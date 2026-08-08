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26.08.08 12:04최종 업데이트 26.08.08 16:41
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<오마이뉴스>에서 16년째 영화와 대중문화를 취재하고 있습니다. 엔터계 주요 소식을 매주 전합니다.[기자말]
지난 1일 인천 송도에서 열린 펜타포트 록 페스티벌 무대 모습.뉴시스

[가요계] '시대유감' 공연에 예산 문제 꺼낸 시의원

인천 펜타포트 록 페스티벌에 오른 이 밴드의 공연을 두고 온라인이 뜨겁습니다. 지난 1일 무대에 오른 영국 록밴드 매시브 어택(Massive Attack)이 그 주인공인데요. 배경으로 등장한 광주 민주화 운동 영상과 서태지와 아이들의 노래 '시대유감' 때문이었습니다.


매시브 어택이 무대에 오르자마자 대형 전광판에선 "케이팝은 독재와 부패에 맞선 저항의 시기에 태동했다"라는 자막이 나왔습니다. 이어 5·18 민주화 운동과 1980년대 노동 집회 영상이 흘러나왔는데요. 이들이 '시대유감'의 후렴구인 "검게 물든 입술"을 노래하자, 관객들은 환호와 함께 "정직한 사람들의 시대는 갔어!"라는 가사로 화답하는 모습이 연출되었죠.

이를 두고 공방이 이어지고 있는 것입니다. 해당 뮤지션의 영상이 올라온 유튜브나 소셜네트워크서비스(SNS) 계정엔 댓글로 "정치적 선동"이라며 비난하는 내용을 발견할 수 있었습니다. "속 시원하고 감동이었다"는 댓글도 있었지만, 한편으론 "'시대유감'은 기성세대의 무책임을 비판한 노래지 5.18과는 직접적으로 관련이 없다"며 지적하는 누리꾼도 있었습니다.

공연 이후 국민의힘 이범석 인천시의원은 3일 SNS를 통해 "행정사무감사에서 관련 내용을 따지겠다"고 올렸는데요. 행사를 주관한 인천관광공사를 겨냥하며 "정치색이 드러난 행사에 지자체와 정부 예산이 지원되는 것이 맞느냐"고 지적하는 모습이었습니다. 이에 진보당 홍성규 대변인은 6일 국회 브리핑에서 "내란당 국민의힘의 못된 입틀막, 블랙리스트 DNA가 지구 반대편 영국 록밴드까지 향하고 있다. 국제적 망신살이 아닐 수 없다"고 응수하기도 했습니다.

사실 매시브 어택의 이런 퍼포먼스는 일관돼왔습니다. 영국을 대표하는 트립합 밴드로 이름을 알리면서 40년 가까이 전 세계 곳곳에서 노래할 때마다 인권과 평화, 반전을 외쳐왔기 때문입니다.

특히 이들은 지난 5월 27일 헬싱키에서 열린 공연에서부터 '시대유감'을 불러왔고, 관련 영상도 함께 내보내고 있습니다. 해당 영상엔 민주화 운동뿐만 아니라 이스라엘의 가자지구 침공을 비판하는 내용과 AI가 지배하는 세상에 대한 질문도 담겨있다는 후문입니다.

1995년 발표된 '시대유감'은 사회 기득권층에 대한 환멸과 분노를 직설적으로 담은 노래였습니다. 당시 사전 심의에서 일부 가사 수정을 요구받자 가사를 모두 없앤 연주곡 형태로 발매됐는데요. 이듬해 사전심의제가 폐지되자 본래 가사가 담긴 노래가 빛을 보게 됐죠. 그때부터 이 노래는 저항과 표현의 자유를 상징하게 됐습니다.

이범석 시의원은 "외국인 밴드가 자발적으로 다루기에는 영상의 내용이 한국인이 아니면 만들기 어려운 고도로 기획된 정치적인 메시지"라고도 주장 중입니다. 정말 그럴까요. 아래는 매시브 어택이 헬싱키 공연 이후인 6월 4일 자신들의 공식 SNS에 올린 글 전문입니다.

"The modern 'idol model' K-pop genre is a multibillion-dollar machine of total managerial control, designed to create monetised brand products. State 'pre-censorship' has arguably been replaced by the supremacy of mass commodification."

"현대의 '아이돌 모델' K팝 장르는 수익화된 브랜드 상품을 만들어내도록 설계된, 수십억 달러 규모의 완전한 경영 통제 기계다. 국가의 '사전검열'은 대량 상품화의 지배로 대체됐다고 볼 수 있다."

[방송계] 음향 문제·공연 지각 논란에 이상준 직접 해명

이상준 쇼 월드투어 공식 포스터.MBC C&I

스탠드업 코미디 투어 중인 개그맨 이상준의 LA 공연을 두고 음향 문제와 공연 지연, 준비 부족 논란이 불거졌습니다. 해당 공연을 관람했다고 주장하는 한 누리꾼의 글이 발단이었습니다. 이상준과 제작진은 이에 직접 해명하며 논란을 진화하는 모양새입니다.

