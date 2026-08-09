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26.08.09 10:35최종 업데이트 26.08.09 10:35
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한 해 2000명의 노동자가 일을 하다 퇴근하지 못하는 산재공화국 대한민국. 노동건강연대는 이달의 기업살인을 통해 매달 최소한 언론에 보도된 노동자의 죽음만이라도 한데 모아 노동자의 ‘조용한 죽음’을 기억하고, 기록하고, 책임을 묻기 위한 밑거름을 만들고자 합니다.[기자말]

[이달의 기업살인] 2026년 7월 산재 사망 노동자 (2025년 8월 ~ 2026년 7월)이은영

비극은 되풀이 되었다. 7월 한 달 동안 HD현대중공업과 자회사 HD현대M&S에서 세 명의 노동자가 목숨을 잃었다. 지난 4월, HD현대중공업 울산조선소에서 하청 노동자 1명이 사망하여 이상균 부회장과 금석호 사장이 '다시는 이 같은 비극이 되풀이되지 않도록 필요한 모든 대책을 마련하겠다'고 말한 지 석 달 만이다.

⊙ 7월 9일, HD현대중공업 자회사 HD현대M&S 울산사업장 하청 노동자 A(60대)씨 사망
⊙ 7월 18일, HD현대중공업 울산조선소 하청 노동자 B(26, 우즈베키스탄 국적)씨 사망
⊙ 7월 24일, HD현대중공업 군산조선소 하청 노동자 C(39)씨 사망


군산조선소에서 C씨의 목숨을 앗아간 '러그 취부기'에는 제대로 된 머리 보호 장치가 없었다. 노동조합은 2024년부터 해당 장비를 개선해야 한다고 요구했지만 회사는 시정하지 않았고, 노동부는 노조의 고발에 무혐의 처분을 내렸다. 7월 25일, HD현대중공업 홈페이지에는 "이와 같은 비극이 되풀이되지 않도록 환골탈태의 각오로 근본적인 특단의 대책을 마련하겠다"는 입장문이 게시되었다.

기본적인 개선 조치도 행하지 않으면서 기업은 사과문에 늘 '근본적인 대책'을 마련하겠다고 말한다. 사망한 노동자 대부분 하청업체 소속이지만 기업이 말하는 근본적인 대책에 원하청 구조 개선은 없다. 이주 노동자의 죽음을 대하는 방식도 비슷하다. 고용허가제가 안고 있는 사업장 변경 제한이나 송출입 과정에서 발생하는 브로커 문제 등은 여전히 논의 중에 머물러 있다. 그러는 동안 이번 달에만 7명의 이주 노동자가 사망했다. 기업은 자신들의 이익에 해가 되지 않는 선에서 가능한 대책만을 찾고, 정부도 그 선을 건드리지 않는다. 하청·이주 노동자를 차별하는 현장은 바뀌지 않고, 노동자는 계속 죽는다.

기업과 정부가 꾸물대는 동안 당사자들이 움직이기 시작했다. HD현대중공업 울산조선소에 직고용된 이주 노동자 200여 명이 노동조합에 가입하여 임금 개편을 비롯한 노동기본권을 요구하고 있다. '밥값 차별'을 받아온 이주 노동자들이 겪은 차별이 어디 밥값뿐일까. 필요한 모든 것을 하겠다던 기업과 정부가 노동자들의 목소리에 답할 차례이다.

7월, 퇴근하지 못한 노동자들

[이달의 기업살인] 2026년 7월 지역별 산재 사망 노동자이은영

[이달의 기업살인] 2026년 7월 유형별 산재 사망 노동자이은영

2026-07-01 끼임 1
충남 아산 / 16시 11분경 / 평택~오송 2복선화 철도 건설공사(SK에코플랜트 시공) 현장에서 컨베이어 벨트 점검 작업 중 하청업체 소속 노동자 아웅민우(37, 미얀마 국적)씨가 가동 중인 컨베이어 벨트와 지지대 사이에 끼여 사망.

2026-07-01 떨어짐 1
경북 구미 / 10시 10분경 / 경북 구미국가산업단지 내 7층짜리 공장 리모델링 공사 현장에서 일용직 노동자 A(54)씨가 외벽 난간에 있는 자재를 줍다가 6m 높이에서 떨어져 사망.

