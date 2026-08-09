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HD현대중공업이 최근 잇달아 발생한 중대재해와 관련해 29일부터 사흘간 모든 공장 가동을 멈추고 안전 점검을 하는 '안전 셧다운'(Safety Shutdown)을 진행한다. 이날 울산시 동구 HD현대중공업 전경. 2026.7.292026-07-20 끼임 1충남 당진 / 16시 24분경 / 충남 당진시 합덕읍 소재 페트병 제조 공장에서 적재기를 조정하던 노동자 A(40대)씨가 기계와 이송설비 사이에 끼여 사망.2026-07-22 감전 1경남 사천 / 14시 45분경 / 경남 사천시 곤명면 소재 농어촌공사 소속 배수장에서 전선 연결 작업을 하던 일용직 노동자 A(40대)씨가 감전되어 사망. 작업 당시 제어판넬 전원이 차단되지 않은 상태였던 것으로 알려짐.2026-07-22 감전 1충남 서산 / 13시 15분경 / 충남 서산시 장동 소재 태양광 발전소에서 태양광 설비 전선을 교체하던 노동자 A(50대)씨가 감전되어 사망.2026-07-22 깔림 1전남 순천 / 07시경 / 전남 순천 풍덕동 소재 교차로에서 재활용품 수거 차량이 급제동하여 운전실 전체가 앞으로 기울어지는 사고 발생. 조수석에 탑승 중이던 노동자 A(60대, 중국 국적)씨가 밖으로 튕겨 나간 뒤 수거 차량에 깔려서 사망.2026-07-22 끼임 1경기 평택 / 12시 48분경 / HL만도 평택공장(경기 평택시 포승읍 소재)에서 설비를 점검하던 하청업체 소속 노동자 김승조(28)씨가 갑자기 작동한 설비 내부 프레임과 격벽 사이에 끼여 사망. 금속노조에 따르면 사고 당시 기계 안전장치가 해제된 상태였던 것으로 알려짐.2026-07-22 떨어짐 1충남 보령 / 08시 55분경 / 충남 보령시 신흑동 소재 도로에서 만국기를 설치하던 노동자 A(50대)씨가 4m 높이 사다리에서 떨어져 사망.2026-07-23 끼임 1경남 창녕 / 13시 44분경 / 경남 창녕군 대합면 소재 플라스틱 재활용 공장 창고에서 고소작업대에 올라 천막을 설치하던 노동자 A(50대)씨가 문틀과 작업대 난간 사이에 끼여 사망.2026-07-23 떨어짐 1대구 / 10시 02분경 / 대구시 수성구 대흥동 소재 연구소 신축 공사 현장에서 2층 창호틀을 해체하던 노동자 A(60대)씨가 떨어져 사망.2026-07-23 알수없음 1강원 양양 / 08시 35분경 / 강원 양양군 현남면 동산항 소재 어판장에서 노동자 A(60대)씨가 잠수기 작업 후 배에 탑승한 뒤 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 이송되었으나 사망.2026-07-23 알수없음 1충북 음성 / 19시 30분경 / 아워홈 음성2공장에서 냉동기 실외기 냉매가 유출되어 보수 작업을 하던 외부업체 노동자 A(60대)씨가 쓰러진 채 발견됨. A씨는 병원으로 이송되는 과정에서 사망. 아워홈 용인2공장에서 끼임 사고를 당한 노동자가 7월 16일에 사망한 지 일주일 만에 음성2공장에서 사망사고 재발.2026-07-24 끼임 1전북 군산 / 16시 44분경 / HD현대중공업 군산조선소(전북 군산시 비응도동 소재)에서 하청업체 소속 노동자 A(39)씨가 선박 외판에 고정용 고리를 설치하던 중 후진하는 장비와 고리 사이에 머리가 끼여 사망. 7월 18일에 HD현대중공업 울산조선소에서 사망사고가 발생한 지 6일 만에 사망사고 재발.2026-07-24 떨어짐 1경남 김해 / 12시 54분경 / 경남 김해시 장유동 소재 병원에서 식기를 수거한 뒤 카트를 옮기던 노동자 A(60대)씨가 엘리베이터 아래로 떨어져 사망. 엘리베이터가 도착하지 않은 상태에서 문이 열렸고, 엘리베이터에 카트를 실으려던 A씨가 7m 아래로 떨어져 사망.2026-07-24 물체에맞음 1경기 포천 / 재해일시: 2026년 7월 24일 11시 40분경 / 경기 포천시 가산면 소재 목재가구 공장에서 목재를 가공하던 노동자 A씨가 톱날에 튕긴 목재판에 복부를 맞은 뒤 나흘 만인 28일에 사망.2026-07-24 알수없음 1경남 창원 / 10시경 / 경남 창원시 마산합포구 소재 아파트에서 외벽 도장 공사를 하던 노동자 A(50대)씨가 의식을 잃고 로프에 매달린 채 발견되어 병원으로 이송되었으나 사망. 