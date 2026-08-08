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2026년 중국 피지컬AI업계는 정부-연구기관-기업-자본시장 의 연합으로 피지컬AI 실제 시나리오 데이터 구축에 열중이다.2026년 8월 6일, 중국 로봇 산업이 새로운 이정표를 세웠습니다. 불과 한 달 전 세계인공지능대회(WAIC)에서 자사의 Riemann-1.0 모델로 RoboCasa-365 벤치마크 평균 62.6%의 성공률을 기록하며 업계를 놀라게 했던 리만 다이나믹스가, 광륜 인텔리전스 및 노이톰 로보틱스와 손을 잡고 2026년 말까지 100만 시간의 로봇 훈련 데이터 확보를 선언했습니다.이 세 회사의 면면을 살펴보면 이번 협력의 전략적 의도가 더 선명해집니다. 리만다이나믹스는 '로봇의 두뇌' 역할을 하는 월드 모델을 개발하는 기업으로, Matrix-Game 3.5 모델의 장기적인 기술 축적을 바탕으로 Riemann-1.0이라는 피지컬AI 모델을 출시했습니다. 광륜 인텔리전스는 세계 최초의 피지컬 AI 데이터 유니콘으로, 자체 개발한 '해석-측정-생성' 3위일체 시뮬레이션 플랫폼을 보유하고 있습니다.노이톰 로보틱스는 글로벌 모션 캡처 시장의 70%를 장악한 업계 선도 기업으로, 인간의 동작을 데이터화하여 로봇에게 전수하는 역할을 담당합니다. 세 회사는 각각 '모델', '시뮬레이션 및 평가', '데이터 수집'이라는 보완적 역량을 갖추고 있으며, 이들의 결합은 '데이터 생산-모델 훈련-실제 배포-피드백 최적화'의 완전한 폐쇄 루프(closed-loop)를 가능하게 합니다.중국에서 데이터는 더 이상 기술 발전의 부산물이 아닙니다. 21세기 인공지능 경쟁의 원자재이자, 국가 전략 자원으로 격상되었습니다. 특히 로봇 산업에서 데이터는 모델의 일반화 능력과 현실 적응력을 좌우하는 핵심 요소입니다. 그렇다면 중국은 왜, 그리고 어떻게 이 '연합전선'을 구축할 수 있었을까요? 그 배경에는 시장의 절박함, 데이터의 상품화, 국가의 전략적 개입, 그리고 자본과 기업의 생태계적 협공이 자리 잡고 있습니다.데이터는 로봇의 '경험'입니다. 인간이 수많은 시행착오를 통해 세상을 배우듯, 로봇도 데이터를 통해 물리적 법칙과 상호작용 방식을 익힙니다. 문제는 이 '경험'을 만드는 비용과 시간이 엄청나다는 점입니다. 중국은 타국 보다 확보한 데이터가 많음에도 불구하고 현재 심각한 '데이터 기아' 상태에 놓여 있다는 문제 의식이 강렬합니다.중국 로봇관련 협회가 2026년 7월 발표한 보고서에 따르면 전통적 원격 조작(teleoperation) 방식의 데이터 수집 비용은 유효 데이터 건당 10~50위안에 달하며, 기본적인 로봇 조작 전략을 훈련하는 데만 수만에서 수십만 건의 데이터가 필요합니다. 여기에 단일 원격 조작 장비 가격은 30~40만 위안, 정교한 작업의 데이터 수집 비용은 시간당 약 500위안에 이릅니다.한 작업자가 8시간 일하면 8시간 분량의 데이터만 생산될 뿐, 규모의 경제가 전혀 작동하지 않는 구조입니다. 