2026-07-02 떨어짐 1
서울 / 재해일시: 2026년 6월 22일 13시 37분경 / 서울시 강서구 소재 신축 건설 현장에서 1.5m 이동식 사다리에 올라 배수 밸브를 설치하던 노동자 A씨가 사다리에서 떨어짐. A씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받다가 사망.

2026-07-04 온열질환 1
충북 괴산 / 12시 30분경 / 충북 괴산군 칠성면 소재 조림지 풀베기 사업장에서 노동자 A(20대, 베트남 국적)씨가 풀베기 작업 후 휴식을 취하던 중 쓰러져 병원으로 이송되었으나 사망. 병원에서는 열사병으로 추정된다는 소견을 냄. 당시 괴산 지역 낮 최고 기온은 30도 이상이었던 것으로 알려짐.

2026-07-06 감전 1
경남 밀양 / 08시 32분경 / 경남 밀양시 소재 주물공장에서 배관 연마 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 쓰려져 병원으로 옮겨졌으나 사망. A씨 주변에서 전기선과 물이 고인 흔적이 발견되어 감전으로 추정 중.

2026-07-09 깔림 1
대구 / 08시 02분경 / 대구시 남구 대명동 소재 불법 증축물 철거 현장에서 노동자 A(50대)씨가 혼자서 벽면을 철거하던 중 1200kg 무게의 벽체에 깔려 사망.

2026-07-09 떨어짐 1
경북 고령 / 07시 43분경 / 경북 고령군 성산면 소재 돼지농장에서 분뇨 저장소 위에 설치된 목재 구조물에서 액체 비료로 쓸 분뇨를 수거하던 중 구조물이 부서져 노동자 A(60대)씨가 저장조에 떨어져 사망.

2026-07-09 떨어짐 1
울산 / 13시 27분경 / HD현대M&S(HD현대중공업 자회사) 울산 사업장 내 선박 블록 제조 현장에서 크레인 주행 모터를 교체하던 하청업체 소속 노동자 A(60대)씨가 20m 높이 천장 크레인에서 떨어져 사망.

2026-07-11 떨어짐 1
인천 / 13시 19분경 / 인천시 남동구 고잔동 소재 식당 철거 공사 현장에서 노동자 A(60대)씨가 3m 높이 사다리에서 철거 작업 중 떨어져 사망.

2026-07-11 떨어짐 1
전북 익산 / 13시 27분경 / 전북 익산시 왕궁면 소재 비료 제조 공장에서 지붕 패널을 교체하던 노동자 A(60대)씨가 지붕 스티로폼을 밟고 바닥으로 떨어져 사망.

2026-07-11 온열질환 1
충남 홍성 / 20시 20분경 / 충남 홍성군 은하면 소재 돼지 농장에서 노동자 A(30대, 네팔 국적)씨가 심정지 상태로 발견되어 병원으로 옮겨졌으나 사망. 이주노동자평등연대는 온열질환에 의한 사망으로 보고 정부에 대책을 촉구하는 성명을 발표함.

2026-07-13 물체에맞음 1
충북 음성 / 13시 23분경 / 충북 음성군 대소읍 소재 주택 리모델링 공사 현장에서 벽체를 해체하던 노동자 A(60대)씨가 2m 높이 천장에서 떨어진 시멘트 블록에 맞아 사망.

2026-07-14 떨어짐 1
강원 춘천 / 14시 25분경 / 강원 춘천시 서면 오월리 남실피암터널 인근 도로 공사 현장에서 낙석 방지 시설물을 설치하던 노동자 A(55)씨가 경사면을 따라 옹벽 10m 아래로 굴러 떨어져 사망.

2026-07-15 끼임 1
충북 청주 / 12시경 / 충북 청주시 소재 건강기능식품 제조 공장에서 노동자 A씨가 가동 중인 적재기 내부를 확인하던 중 프레임 사이에 끼여 사망.

2026-07-16 끼임 1
경기 용인 / 재해일시: 2026년 6월 8일 14시 50분경 / 아워홈 용인2공장에서 하청업체 소속 노동자 A씨가 어묵꼬치 포장 작업장 컨베이어 벨트 회전축에 끼임. A씨는 의식불명 상태로 병원에서 치료를 받다가 37일 만인 7월 16일 사망.

