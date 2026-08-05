연합뉴스

김영훈 고용노동부 장관이 4일 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령 주재 부처 업무보고에서 보고하고 있다. 2026.8.4정부가 3대 메가프로젝트 추진을 위해 노동·환경 분야에서 잇달아 규제 완화 조짐을 보이면서 김영훈 고용노동부 장관과 김성환 기후에너지환경부 장관의 역할에 의문이 제기됩니다.노동부는 '메가특구'에 주 52시간 근로제 제외 등 각종 노동 규제 완화를 검토하고 있고, 기후부는 원전과 댐 건설 등에 적극 나서고 있습니다. 이런 정책적 퇴행을 주도하는 이들이 노동존중 사회를 표방하는 민주노총 출신의 김영훈 장관과 '탈원전주의자'였던 김성환 장관이라는 점에서 시민사회의 반발과 거부감이 커지는 상황입니다.노동부가 호남권 반도체 클러스터 등 메가특구에 추진중인 '주52시간 예외'·'기간제 4년 허용'은 그동안 경영계가 줄기차게 요구해온 대표적인 반노동 정책입니다. 노동계는 이런 조치가 장시간 노동을 부추겨 노동자의 기본권과 건강권을 해칠 뿐 아니라 고용안정을 후퇴시킨다며 강력 반대해왔습니다.이명박, 박근혜에 이어 윤석열 정부에서도 이를 추진하다 노동계의 거센 반발에 부닥쳐 무산됐던 사안입니다. 문제는 노동계가 절대 물러날 수 없는 노동시간·비정규직 규제 완화에 노동부가 앞장서고 있다는 점입니다.노동부는 지난달 말 메가특구에서의 노동 규제 완화 방안을 국회 상임위원회 여당 의원들에게 보고했지만 그에 앞서 노동계 의견 수렴 과정은 없었습니다. 전체 근로자의 노동 조건과 직결된 사안을 공청회나 토론도 없이 일방적으로 추진하는 것은 보수정부에서도 보기 힘들었던 장면입니다.노동 규제 유연화 방안은 경영계의 요구를 반영한 산업통상부의 주장이 많이 반영됐다는 후문이지만 이 과정에서 노동부가 반대했다는 얘기는 들리지 않았습니다. 정부 내에서 전반적으로 퍼져 있는 메가특구 성공을 위해서는 불가피하다는 입장에 노동부도 편승해있다는 해석이 나옵니다.양대 노총을 비롯해 노동계의 반발이 거세지는데도 김 장관의 모습이 보이지 않는 것은 유감스럽습니다. 철도노동자로 민주노총 위원장을 지낸 김 장관은 임명 당시부터 노동존중 사회를 표방한 새 정부의 역할에 부합하는 인물이라는 기대가 많았습니다.노란봉투법 시행과 초과이익의 사회적 분배 등 적잖은 성과도 냈습니다. 하지만 이번 노동자의 권리를 제한하는 메가특구법 제정에는 별다른 목소리를 내지 않고 있습니다. 이런 태도는 최근 국제노동기구(ILO) 총회에 참석해 AI 전환 시대에 노동자 권리와 사회적 대화 등을 역설했던 것과도 다릅니다.