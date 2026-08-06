▲힘든 멍게 손질도 유머로 승화시키는 사 남매
멍게 조업, 멍게 분류와 세척 작업 후 마지막 손질 장면.tvN
힐링 포인트는 사람마다 다르다. 아름다운 풍광이나 귀여운 동물을 접할 때, 웃긴 장면이나 예상치 못한 이야기 속에서, 혹은 반복되는 규칙이나 질서 가운데 힐링을 얻기도 한다. 난 이 프로그램이 통영의 풍경이나 맛있는 음식으로 나에게 힐링을 선사할 거라 예상했다. 그러나 내가 직접 경험하는 것도 아닌데, 그게 나에게 큰 영향을 끼칠 수 있을까. 더운 여름, 불쾌지수가 높아져서인지, 괜히 마음이 삐딱해졌다. 난 팔짱을 딱 끼고 평가하는 사람처럼 소파에 기대 프로그램을 보기 시작했다.
통영에서 한 첫 작업은 멍게 양식장에서 멍게를 따고 손질하는 일이었다. 함께 일하는 모습을 보니 각 사람의 장점이 눈에 들어왔다. 염정아와 노윤서는 눈썰미가 있어 새로운 일도 큰 어려움 없이 해냈다. 강유석은 힘이 필요한 일은 나서서 열심히 했고, 김선영은 입담이 좋아 힘든 상황을 유머로 승화시켰다. 모두 낯선 상황에서 주위를 살피며 자신의 역할을 찾아갔다.
늦은 오후, 강유석이 배를 태워주겠다고 해서 모두 바다로 나왔다. 날씨도 맑고 바닷바람도 좋아 다들 신이 났다. 강유석은 선장, 김선영은 통영에 놀러온 아가씨가 되어 능청스런 대화를 나눴다.