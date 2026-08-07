연합뉴스

이재명 대통령이 7월 13일 청와대에서 열린 국가재정전략회의에서 발언하고 있다.노동시장의 충격은 이제 막 첫 일자리를 구해야 하는 청년에게 가장 먼저 나타난다. 올해 6월 청년(15~29세) 고용률은 43.9%로 전년 동월보다 1.7%포인트 하락했다. 이로써 청년 고용률은 2024년 5월 이후 26개월 연속 하락세를 이어가고 있다.교육을 마쳐도 첫 일자리를 구하기 어렵고, 기업은 신입을 채용해 훈련하기보다 즉시 업무에 투입할 수 있는 경력직을 선호한다. 학교에서 배우는 역량과 산업 현장의 수요는 어긋나 있으며, 그나마 괜찮은 일자리는 수도권에 집중돼 있다. 어렵게 취업하더라도 높은 주거비 때문에 소득을 자산으로 축적하기 어렵다. 결국 부모 세대의 주택과 금융자산 보유 여부가 청년의 출발선을 좌우하면서, 노동시장 격차가 세대 간 자산격차로 이어지고 있다.새로 설치될 미래대응기금(2026년 7월 국가재정전략회의에서 발표된, 반도체 호황에 따른 초과 세수를 청년·지방·교육·성장동력 4대 분야에 투자하기 위해 신설이 추진되는 기금)은 첨단산업에 투자하는 기금에 머물러서는 안 된다. 재정전략회의에서 '모두의 성장'이 중요한 원칙으로 제시됐지만, 실제 논의에서는 '모두의 AI'와 같은 기술 보급 정책이 상대적으로 더 부각된 점은 아쉽다.모든 국민이 AI 에이전트를 필요로 하는 것도 아니며, 설령 각자 자신의 AI 에이전트를 갖게 되더라도 그것만으로 모두의 성장이 실현되지는 않는다. 모두의 성장은 반도체 공장을 더 짓고 AI 모델을 더 많이 개발하는 데서 끝나지 않는다. 첨단산업의 성과가 일자리와 소득, 교육과 주거, 사회안전망의 개선으로 이어져 국민의 삶을 실제로 바꿀 때 비로소 완성된다.미래대응기금에는 첨단산업의 성장을 지원하는 통로뿐만 아니라 노동자의 미래 위험에 대응하는 장치도 반드시 포함돼야 한다. AI 전환 과정에서는 산업과 직무의 구조조정이 불가피하게 대규모로 나타날 가능성이 크다. 일자리를 잃거나 직무 자체가 사라지는 사람에게는 전직·이직 교육을 제공하고, 훈련 기간에는 충분한 실업급여와 소득 지원을 보장해야 한다.플랫폼 종사자와 프리랜서도 고용 형태와 관계없이 사회보험과 직업훈련에 접근할 수 있어야 한다. 청년에게는 산업 현장과 연결된 교육과 첫 경력의 기회를 제공하고, 지역의 양질의 일자리와 주거 지원을 함께 묶어야 한다. 미래대응기금이 기업의 설비투자만 지원한다면 그것은 산업기금에 불과하다. 기술 전환의 이익과 비용을 함께 나누는 장치가 될 때 비로소 이름에 걸맞은 미래대응기금이 될 수 있다.성장률을 높이는 것은 중요하다. 그러나 더 중요한 것은 그 성장의 과실이 국민 대다수에게 돌아가는 경로를 만드는 일이다. 두 자릿수 명목성장률이 거시경제지표에만 머물지 않고 임금과 일자리, 주거 안정과 미래에 대한 희망으로 이어질 때 국민은 비로소 성장을 자신의 일로 받아들일 수 있다. 지금 재정이 해야 할 일은 미래 산업에 대한 투자와 동시에, 그 전환 과정에서 밀려나는 사람에 대한 보호를 시작하는 것이다. 산업의 미래와 노동자의 미래를 함께 책임질 때 '모두의 성장'은 구호를 넘어 현실이 된다.