2026-07-16 끼임 1
인천 / 14시 54분경 / 인천시 제물포구 만석동 소재 물류창고 야적장에서 지게차 앞바퀴에 낀 이물질을 제거하던 노동자 A(60대)씨가 지게차 포크에 끼여 사망.

2026-07-16 떨어짐 1
대전 / 14시 12분경 / 대전시 대덕구 오정동 소재 금속제품 제조 공장에서 지붕재를 보수하던 중 노동자 A(60대)씨가 밟고 있던 채광창이 깨져 8m 높이에서 바닥으로 떨어져 사망.

2026-07-16 물체에맞음 1
경기 파주 / 13시 53분경 / 경기 파주시 소재 철물도매 사업장에서 노동자 A씨가 파이프를 화물 트럭에 싣던 중 바닥으로 떨어진 파이프에 맞아 사망.

2026-07-16 자살 1
세종 / 기후에너지환경부 소속 사무관 A(30대)씨가 자택에서 숨진 채 발견됨. 노동조합에 따르면 A씨는 과중한 업무 부담과 직장 내 괴롭힘을 겪은 것으로 알려짐.

2026-07-18 끼임 1
울산 / 16시 52분경 / HD현대중공업 울산조선소에서 건조 중인 선박 안쪽에서 그라인더 작업을 하던 하청업체 소속 노동자 A(26, 우즈베키스탄 국적)씨가 이동식 작업대인 곤돌라와 구조물 사이에 끼여 사망. A씨는 지난해 12월에 한국에 입국하여 해당 업체에서 일을 시작한 지 7개월 만에 사망.

HD현대중공업이 최근 잇달아 발생한 중대재해와 관련해 29일부터 사흘간 모든 공장 가동을 멈추고 안전 점검을 하는 '안전 셧다운'(Safety Shutdown)을 진행한다. 이날 울산시 동구 HD현대중공업 전경. 2026.7.29연합뉴스

2026-07-20 끼임 1
충남 당진 / 16시 24분경 / 충남 당진시 합덕읍 소재 페트병 제조 공장에서 적재기를 조정하던 노동자 A(40대)씨가 기계와 이송설비 사이에 끼여 사망.

2026-07-22 감전 1
경남 사천 / 14시 45분경 / 경남 사천시 곤명면 소재 농어촌공사 소속 배수장에서 전선 연결 작업을 하던 일용직 노동자 A(40대)씨가 감전되어 사망. 작업 당시 제어판넬 전원이 차단되지 않은 상태였던 것으로 알려짐.

2026-07-22 감전 1
충남 서산 / 13시 15분경 / 충남 서산시 장동 소재 태양광 발전소에서 태양광 설비 전선을 교체하던 노동자 A(50대)씨가 감전되어 사망.

2026-07-22 깔림 1
전남 순천 / 07시경 / 전남 순천 풍덕동 소재 교차로에서 재활용품 수거 차량이 급제동하여 운전실 전체가 앞으로 기울어지는 사고 발생. 조수석에 탑승 중이던 노동자 A(60대, 중국 국적)씨가 밖으로 튕겨 나간 뒤 수거 차량에 깔려서 사망.

2026-07-22 끼임 1
경기 평택 / 12시 48분경 / HL만도 평택공장(경기 평택시 포승읍 소재)에서 설비를 점검하던 하청업체 소속 노동자 김승조(28)씨가 갑자기 작동한 설비 내부 프레임과 격벽 사이에 끼여 사망. 금속노조에 따르면 사고 당시 기계 안전장치가 해제된 상태였던 것으로 알려짐.

2026-07-22 떨어짐 1
충남 보령 / 08시 55분경 / 충남 보령시 신흑동 소재 도로에서 만국기를 설치하던 노동자 A(50대)씨가 4m 높이 사다리에서 떨어져 사망.

2026-07-23 끼임 1
경남 창녕 / 13시 44분경 / 경남 창녕군 대합면 소재 플라스틱 재활용 공장 창고에서 고소작업대에 올라 천막을 설치하던 노동자 A(50대)씨가 문틀과 작업대 난간 사이에 끼여 사망.