인간 수준의 범용 로봇을 만들려면 약 10억 시간의 데이터가 필요하지만, 현재 전 세계 고품질 물리적 상호작용 데이터 총량은 약 50만 시간에 불과해 200배의 격차가 존재합니다.주목할 점은 데이터 부족 문제를 해결하기 위해 데이터가 독립적인 상품으로서 시장에서 거래되기 시작했다는 사실입니다. 실제로 로봇 데이터의 시장 가격은 이미 시간당 500~1000위안 (한화 약 11만원에서 22만원 정도) 에 형성되어 있으며, 징동(京东), 바이두(百度) 등 주요 플랫폼에는 데이터 거래 시장이 개설되었습니다.쓰촨성 쯔궁(自贡)시에 위치한 '로봇 직업학교'-쓰촨 휴머노이드 로봇 멀티모달 데이터 수집 테스트 센터는 최근 300건의 산업용 로봇 데이터 세트를 유시(优奇) 스마트 기술에 3만 위안에 판매하며 중국 최초의 피지컬 AI 데이터 시장화 거래를 성사시켰습니다. 이 센터는 150대의 풀사이즈 휴머노이드 로봇을 갖추고 반년간 운영을 통해 150만 건 이상의 고품질 데이터를 축적했습니다.이처럼 데이터가 '비용 항목'에서 '독립적 상품'으로 전환되고 명확한 가격 신호가 형성되면서, 경쟁자였던 기업들이 데이터 수집과 정제에서는 협력자가 될 수밖에 없는 구조가 더욱 공고해졌습니다. 리만 다이내믹스가 모델에 집중하고, 광륜이 시뮬레이션과 평가를, 노이톰이 모션 캡처를 담당하는 이번 컨소시엄은 바로 이러한 시장 논리의 귀결입니다.데이터 시장의 형성은 단순한 거래를 넘어 생태계 전체의 재편을 예고합니다. 최근의 자본 움직임은 이를 여실히 보여줍니다.2026년 8월 4일, 루모스로보틱스(Lumos Robotics, 鹿明机器人), 매니포머(Maniformer, 觅蜂科技), 엑스스퀘어로봇(X Square Robot, 自变量机器人), 노이틱스로보틱스(Noetix Robotics, 松延动力), 애지봇 (AgiBot, 智元机器人) 등 다섯 개의 대표적인 피지컬 AI 기업이 이례적으로 연합하여 AI 데이터 기업 '콘베리(Konvery Data, 恺望数据)에 수억 위안 규모의 전략적 투자를 단행했습니다.이들 투자자 기업은 단순한 재무적 투자자가 아닌, 데이터를 확보하려는 전략적 목적으로 참여했습니다. 콘베리는 현재 월 10만 시간의 유효 데이터를 생산할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.이러한 기업 연합 현상은 피지컬 AI 산업의 경쟁 논리가 단일 제품 경쟁에서 생태계 경쟁으로 전환되었음을 방증합니다. 데이터가 생존의 핵심 자원이 된 시대에 기업들은 더 이상 고립된 존재로 경쟁하지 않습니다. 데이터를 생산하는 기업, 정제하는 기업, 활용하는 기업, 그리고 이들을 연결하는 투자자까지 전체 생태계의 협력 속도가 승패를 결정짓는 시대가 도래한 것입니다.그러나 중국의 사례를 시장과 자본의 논리만으로 설명하기엔 부족합니다. 중국 정부는 이 과정에서 '보이지 않는 손'이 아닌, 직접 생태계의 뼈대를 설계하는 '거버넌스의 손' 역할을 해왔습니다.가장 결정적인 신호는 2026년 정부 업무보고서입니다. 피지컬 AI는 2년 연속 정부 업무보고서에 미래 산업으로 명시되었으며, 15차 5개년 규획 건의에도 미래 산업 목록에 포함되었습니다. 