공연 관람객이라고 밝힌 A씨는 5일 자신의 SNS에 "맨 앞자리에서 150달러를 주고 관람했는데 오늘 공연임에도 (이상준씨가) 어제 미국에 들어와서 야구장이나 가고, 공연장 체크도 안 하는지 음향 시스템은 완전 엉망이었다"고 밝혔습니다. A씨는 공연 내용이 잘 들리지 않았다는 사실과 함께 "왼쪽 끝에 앉은 사람들도 전부 안 들린다고 불만이 많았다. 2부 공연에서도 같은 문제가 발생했다"고 지적했습니다.

또 다른 누리꾼 B씨는 "(이상준씨가) 10분 늦게 도착했다. 1시간 동안 뭐라고 하는지 친구들과 서로 물어보고 얼굴만 쳐다봤다"며 "○○일보 실망. 공연홀이 원래 사이드로 울린다고? 그럼 미리 공지를 해야지"라며 지각 정황과 함께 공연을 우호적으로 보도한 매체를 비판하는 모습이었습니다.

해당 공연은 지난 2일 로스앤젤레스 USC 보바드 오디토리엄에서 진행됐습니다. 당시 약 1700명의 관객이 찾은 것으로 알려졌는데요. 비판이 이어지자 해당 공연을 총괄하는 황인희 피디는 음향시스템 문제를 인정하면서도 "출연자의 태도나 수행 능력과는 무관하다"는 입장을 밝혔습니다. 황 피디는 "이상준씨가 단 한 차례의 지각 없이 공연을 진지하게 준비해 왔다"며 "확인되지 않은 루머를 바탕으로 한 개인 공격을 멈춰 달라"고도 덧붙였습니다.

이상준 또한 개인 SNS로 적극 해명에 나섰습니다. 5일 그는 "공연 끝나고 공연 중 불편함을 느끼신 분들이 계셨다는걸 확인했다"며 "즐겁게 웃으려고 오셨을 텐데 너무 죄송하다"고 사과글을 올렸습니다.

이어 6일 같은 계정으로 그는 "LA 공연장에 오전에 도착해 있었고 공연시간 10분 전부터 커튼콜에 있었다"며 "관객대 정리가 안 돼서 10분 정도 늦게 시작하였고 늦은 적은 없다"고 밝혔습니다. 야구장 관람 지적에 대해서도 그는 "LA에 살아본 적이 없어 공감대를 찾기 위해 일부러 돌아다녔다"며 "4월 뉴욕 공연에서도 하지도 않는 러닝 10㎞를 센트럴파크에서 하고 일부러 발 마사지를 받으러 갔다, 뉴욕에서 있었던 이야기로 웃겨드리기 위해 막 돌아다녔다"고 해명했습니다.

이상준은 지난해 6월부터 스탠드업 코미디 공연을 이어가고 있습니다. 약 1년 만에 국내는 물론이고 해외 공연을 다닐 만큼 성장했는데요. 그는 "뭔가 어떤 식으로 사건이 한번은 터질 줄 알고 있어서 그렇게 아프진 않다"며 "계속 공부하고 연구하고 있다. 오셔서 보시고 마음에 드시면 또 오시고 아니면 안 오시면 된다"고 입장을 정리했습니다.

[영화계] 이창동 감독 <가능한 사랑>, 뉴욕영화제에도 초청

영화 <가능한 사랑>의 한 장면.넷플릭스

이창동 감독의 신작 <가능한 사랑>이 여러 국제영화제 초청 행보를 이어가고 있습니다. 투자사인 넷플릭스 측은 6일 보도자료를 통해 제64회 뉴욕영화제 메인 슬레이트 부문 공식 초청 사실을 알렸습니다.

<가능한 사랑>은 이 감독이 <버닝> 이후 8년 만에 선보이는 작품입니다. 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주한다는 설정인데요. 앞서 제83회 베니스영화제 경쟁 부문, 제51회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 부문(비경쟁)에 초청되기도 했습니다. 토론토영화제에선 초청과 함께 트리뷰트 어워즈의 'TIFF 에버트 감독상'(공로상)로도 호명됐습니다. 한국 감독으로는 최초 수상자입니다.

또한 베니스영화제의 경우 그의 전작 <오아시스> 이후 24년 만의 경쟁 부문이라 수상 가능성에 대한 기대감도 커진 상황입니다.

<가능한 사랑>이 초청된 뉴욕영화제 메인 슬레이트 부문은 세계적 거장과 떠오르는 신예 감독의 대담한 작품을 소개하는 섹션입니다. 이미 이 감독의 전작 <밀양>, <시>, <버닝>이 해당 부문에서 상영된 바 있어 확실한 단골 손님 인증을 받은 셈입니다. 뉴욕영화제 예술감독 데니스 림은 "<가능한 사랑>은 이 감독의 필모그래피 중 가장 풍부하고 넓은 지평을 열어 보이는 작품으로, 노동·계급·자본·예술·욕망·가족 등 우리의 삶을 지배하는 거의 모든 힘을 아우른다"고 초청 이유를 밝혔다고 합니다.

베니스에 이어 토론토와 뉴욕까지 북미 주요 영화제에 연이어 이름을 올리면서 향후 북미 평단의 평가와 오스카 레이스에도 관심이 쏠립니다

<가능한 사랑>은 오는 9월 23일 국내 극장에서 개봉합니다. 넷플릭스에선 11월 6일부터 공개될 예정입니다.

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주간 이선필
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