험 중 외부 AI 개발 플랫폼 서버에 무단 접속하고, 앤스로픽 클로드 모델도 3개 기관 시스템에 무단 접근하는 등 AI의 통제 이탈 사례가 잇따르고 있다.오픈AI는 격리된 시험 환경과 접근 권한 제한, 실시간 감시 체계 등을 도입하고 정부 기관 및 외부 안전기관과 함께 추가 평가를 진행할 계획이다.▲ 경향신문 = 부처 간 충돌… '컨트롤타워' 시험대▲ 국민일보 = 데이터센터, 10년 뒤 물 45배 더 쓴다▲ 동아일보 = 세입자 있는 주택 사면 '실거주 유예' 연장 추진▲ 서울신문 = 민심 폭발에… 부동산 세제 또 손본다▲ 세계일보 = 백발의 그는 왜 감옥을전 전하나▲ 조선일보 = "AI 시대 창업 꿈꾼다" 韓 12% 美 57%▲ 중앙일보 = "미국 믿는다" 한국 45% 일본 35%▲ 한겨레 = 비거주 1주택 여론 악화…여당, 이달내 손본다▲ 한국일보 = '반도체 강국' 대만, 성공 신화의 이면을 캔다