2026-07-23 떨어짐 1
대구 / 10시 02분경 / 대구시 수성구 대흥동 소재 연구소 신축 공사 현장에서 2층 창호틀을 해체하던 노동자 A(60대)씨가 떨어져 사망.

2026-07-23 알수없음 1
강원 양양 / 08시 35분경 / 강원 양양군 현남면 동산항 소재 어판장에서 노동자 A(60대)씨가 잠수기 작업 후 배에 탑승한 뒤 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 이송되었으나 사망.

2026-07-23 알수없음 1
충북 음성 / 19시 30분경 / 아워홈 음성2공장에서 냉동기 실외기 냉매가 유출되어 보수 작업을 하던 외부업체 노동자 A(60대)씨가 쓰러진 채 발견됨. A씨는 병원으로 이송되는 과정에서 사망. 아워홈 용인2공장에서 끼임 사고를 당한 노동자가 7월 16일에 사망한 지 일주일 만에 음성2공장에서 사망사고 재발.

2026-07-24 끼임 1
전북 군산 / 16시 44분경 / HD현대중공업 군산조선소(전북 군산시 비응도동 소재)에서 하청업체 소속 노동자 A(39)씨가 선박 외판에 고정용 고리를 설치하던 중 후진하는 장비와 고리 사이에 머리가 끼여 사망. 7월 18일에 HD현대중공업 울산조선소에서 사망사고가 발생한 지 6일 만에 사망사고 재발.

2026-07-24 떨어짐 1
경남 김해 / 12시 54분경 / 경남 김해시 장유동 소재 병원에서 식기를 수거한 뒤 카트를 옮기던 노동자 A(60대)씨가 엘리베이터 아래로 떨어져 사망. 엘리베이터가 도착하지 않은 상태에서 문이 열렸고, 엘리베이터에 카트를 실으려던 A씨가 7m 아래로 떨어져 사망.

2026-07-24 물체에맞음 1
경기 포천 / 재해일시: 2026년 7월 24일 11시 40분경 / 경기 포천시 가산면 소재 목재가구 공장에서 목재를 가공하던 노동자 A씨가 톱날에 튕긴 목재판에 복부를 맞은 뒤 나흘 만인 28일에 사망.

2026-07-24 알수없음 1
경남 창원 / 10시경 / 경남 창원시 마산합포구 소재 아파트에서 외벽 도장 공사를 하던 노동자 A(50대)씨가 의식을 잃고 로프에 매달린 채 발견되어 병원으로 이송되었으나 사망. 당시 창원에는 폭염특보가 발효 중이었던 것으로 알려짐.

2026-07-24 알수없음 1
전남 영암 / 08시 56분경 / 전남 영암군 삼호읍 소재 조선소에서 10m 높이 크레인에 올라 설비를 정비하던 노동자 A(50대)씨가 어지럼증을 호소하며 쓰러져 병원으로 이송되었으나 사망.

2026-07-24 질식 1
경남 창원 / 재해일시: 2026년 7월 22일 09시 54분경 / 경남 창원시 진해구 안골동 소재 펌프장 준설 공사 현장에서 맨홀 내부를 점검하던 노동자 A(40대)씨와 B(50대)씨가 황화수소에 중독되어 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 이틀 만에 A씨가 사망. 당시 현장에서 B씨가 쓰러지자 이를 구조하기 위해 맨홀 내부에 A씨가 들어갔던 것으로 알려짐.

2026-07-25 떨어짐 1
경기 김포 / 09시 33분경 / 경기 김포시 양촌읍 소재 공장 지붕 보수 현장에서 판넬을 해체하던 노동자 A(50대)씨가 5m 높이 고소작업대에서 떨어져 사망.

2026-07-25 온열질환 1
전남 해남 / 15시경 / 전남 해남군 소재 밭에서 비료를 뿌리던 노동자 A(38, 태국 국적)씨가 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 사망. 한국에 입국한 지 사흘 만에 A씨는 폭염경보가 내려진 상황에서 비료 작업을 했고, 당시 체온이 43도까지 올랐던 것으로 알려짐.

