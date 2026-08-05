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독일 베를린에서 열린 크리스토퍼 스트리트 데이(CSD)에 차량이 돌진해서, 1명이 사망하고 29명이 부상당했다. 지난 7월 26일 사고 현장 인근 브란덴부르크 문 앞에서 사람들이 애도를 표하고 있다.지난 7월 25일 '베를린 프라이드'로 알려진 독일의 성소수자 자긍심 축제인 베를린 크리스토퍼 스트리트 데이(CSD) 행사장에 차량 한 대가 돌진했다. 참가자 1명이 목숨을 잃었고 29명이 부상을 입었다. 이 사건으로 심적 충격을 받은 사람까지 더하면 피해는 막심하다. 범행의 동기는 아직 추측의 영역에 남겨져 있긴 하나, 가해자의 이전 행적을 보면 그는 정치적 극단주의에 지나치게 빠져있었고, 이와 관련하여 범죄 전과도 있었던 것으로 알려져 있다. 사실 그가 CSD 행사장에 고의적으로 차를 몰고 돌진했을 때부터 누구를 죽이고 무엇을 붕괴시키기 위해 그런 짓을 했는지는 뻔히 드러나 있었다. 그는 그 행사장에 있는 사람들의 '존재'를 견딜 수 없었던 것이다.그러니 베를린에서의 비극적인 사건을 보며 지금 여기서 발생 중인 소위 '길고양이 논쟁'을 떠올리지 않을 수 없었다. 단지 베를린에서의 일뿐이랴. 성소수자들뿐만 아니라 이주민, 장애인, 소수 민족, 비(非)백인 특히 흑인들에게는 유해한 존재로 지목되고 사회에서 격리되어 따로 살거나 퇴거하길 강요받은 역사가 있다. 그러지 않으면 사회는 때로 그들을 그냥 죽였다. 사람들은 종종 잊곤 하지만 2차 세계대전 나치의 홀로코스트 당시 장애인, 집시, 동성애자들도 함께 수용소에 갇혔다 . 시계를 돌려 현재로 온다고 비슷한 일이 없겠는가. 자국민에게까지 총을 쏴서 사회에 충격을 안긴 미국 이민세관단속국(ICE)의 주요 활동 목적이 무엇인가. 그 땅에서 미국인이 아닌 이주민을 쫓아내는 것이다.특정 집단이나 존재가 사회에 문제를 일으키고 있다고 생각할 수 있다. 그리고 그게 일정 부분 사실일 수도 있다. 하지만 이를 해결하는 과정에서 우리가 잊지 말아야 할 것이 있다. 이 모든 과정과 결론은 공존을 목표로 하며 인도적이고 다원적이며 생태적이고 평화적이어야 한다는 점이다. 아무리 불가능해 보여도 답은 이런 식으로 찾아야 한다. 김씨의 사례처럼 아예 존재를 절멸하는 식의 극단적인 결론을 먼저 내리고는 이것만이 답이라 주장해선 안 된다. 앞서 보지 않았나. 그런 위험한 이야기들이 판을 쳤던 세상이 결국 어떤 역사를 만들었는지.