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지난 1일 인천 송도에서 열린 펜타포트 록 페스티벌 무대 모습.뉴시스
[가요계] '시대유감' 공연에 예산 문제 꺼낸 시의원
인천 펜타포트 록 페스티벌에 오른 이 밴드의 공연을 두고 온라인이 뜨겁습니다. 지난 1일 무대에 오른 영국 록밴드 매시브 어택(Massive Attack)이 그 주인공인데요. 배경으로 등장한 광주 민주화 운동 영상과 서태지와 아이들의 노래 '시대유감' 때문이었습니다.
매시브 어택이 무대에 오르자마자 대형 전광판에선 "케이팝은 독재와 부패에 맞선 저항의 시기에 태동했다"라는 자막이 나왔습니다. 이어 5·18 민주화 운동과 1980년대 노동 집회 영상이 흘러나왔는데요. 이들이 '시대유감'의 후렴구인 "검게 물든 입술"을 노래하자, 관객들은 환호와 함께 "정직한 사람들의 시대는 갔어!"라는 가사로 화답하는 모습이 연출되었죠.
이를 두고 공방이 이어지고 있는 것입니다. 해당 뮤지션의 영상이 올라온 유튜브나 소셜네트워크서비스(SNS) 계정엔 댓글로 "정치적 선동"이라며 비난하는 내용을 발견할 수 있었습니다. "속 시원하고 감동이었다"는 댓글도 있었지만, 한편으론 "'시대유감'은 기성세대의 무책임을 비판한 노래지 5.18과는 직접적으로 관련이 없다"며 지적하는 누리꾼도 있었습니다.
공연 이후 국민의힘 이범석 인천시의원은 3일 SNS를 통해 "행정사무감사에서 관련 내용을 따지겠다"고 올렸는데요. 행사를 주관한 인천관광공사를 겨냥하며 "정치색이 드러난 행사에 지자체와 정부 예산이 지원되는 것이 맞느냐"고 지적하는 모습이었습니다. 이에 진보당 홍성규 대변인은 6일 국회 브리핑에서 "내란당 국민의힘의 못된 입틀막, 블랙리스트 DNA가 지구 반대편 영국 록밴드까지 향하고 있다. 국제적 망신살이 아닐 수 없다"고 응수하기도 했습니다.
사실 매시브 어택의 이런 퍼포먼스는 일관돼왔습니다. 영국을 대표하는 트립합 밴드로 이름을 알리면서 40년 가까이 전 세계 곳곳에서 노래할 때마다 인권과 평화, 반전을 외쳐왔기 때문입니다.
특히 이들은 지난 5월 27일 헬싱키에서 열린 공연에서부터 '시대유감'을 불러왔고, 관련 영상도 함께 내보내고 있습니다. 해당 영상엔 민주화 운동뿐만 아니라 이스라엘의 가자지구 침공을 비판하는 내용과 AI가 지배하는 세상에 대한 질문도 담겨있다는 후문입니다.
1995년 발표된 '시대유감'은 사회 기득권층에 대한 환멸과 분노를 직설적으로 담은 노래였습니다. 당시 사전 심의에서 일부 가사 수정을 요구받자 가사를 모두 없앤 연주곡 형태로 발매됐는데요. 이듬해 사전심의제가 폐지되자 본래 가사가 담긴 노래가 빛을 보게 됐죠. 그때부터 이 노래는 저항과 표현의 자유를 상징하게 됐습니다.
이범석 시의원은 "외국인 밴드가 자발적으로 다루기에는 영상의 내용이 한국인이 아니면 만들기 어려운 고도로 기획된 정치적인 메시지"라고도 주장 중입니다. 정말 그럴까요. 아래는 매시브 어택이 헬싱키 공연 이후인 6월 4일 자신들의 공식 SNS에 올린 글 전문입니다.
"The modern 'idol model' K-pop genre is a multibillion-dollar machine of total managerial control, designed to create monetised brand products. State 'pre-censorship' has arguably been replaced by the supremacy of mass commodification."
"현대의 '아이돌 모델' K팝 장르는 수익화된 브랜드 상품을 만들어내도록 설계된, 수십억 달러 규모의 완전한 경영 통제 기계다. 국가의 '사전검열'은 대량 상품화의 지배로 대체됐다고 볼 수 있다."
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