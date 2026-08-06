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지난 6월 25일 자유권협회(GFF)가 발표한 AfD 위헌성 검토 보고서의 겉표지그사이 AfD는 연방의회 제2당으로 성장했고, 의회가 끝내 하지 못한 일을 시민사회가 맡았다. 증거와 법률적 검토가 부족하다면 이를 보충하겠다는 결의로 시민단체 '자유권협회(GFF)'는 8명의 법률·정치학 전문가로 연구진을 구성해, 지난 13개월 동안 AfD의 위헌성을 검토했다. 약 3백만 건의 텍스트 자료를 분석하고 2500건 이상의 개별 증거를 법률적으로 평가했다. 그렇게 작성된 약 1500쪽의 보고서가 지난 6월 25일 발표됐다.보고서의 결론은 명확했다. AfD는 독일 기본법 제21조 2항이 규정한 위헌정당에 해당하며, 연방헌법재판소에 해산심판을 청구하면 인용될 가능성이 높다는 것이다. 독일 기본법 제21조 2항은 정당의 목적이나 지지자들의 행동이 자유민주적 기본 질서를 침해·폐지하거나 연방공화국의 존립을 위협하려는 경우에 그 정당을 위헌으로 규정한다. 다만 위헌 여부를 최종적으로 판단하고 정당을 해산할 권한은 연방헌법재판소에만 있다. 그리고 위헌정당 심판은 연방정부와 연방의회, 연방참사원만이 청구할 수 있다. 이들 가운데 어느 한 기관이 청구해야 비로소 재판소의 심사가 시작된다. 시민단체가 할 수 있는 일은 이들에게 압박을 가하는 것이다.AfD는 보고서가 발표되자 즉시 반발했다. 공동대표 알리체 바이델은 이를 인공지능으로 작성한 엉터리 NGO 보고서라고 조롱했다. 그러나 보고서에 수록된 구체적인 증거나 헌법적 논증을 조목조목 반박하지는 않았다.보고서와 함께 발표된 공개서한에서 1천 명이 넘는 법률가들은 정치권을 향해 묻고 있다. 두 건의 안건이 이미 의회에 제출되었고, 그동안 부족하다고 했던 자료와 법률 검토도 나왔다. 그런데도 지금이 아니라면 대체 언제 민주주의는 자신을 방어해야 하는가.이 질문은 무겁다. 독일에는 방어적 민주주의라는 개념이 있다. 옛날 바이마르공화국이 나치의 위험을 몰랐던 것은 아니다. 그러나 위험을 과소평가했고, 아직은 때가 아니라며 머뭇거렸으며, 보수 정치인들은 히틀러를 제도 안에 끌어들이면 통제할 수 있다고 믿었다. 그러나 민주주의의 절차를 이용해 권력을 장악한 세력이 민주주의 자체를 파괴하는 결과를 빚었다. 이 악몽이 반복되지 않게 1949년에 제정된 독일 기본법은 민주주의가 자신의 파괴를 수동적으로 기다리지 않고 스스로를 지킬 수 있도록 위헌정당 해산제도를 마련했다. 이것이 '방어적 민주주의'다.그러나 여기서 또 하나의 질문이 떠오른다. 만일 AfD가 금지된다면 그다음에는 어떻게 될까?AfD라는 조직은 해산할 수 있다. 당의 재산을 몰수하고 공적인 정치활동의 통로도 차단할 수 있다. 그러나 AfD에 표를 준 유권자들까지 해산할 수는 없다. AfD가 사라진 자리에 새로운 조직이 들어서거나, 그 정치적 에너지가 다른 형태로 이동할 가능성도 있다. AfD 지지자를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 당이 해산되는 경우 앞으로는 아예 투표권 행사를 하지 않겠다는 사람의 비율이 약 30%였다. 따라서 정당 금지가 과연 민주주의를 지키기 위한 적절한 방법인가 하는 의문이 떠 오른다.기존 정당들은 바로 이 점을 우려하여 AfD 금지보다는 정치적으로 맞서 이겨야 한다고 말해 왔다. 원칙적으로 옳은 말이다. 그렇다면 되묻지 않을 수 없다. 지금까지는 왜 정치적으로 이기지 못했는가? 기민련과 사민당을 비롯한 기존 정당은 오랜 집권 경험도 있고, 행정조직과 정책 전문가도 충분하다. 그런데도 주택난과 생활비 상승, 교육과 연금, 이민과 사회통합, 복잡한 행정과 지역 격차처럼 시민들이 일상에서 체감하는 문제를 해결하는 데 실패했다. 발표되는 정책은 많지만, 삶이 나아졌다고 느끼는 시민은 드물다. 정치에 대한 믿음이 무너지자, 그 틈으로 AfD가 들어왔다.그렇다고 모든 AfD 지지자를 기존 정치에 실망한 항의형 유권자로만 보아서도 안 된다. 한 연구에 따르면 AfD 유권자 가운데 권위주의와 반유대주의 성향이 특히 강한 급진적 우파는 20%에 조금 못 미친다. 하지만 이들 중 약 3분의 2는 이주민과 무슬림에게 독일 문화에 동화할 것을 요구하는 보수적 강경파다. 그러므로 AfD 유권자 전체를 극우로 규정할 수는 없지만, 대다수를 단순한 항의형 유권자로 간주하는 것 역시 현실과 거리가 멀다.기존 정당이 시민의 삶을 실제로 개선하고 정치에 대한 신뢰를 회복한다면, AfD의 핵심 지지층까지 곧바로 사라지지는 않더라도 이 정당이 불만을 빨아들이며 대중정당으로 팽창하는 흐름은 막을 수 있다.