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[영화계]

이상준 쇼 월드투어 공식 포스터.스탠드업 코미디 투어 중인 개그맨 이상준의 LA 공연을 두고 음향 문제와 공연 지연, 준비 부족 논란이 불거졌습니다. 해당 공연을 관람했다고 주장하는 한 누리꾼의 글이 발단이었습니다. 이상준과 제작진은 이에 직접 해명하며 논란을 진화하는 모양새입니다.공연 관람객이라고 밝힌 A씨는 5일 자신의 SNS에 "맨 앞자리에서 150달러를 주고 관람했는데 오늘 공연임에도 (이상준씨가) 어제 미국에 들어와서 야구장이나 가고, 공연장 체크도 안 하는지 음향 시스템은 완전 엉망이었다"고 밝혔습니다. A씨는 공연 내용이 잘 들리지 않았다는 사실과 함께 "왼쪽 끝에 앉은 사람들도 전부 안 들린다고 불만이 많았다. 2부 공연에서도 같은 문제가 발생했다"고 지적했습니다.또 다른 누리꾼 B씨는 "(이상준씨가) 10분 늦게 도착했다. 1시간 동안 뭐라고 하는지 친구들과 서로 물어보고 얼굴만 쳐다봤다"며 "○○일보 실망. 공연홀이 원래 사이드로 울린다고? 그럼 미리 공지를 해야지"라며 지각 정황과 함께 공연을 우호적으로 보도한 매체를 비판하는 모습이었습니다.해당 공연은 지난 2일 로스앤젤레스 USC 보바드 오디토리엄에서 진행됐습니다. 당시 약 1700명의 관객이 찾은 것으로 알려졌는데요. 비판이 이어지자 해당 공연을 총괄하는 황인희 피디는 음향시스템 문제를 인정하면서도 "출연자의 태도나 수행 능력과는 무관하다"는 입장을 밝혔습니다. 황 피디는 "이상준씨가 단 한 차례의 지각 없이 공연을 진지하게 준비해 왔다"며 "확인되지 않은 루머를 바탕으로 한 개인 공격을 멈춰 달라"고도 덧붙였습니다.이상준 또한 개인 SNS로 적극 해명에 나섰습니다. 5일 그는 "공연 끝나고 공연 중 불편함을 느끼신 분들이 계셨다는걸 확인했다"며 "즐겁게 웃으려고 오셨을 텐데 너무 죄송하다"고 사과글을 올렸습니다.이어 6일 같은 계정으로 그는 "LA 공연장에 오전에 도착해 있었고 공연시간 10분 전부터 커튼콜에 있었다"며 "관객대 정리가 안 돼서 10분 정도 늦게 시작하였고 늦은 적은 없다"고 밝혔습니다. 야구장 관람 지적에 대해서도 그는 "LA에 살아본 적이 없어 공감대를 찾기 위해 일부러 돌아다녔다"며 "4월 뉴욕 공연에서도 하지도 않는 러닝 10㎞를 센트럴파크에서 하고 일부러 발 마사지를 받으러 갔다, 뉴욕에서 있었던 이야기로 웃겨드리기 위해 막 돌아다녔다"고 해명했습니다.이상준은 지난해 6월부터 스탠드업 코미디 공연을 이어가고 있습니다. 약 1년 만에 국내는 물론이고 해외 공연을 다닐 만큼 성장했는데요. 그는 "뭔가 어떤 식으로 사건이 한번은 터질 줄 알고 있어서 그렇게 아프진 않다"며 "계속 공부하고 연구하고 있다. 오셔서 보시고 마음에 드시면 또 오시고 아니면 안 오시면 된다"고 입장을 정리했습니다.