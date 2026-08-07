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7월 16일 경기도 수원시 영통구 삼성전자 수원사업장 앞에서 삼성전자노동조합 동행(동행노조) 조합원들이 성과급 격차 등에 반발하며 구호를 외치고 있다.연합뉴스
수출기업의 이익은 급증했지만 원화 환율은 여전히 높은 수준이다. 외국인의 국내 주식 매도와 국내 투자자의 미국 주식 투자 확대가 지속적으로 달러 수요를 만들어 내기 때문이다. 수출기업이 해외에서 벌어들인 달러를 국내로 송금하지 않거나, 송금한 뒤에도 원화로 환전하지 않고 외화예금으로 보유하는 경향도 환율 상승에 기여한다.
한국은행도 거주자의 해외증권 투자와 수출대금의 환전 지연을 원화 약세의 주요 국내 요인으로 지목하고 있다. 여기에 한미 무역협정에 따른 대미 투자가 연간 최대 200억 달러의 추가 달러 유출을 가져올 수 있다는 우려도 환율에 부담을 준다. 결국 기록적인 무역흑자에도 수출로 벌어들인 달러가 국내 외환시장에 충분히 공급되지 않으면서, 수출 증가가 환율 안정과 가계의 구매력 개선으로 이어지는 통로가 약해지고 있다.
수출 대기업의 이익이 협력업체의 납품단가와 임금 인상, 자영업자의 매출 확대, 청년 일자리 창출로 이어지는 경로도 약해졌다. 최근 삼성전자의 성과급 갈등은 이러한 단절을 상징적으로 보여준다. 노사는 총파업 직전에 합의했지만, 메모리 반도체 사업부(DS부문)에는 최대 6억 원의 성과급이 지급된 반면 비반도체 사업부(DX부문)에는 추가 성과급 없이 약 600만 원 상당의 자사주만 지급되면서, 같은 회사 안에서조차 실적과 보상의 격차가 100배 수준으로 커졌다.
반도체 호황의 성과가 한 기업의 다른 사업부에도 충분히 퍼지지 않는 상황에서, 협력업체와 지역 상권, 노동시장 전체로 확산되기까지는 더 오랜 시간이 걸릴 수밖에 없다. 수출과 기업이익은 빠르게 늘지만 생활 현장의 소득과 고용은 뒤따르지 못하는 것, 이것이 거시경제지표와 민생 사이의 간극이 커지는 이유다.
반도체와 첨단 AI 산업의 성과를 바라보는 국민의 마음은 복잡할 수밖에 없다. 반도체 기업 임직원들은 높은 연봉과 성과급을 받고 있고, 이에 더해 정부는 해당 산업에 대규모 재정·금융 지원과 세제 혜택, 전력·용수 등 기반시설을 제공하고 있다. 최근 발표된 반도체·피지컬 AI(로봇·자율주행차 등 물리적 환경에서 작동하는 인공지능)·데이터센터 분야의 3대 메가프로젝트에도 대규모 재정 투입이 예정돼 있다. 정부는 속도전을 강조하며 인허가와 환경영향평가 기간을 줄이려 하고 있다. 실제로 용인 반도체 국가산단에는 사업 초기부터 평가전담반과 패스트트랙이 가동돼 환경영향평가 협의가 신속하게 진행됐다.
유권자인 국민은 언젠가 "그 성장이 내 삶과 무슨 상관인가"라고 묻게 될 것이다. 산업은 발전하고 국가경제는 성장하며 거시지표도 좋아지는데, 정작 자신의 소득과 일자리, 주거와 생활비 부담은 왜 나아지지 않는지 따져 묻기 시작할 것이다. 우리 사회는 이 질문에 답할 준비를 해야 한다. 반도체 중심의 성장정책이 국민적 지지를 오래 유지하려면 성장의 성과가 임금과 고용, 지역경제와 세수, 공공서비스의 개선으로 이어진다는 점을 실제 삶에서 확인시켜야 한다. 그렇지 못하면 아무리 높은 성장률을 기록하더라도 그 정책은 정치적으로도, 사회적으로도 지속하기 어렵다.
성장의 과실을 나누는 방법