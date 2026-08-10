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서울 영등포구 신길역과 여의도를 잇는 여의도 샛강문화다리 아래에는 폭 130m, 길이 4.6km(약 23만평)에 이르는 여의도샛강생태공원이 펼쳐져 있다.신정임
'국내 최초 생태공원'이지만 주민 원성만 듣던 곳
지금이야 서울의 숨은 명소로 꽤 알려졌지만, 샛강이 지금의 모습을 갖춘 지는 그리 오래되지 않았다. 안내 표지판은 "한강르네상스 프로젝트 사업을 통해 생명이 살아 숨 쉬는 공원으로 되살아난 '여의샛강 생태공원'입니다"라고 소개하고 있지만 사실일까?
오세훈 서울시장이 2006년 9월, 처음 한강르네상스 프로젝트를 발표한 뒤로도 한참 동안 샛강은 주민들에게 원성을 듣는 곳이었다. 1997년 조성된 '국내 최초 생태공원'이란 이름값에 걸맞지 않게 조성 초기부터 악취와 쓰레기들로 민원이 끊이지 않았다. 한국환경정책·평가연구원이 2015년 12월 발행한 <샛강 관리 및 이용활성화 방안 연구(Ⅰ)>에 그 심각성이 고스란히 담겨있다.
"샛강 산책로와 주변 그리고 하천 표면에서 악취를 측정한 결과, 물 표면에서도 악취가 발생되어 하천 주변에서 활동이 어려운 수준이었고, 산책로에서도 2.5강도의 악취가 발생되어 심각한 수준이었다. 더욱이 맨홀 주위에서는 악취강도가 4를 초과한 재래식 화장실 수준의 참기 어려운 악취 강도가 발생하는 것으로 조사되었다. 특히 이 정도의 악취 강도는 공단지역에서의 허용기준을 초과하는 수준이었다."
'맨발 걷기의 성지'라는 이 푸르른 숲에 이런 과거가 있었다니 상상이 안 된다. 그 어두운 과거를 걷어내고 어떻게 현재 푸르른 빛을 찾을 수 있었을까. 답을 듣기 위해 박경화 샛강시민 대표를 만났다. 약속 장소는 공원 입구에 있는 여의샛강생태체험관이자 여의샛강방문자센터(아래 샛강센터)였다. 지난 6월 1일 낮, 잠시 머문 샛강센터는 적막했다. 오자마자 그곳을 나서며 박 대표는 "원래 여기가 이렇게 조용한 곳이 아니었어요. 늘 생태교육이 이루어지고, 항상 시끌시끌한 사랑방 같은 곳이었죠"라면서 방문객이 잘 찾지 않는 방문자센터가 된 걸 아쉬워했다.
'환대의 문화'가 흐르던 샛강센터
1년 전까지만 해도 샛강센터에 들어서면 자원봉사자들이 반갑게 맞이했다. 1층에는 그랜드피아노가 있어서 누구나 피아노를 칠 수 있었다. 초등학생들이 수줍게 와서 체르니를 치고, 시민들이 드레스를 갖춰 입고 '피아노가 흐르는 강'이란 연주회를 열기도 했다. 생태교육이 있는 저녁이면 샛강센터는 잔칫집 같았다. 집 대신 센터로 퇴근한 이들은 저녁식사도 이곳에서 해결했다.
"샛강 시그니처 메뉴들이 있었어요. 겨울이면 오뎅탕에, 제주도에서 올라온 귤이나 한라봉 등등. 도시락에 이것만 먹어도 남는 장사인데 이름만 들어도 알 만한 생태전문가들이 강의를 하니 참가비 만 원이 전혀 아깝지 않았죠."
샛강센터를 이용하는 생태동아리들도 많았다. 쓰고 난 플래카드로 보자기 등을 만드는 바느질팀, 합창단, 낭독모임, 인문학 독서모임, 노을 맛집인 샛강문화다리에서 노을을 보는 팀, 위해식물들을 제거하는 샛강 모니터링팀 등등. 마음만 맞으면 사람들은 의기투합해 동아리를 만들곤 했다.
"옛날에 동네 마루에 앉아서 '누구네 숟가락이 다섯 개인데 하나 빠졌더라' 하는 정서 있잖아요. 그게 여기 정서였어요. 센터에 올 때면 다들 먹을거리를 챙겨 올 정도로 '환대의 문화'가 자리 잡고 있었습니다."
사람들로 북적이고 서로에게 다정한 샛강센터였다. 이처럼 사람들을 끌어들이는 샛강을 만든 데는 사회적협동조합 한강(약칭 한강조합)의 역할이 컸다. '한강의 생태와 문화 복원과 연결'을 목적으로 2018년 8월 창립한 한강조합은 이듬해부터 샛강의 환경개선에 나섰다. 공원 곳곳에 쌓여 있던 쓰레기를 치우고, 나무들을 뒤덮은 가시박과 같은 생태교란종들을 뽑고 잘라냈다. 그때 걷어낸 쓰레기가 5톤이 넘었다.
시민의 열정으로 살려낸 샛강
많은 이들이 흘린 땀방울로 샛강은 조금씩 변해갔다. 코를 찌르던 지린내 대신 나무들의 싱그러운 향기가 샛강을 감쌌다. 버드나무와 참느릅나무가 숲을 이루고, 뽕나무가 아름답게 뿌리 내릴 수 있었다. 쓰레기장이 숲이 되는 놀라운 변화였다. 한강조합이 2020년부터 여의도샛강생태공원을 위탁 운영하면서 샛강 생태계는 더욱 풍성해졌다.