당시 창원에는 폭염특보가 발효 중이었던 것으로 알려짐.2026-07-24 알수없음 1전남 영암 / 08시 56분경 / 전남 영암군 삼호읍 소재 조선소에서 10m 높이 크레인에 올라 설비를 정비하던 노동자 A(50대)씨가 어지럼증을 호소하며 쓰러져 병원으로 이송되었으나 사망.2026-07-24 질식 1경남 창원 / 재해일시: 2026년 7월 22일 09시 54분경 / 경남 창원시 진해구 안골동 소재 펌프장 준설 공사 현장에서 맨홀 내부를 점검하던 노동자 A(40대)씨와 B(50대)씨가 황화수소에 중독되어 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 이틀 만에 A씨가 사망. 당시 현장에서 B씨가 쓰러지자 이를 구조하기 위해 맨홀 내부에 A씨가 들어갔던 것으로 알려짐.2026-07-25 떨어짐 1경기 김포 / 09시 33분경 / 경기 김포시 양촌읍 소재 공장 지붕 보수 현장에서 판넬을 해체하던 노동자 A(50대)씨가 5m 높이 고소작업대에서 떨어져 사망.2026-07-25 온열질환 1전남 해남 / 15시경 / 전남 해남군 소재 밭에서 비료를 뿌리던 노동자 A(38, 태국 국적)씨가 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 사망. 한국에 입국한 지 사흘 만에 A씨는 폭염경보가 내려진 상황에서 비료 작업을 했고, 당시 체온이 43도까지 올랐던 것으로 알려짐.2026-07-26 떨어짐 1전남 순천 / 19시 10분경 / 전남 순천시 해룡산단 내 제조 공장에서 용접 작업을 하던 노동자 A(50대)씨가 7m 높이에서 떨어져 사망.2026-07-27 떨어짐 1경북 경주 / 07시 42분경 / 경북 경주시 건천읍 소재 주택 신축 건설 현장에서 지붕 철골을 조립하던 노동자 A(60대)씨가 3m 높이에서 바닥으로 떨어져 사망.2026-07-27 떨어짐 1경북 포항 / 13시 45분경 / 경북 포항시 남구 오천읍 광명일반산업단지 내 금속 제조 공장 내 철거 현장에서 노동자 A(50대)씨가 배관을 밟고 이동 중 바닥으로 떨어져 사망.2026-07-27 온열질환 1경기 평택 / 재해일시: 2026년 7월 26일 17시경 / 경기 평택시 소재 농기구 제조업체에서 일하던 노동자 A(60대, 중국 국적)씨가 예산에서 패널 작업을 마친 뒤 복귀하는 차량에서 열사병 증세로 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 이튿날 사망.2026-07-28 끼임 1경남 함양 / 14시 36분경 / 경남 함양군 수동면 소재 레미콘 생산 공장에서 노동자 A(60대)씨가 골재분류기에 붙은 슬러지(콘크리트 찌꺼기)를 제거하던 중 갑자기 가동된 기계에 다리가 끼여 사망.2026-07-28 떨어짐 1경북 구미 / 06시 44분경 / 경북 구미시 장천면 소재 공장에서 플라스틱 지붕덮개를 보수하던 노동자 A(50대)씨가 밟고 있던 채광창이 파손되어 A씨가 10m 높이에서 떨어져 사망.2026-07-28 물체에맞음 1경기 양주 / 09시 40분경 / 경기 양주시 광적면 가납리 소재 소화기 업체에서 노동자 A(57)씨가 산업용 소화기 내부에 남아있던 가스를 배출하던 중 다량의 가스와 함께 소화기에 연결된 장비가 함께 튕겨나옴. A씨는 튕겨나온 장비에 맞아 병원으로 이송되었으나 사망.2026-07-29 알수없음 1강원 고성 / 16시 07분경 / 강원 고성군 토성면 원암리 소재 주택 지붕 공사 현장에서 노동자 A(43)씨가 작업을 마치고 쉬던 중 갑자기 쓰러져 사망. 당시 고성 지역에는 폭염경보가 내려진 상태였던 것으로 알려짐.2026-07-30 깔림 1강원 강릉 / 07시 52분경 / 강원 강릉시 옥계면 소재 골목에서 가전제품을 운반하던 노동자 A(30대)씨가 차량탑재형 고소작업대에 깔려 사망.2026-07-30 알수없음 1경기 김포 / 17시 33분경 / 경기 김포시 월곶면 세라믹 코팅 공장에서 첫 출근한 노동자 A(40대)씨가 포장된 상자를 옮기는 작업을 하던 중 쓰러져 병원으로 이송되었으나 사망.2026-07-30 익사 1전남 광양 / 06시 30분경 / 전남 광양시 광양 CTS부두에 정박 중인 예인선(143t급)에서 노동자 A(60대)씨가 선상 작업 중 바다에 떨어져 사망.2026-07-31 깔림 1경기 이천 / 10시 03분경 / 경기 이천시 대월면 소재 물류센터에서 노동자 A(40대)씨가 철제 칸막이 구조물을 해체하던 중 400kg 무게의 구조물에 깔려 사망.2026-06-29 자살 1전북 군산 / 전북 군산시 소재 동군산병원에서 일하던 임가현 방사선사(26)가 자택에서 숨진 채 발견됨. 유족과 노동조합은 임씨가 해당 병원에서 근무를 시작한 뒤 수면장애 등을 호소했음을 알리며 직장 내 괴롭힘을 사망 원인으로 지목함.