중국 정보통신연구원 AI 연구소 소장 웨이카이는 "피지컬 AI는 AI를 현실 세계의 생산력으로 전환할 수 있는 '유형 AI'로, 국가 향후 5년 6대 중점 미래 산업에 포함되어 국가 발전 전략에 중요하다"라고 거듭 강조했습니다.더 구체적인 조치는 국가 데이터국의 움직임에서 확인할 수 있습니다. 류리에홍 국가 데이터국 국장은 2026년 세계 AI산업 박람회에서 "고품질 데이터는 피지컬 AI의 '인지-결정-실행' 중요한 기초이며, 완벽한 데이터 엔지니어링으로 업계 발전을 추진해야 한다"고 밝혔습니다. 이는 국가 최상위 데이터 관리 기관이 피지컬 AI 데이터를 정책으로 지지한다고 명확히 한 첫 사례입니다.제도적 기반도 속속 마련되고 있습니다. 공업정보화부와 국무원 국유자산감독관리위원회는 공동으로 '2026년도 휴머노이드 로봇 및 피지컬 AI 현장 실습 특별 행동'을 발표했으며, 이는 10개 성과 각 중앙 기업을 포괄합니다. 이 행동의 핵심 목표는 100개 이상의 벤치마크 장면과 만 대 규모의 실전 배치를 통해 자국산 피지컬 AI 모델의 훈련 데이터 베이스를 지속적으로 보완하는 것입니다.이러한 정책들은 단순한 지원을 넘어, '실패를 허용하는 테스트베드' 를 제공하는 전략적 설계로 읽힙니다. 정부는 국가 차원의 인프라와 표준을 제공함으로써 기업들이 과감한 실험을 시도할 수 있게 하고 실패하더라도 그 경험이 다시 국가 데이터베이스로 환류되는 선순환 구조를 만들고 있습니다.중국의 로봇 데이터 연합전선은 시장의 절박함, 데이터의 상품화, 국가의 제도적 개입, 그리고 자본과 기업의 생태계적 협공이 동시에 작동했기에 가능했습니다. 단순한 국가 주도도, 순수한 시장 논리도 아닌, 정책·자본·생태계의 삼중주가 만들어낸 결과입니다.100만 시간은 끝이 아닌 시작입니다. 업계는 2027년부터 1,000만 시간 단위의 경쟁이 본격화될 것으로 예상합니다. 이미 2026년 상반기 피지컬 AI 분야 투자액은 935억 위안 (한화 약 20조 500억원 )에 달했으며, 이는 2025년 연간 총액(570억 위안)을 훌쩍 뛰어넘는 수치입니다. 2026년 중국 피지컬 AI 시장 규모는 1조 9000억 위안(한화 약 409조원)에 이를 것으로 전망됩니다.이 지점에서 한국 로봇 산업의 시사점은 분명합니다. 한국은 정부 주도의 R&D 투자와 수도권 중심 인프라 집중이라는 장점을 가집니다. 그러나 기업 간 데이터 공유와 협력 생태계, 그리고 데이터를 독립적 상품으로 거래할 수 있는 시장 인프라 측면에서는 갈 길이 멉니다. 중국의 사례는 데이터 경쟁의 승자가 단일 기업이 아닌 '생태계 전체의 협력 속도'와 '데이터의 상품화를 뒷받침하는 제도적 기반' 에 의해 결정됨을 보여줍니다.한국이 중국의 '연합전선' 모델에서 참고할 점은 데이터의 시장화를 촉진하는 거래 인프라, 국가 플랫폼을 통한 데이터 표준화, 실패를 허용하는 테스트 인프라, 그리고 데이터를 전략 자원으로 인식하는 거버넌스 체계입니다. 데이터 패권 시대, 국가 경쟁력은 더 이상 단일 기술이나 기업의 힘으로 결정되지 않습니다. 얼마나 많은 기업이, 얼마나 빠르게, 얼마나 효과적으로 데이터를 생산하고 공유하며, 그 데이터가 시장에서 얼마나 원활히 거래되는지가 승패를 갈라 놓을 것입니다.올해 중국의 100만 시간이 내년의 1000만 시간으로 이어집니다. 우리도 지금 준비하지 않으면 늦습니다.