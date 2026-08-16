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폭염 경보가 발효 중인 7일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 발걸음을 옮기고 있다.이정민
여러 가지로 어수선한 세상이다. 예측하기 어려운 날씨, 주가, 부동산 정책 관련 뉴스가 쏟아지고, 백성들은 하루하루가 피곤하다. 피곤 유발자들이 모여 있는 정치권 소식도 여전히 어지럽다. 내란 사태가 해결되고, 지방선거가 끝나면 조용할까 싶었는데 여전히 짜증을 유발하는 정치 뉴스가 봇물이다.
여기서 잠시 생각해 볼 것은 '기준'이다. 온갖 현상, 인간, 정책을 평가할 때 사람마다 기준이 같을 수는 없다. 각자의 삶에서 우러나온 기준에 따라 평가가 달라질 수밖에 없다. 경제 분야의 핵심 이슈인 주식과 부동산 문제에 국한해서 얘기하면 너무나 명료하다. 주식 시장의 불안정성에 대해 불평이 많지만, 경제적 여력이 없거나 관심이 없어서 주식에 투자하지 않은 사람들에게는 쓸데없는 잡음이고, 소수의 주식 성공자에게는 못난 사람들의 한심한 넋두리일 뿐이다.
부동산 관련 세제나 정책에 대한 반응도 마찬가지다. 집이 있는지 없는지에 따라 다른 것은 당연하다. 부동산 관련 보유세나 양도세 정책 변화는 집이 서울 강남이나 용산에 있는지, 변두리에 있는지에 따라 이해관계가 갈린다. 물론 종합부동산세와는 아무 상관 없는 수많은 지방 거주자에게는 배부른 자들의 엄살이나 투정일 뿐이다.
내란 덕분에 정권을 잡은 여당의 당권 경쟁 모습이 가관이다. 동지였던 사람들이 자신만의 기준으로 상대방을 비난하는 모습이 폭염보다 심한 짜증을 유발하고 있다. 자신의 기준으로 상대의 과거 행동, 과거 발언, 인간관계, 일거수일투족을 평가하고 시빗거리로 삼는다. 경쟁하듯이. 부끄러움 없이. 자신은 완벽한 듯이.
상대를 비난하는 이들이 내세우는 기준 모두를 만족시킬 후보는 한 명도 없어 보인다. 어찌 보면 이들이 들이대는 기준 모두를 만족시킬 정치인은 과거에도, 현재도, 아마 미래에도 없을지 모른다. 심리학자 토드 로즈가 쓴 <평균의 종말>에 보면 사람들이 선호하는 미인의 기준 모두를 종합해서 몽타주를 만들었을 때, 이 몽타주를 닮은 사람을 지구상에서 찾을 수 없었다는 얘기가 나온다.
요즘 정치를 보면 마치 지구상에는 없는 만들어진 몽타주를 들고 상대편 얼굴이 몽타주와 다르다고 '너 못생겼어'라고 외치는 형국이다. 자기편 후보 얼굴도 몽타주와 다르기는 별반 아닌데도 말이다. 이런 상대편 비난하기 경쟁을 여과 없이, 간혹 부풀려서, 간혹 왜곡해서 보도하는 언론의 행태는 더욱 한심하다.
현재의 야당은 언급할 가치가 있는지조차 모르겠다. 헌법과 법률이 정한 기준에 따라 사법부가 '내란'이라고 규정한, 자기 집단의 헌정 파괴 행위를 옹호하려는 자와 그 덫에서 벗어나려는 자 사이의 진흙탕 싸움으로 비틀거리고 있으니 말이다.
커피 맛은 지금도 변하고 있다
요즘 우리 사회에 만연한 '내 기준' 따라 평가하기, '내 기준' 따라 비난하기 경쟁은 커피에 비유할 수 있다. 커피 맛은 다양하고, 커피 맛은 변해왔다. 지금도 변하고 있다. 따라서 옛날 기준으로 지금의 커피를 평가할 수도 없고, 지금 기준으로 옛날 커피를 평가하는 것도 타당하지 않다. 나의 기준으로 다른 사람의 커피 취향을 평가하는 것도 바람직하지 않고, 다른 사람이 만들어 놓은 기준에 맞추어 내가 마실 커피를 선택하는 것도 바른 태도는 아니다.
대한민국 커피 역사에서 커피를 선택하는 사람들의 기준은 몇 차례 큰 변화를 보여 왔다. 해방 이후 1960년대까지는 커피를 선택할 때 고민이 필요하지 않았다. 기준이 단순했다. 커피를 마실 것인지, 차를 마실 것인지를 선택하면 되었다. 왜냐하면 대부분의 다방에서 커피는 하나였다.
다방에 따라 커피 가루를 물에 넣고 끓인 후 찌꺼기를 걸러서 제공하는 곳과 인스턴트커피를 뜨거운 물에 타서 내놓는 곳의 차이는 있었지만, 한 다방에서 여러 종류의 커피를 메뉴에 올리지는 않았다. 끓인 커피를 판매하는 명동 등 도심 다방이나 호텔 커피숍을 찾아갈 것인지, 물에 타는 커피(인스턴트커피)를 파는 동네 다방을 찾아갈 것인지를 결정하면 되던 시대였다. 물론 집에서는 주로 미제 인스턴트커피를 마셨다.
국산 인스턴트커피가 생산되기 시작한 1970년 이후 1980년대 말까지는 더욱 선택이 필요 없었다. 커피는 인스턴트커피 하나로 통일되었다. 맛보다는 편리성이 지배하던 시대였다. 커피를 마실 것인지, 국가가 권장하는 국산 차를 마실 것인지 결정하면 되던 시절이었다.
약간의 예외는 있었다. 서울의 신촌, 혜화동 등 대학 주변, 그리고 부산대학교나 경북대학교 등 지방 대학의 주변에서는 일본에서 유행하던 사이폰 커피를 제공하는 앞서가는 업소들이 있었다. 역시 장소를 선택하는 일이었지 커피를 선택할 일은 아니었다. 커피는 커피일 뿐이었다.
1990년대 들어서는 커피를 마시더라도 인스턴트커피와 원두커피(혹은 블랙커피) 사이에서 선택하는 시대가 열렸다. 모든 다방과 커피숍은 두 가지를 메뉴에 올렸다. 그냥 '커피'와 '원두커피'. 원두커피를 선택하면 종업원이 반드시 '블랙'으로 마실지 설탕을 넣을 것인지를 물었다. 뭔가 있어 보이려면 '블랙'이라고 대답해야 했다.
이곳저곳에 카페 밀집 지역, 이른바 카페촌이 속속 등장했고, 원두커피는 주로 이런 곳에서 유행했다. 물론 여기에도 예외는 있었다. 서울, 부산, 대구 등 주요 도시 중심가에는 종이 여과지나 융을 이용해 커피를 내려주거나 값비싼 기계를 이용해 진한 에스프레소를 제공하는 전문점이 하나둘 생겨나고 있었다.
커피 선택 기준에 큰 변화