2026-07-26 떨어짐 1
전남 순천 / 19시 10분경 / 전남 순천시 해룡산단 내 제조 공장에서 용접 작업을 하던 노동자 A(50대)씨가 7m 높이에서 떨어져 사망.

2026-07-27 떨어짐 1
경북 경주 / 07시 42분경 / 경북 경주시 건천읍 소재 주택 신축 건설 현장에서 지붕 철골을 조립하던 노동자 A(60대)씨가 3m 높이에서 바닥으로 떨어져 사망.

2026-07-27 떨어짐 1
경북 포항 / 13시 45분경 / 경북 포항시 남구 오천읍 광명일반산업단지 내 금속 제조 공장 내 철거 현장에서 노동자 A(50대)씨가 배관을 밟고 이동 중 바닥으로 떨어져 사망.

2026-07-27 온열질환 1
경기 평택 / 재해일시: 2026년 7월 26일 17시경 / 경기 평택시 소재 농기구 제조업체에서 일하던 노동자 A(60대, 중국 국적)씨가 예산에서 패널 작업을 마친 뒤 복귀하는 차량에서 열사병 증세로 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 이튿날 사망.

2026-07-28 끼임 1
경남 함양 / 14시 36분경 / 경남 함양군 수동면 소재 레미콘 생산 공장에서 노동자 A(60대)씨가 골재분류기에 붙은 슬러지(콘크리트 찌꺼기)를 제거하던 중 갑자기 가동된 기계에 다리가 끼여 사망.

2026-07-28 떨어짐 1
경북 구미 / 06시 44분경 / 경북 구미시 장천면 소재 공장에서 플라스틱 지붕덮개를 보수하던 노동자 A(50대)씨가 밟고 있던 채광창이 파손되어 A씨가 10m 높이에서 떨어져 사망.

2026-07-28 물체에맞음 1
경기 양주 / 09시 40분경 / 경기 양주시 광적면 가납리 소재 소화기 업체에서 노동자 A(57)씨가 산업용 소화기 내부에 남아있던 가스를 배출하던 중 다량의 가스와 함께 소화기에 연결된 장비가 함께 튕겨나옴. A씨는 튕겨나온 장비에 맞아 병원으로 이송되었으나 사망.

2026-07-29 알수없음 1
강원 고성 / 16시 07분경 / 강원 고성군 토성면 원암리 소재 주택 지붕 공사 현장에서 노동자 A(43)씨가 작업을 마치고 쉬던 중 갑자기 쓰러져 사망. 당시 고성 지역에는 폭염경보가 내려진 상태였던 것으로 알려짐.

2026-07-30 깔림 1
강원 강릉 / 07시 52분경 / 강원 강릉시 옥계면 소재 골목에서 가전제품을 운반하던 노동자 A(30대)씨가 차량탑재형 고소작업대에 깔려 사망.

2026-07-30 알수없음 1
경기 김포 / 17시 33분경 / 경기 김포시 월곶면 세라믹 코팅 공장에서 첫 출근한 노동자 A(40대)씨가 포장된 상자를 옮기는 작업을 하던 중 쓰러져 병원으로 이송되었으나 사망.

2026-07-30 익사 1
전남 광양 / 06시 30분경 / 전남 광양시 광양 CTS부두에 정박 중인 예인선(143t급)에서 노동자 A(60대)씨가 선상 작업 중 바다에 떨어져 사망.

2026-07-31 깔림 1
경기 이천 / 10시 03분경 / 경기 이천시 대월면 소재 물류센터에서 노동자 A(40대)씨가 철제 칸막이 구조물을 해체하던 중 400kg 무게의 구조물에 깔려 사망.

뒤늦게 보도된 '노동자의 죽음'

2026-06-29 자살 1
전북 군산 / 전북 군산시 소재 동군산병원에서 일하던 임가현 방사선사(26)가 자택에서 숨진 채 발견됨. 유족과 노동조합은 임씨가 해당 병원에서 근무를 시작한 뒤 수면장애 등을 호소했음을 알리며 직장 내 괴롭힘을 사망 원인으로 지목함.
#산재사망 #노동건강연대 #기업살인 #중대재해처벌법 #노동자
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