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26.08.07 17:35최종 업데이트 26.08.07 17:35
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오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
어느새 생활이 되어 버린 AI. 농민의 스마트폰에도, 취준생의 자기소개서에도, 아이의 숙제에도 AI가 자리 잡았습니다. 그만큼 물음표도 함께 늘었습니다. AI가 알려준 정보는 맞는 걸까, 아이가 AI로 쓴 글은 정말 아이의 것일까. 생활 속 AI의 여러 모습과 고민 그리고 나만의 활용법을 공유합니다.[편집자말]
사회가 놓치는 작은 목소리를 기록하는 기자가 되고 싶다. 살아오면서 정보의 격차가 삶의 격차로 이어지는 모습을 여러 번 봤기 때문이다. 누군가에게는 당연한 정보가 또 다른 누군가에게는 삶을 바꾸는 기회가 될 수 있다. 그래서 누구나 필요한 정보를 쉽게 이해할 수 있도록 돕고, 쉽게 드러나지 않는 사람들의 이야기를 세상에 전하는 기자를 꿈꾸고 있다.

그러려면 먼저 각 언론사의 시험을 통과해야 한다. 조금씩 다르기는 하지만 일단 언론사 시험에는 논술과 시사상식 등 필기시험이 있다. 기자 시험은 단순한 암기보다 사회 곳곳에서 벌어지는 이슈를 이해하고, 이를 논리적으로 풀어내는 능력을 요구한다. 근거도 단단해야 하고 첨삭도 필요하다. 나와 다른 의견도 경청해야 한다. 예전 같으면 그룹 토론을 했을지도 모르겠지만, 최근에는 AI가 이 모든 과정을 함께한다. 나 역시 그렇다. 어려운 경제 용어를 이해하기 쉽게 설명해 달라고 요청하거나, 논술 예상 문제를 내달라고 한다. 내 생각을 쓰고 논리적 허점을 물어보기도 한다.


AI와 함께 필기시험을 준비하며 알게 된 사실도 있다. 상황과 목적, 필요한 결과를 구체적으로 설명할수록 좋은 답이 나왔다.

최근 정부의 부동산정책과 관련해 생각을 정리하고 있었다. 이때 AI에 "장기보유특별공제와 종합부동산세를 설명해 줘"라고 하면 각각의 개념만 설명하고 말았다. 그래서 "부동산 전문가의 관점에서 장기보유특별공제와 종합부동산세의 차이를 실제 사례와 함께 비교해 설명해 줘"라고 요청하니 결과물이 훨씬 풍성했다. 두 제도의 차이뿐 아니라 제도 시행 시 매물이 늘어날 가능성이 있는지, 매수 심리는 어떻게 달라지는지, 집값에는 어떤 영향을 미칠 수 있는지 등의 답이 나왔다. 이를 통해 단순히 용어를 암기하는 것이 아니라 정책이 시장에 미치는 흐름까지 이해할 수 있었다.

AI는 내 친구

다양한 AI 활용법. 인공지능(AI)을 활용해 만든 이미지지유경

문득 주위의 친구들은 AI를 어떻게 활용하는지 궁금했다. 그래서 물었더니 역시 각자의 상황에 따라 사용법도 다양했다. 누군가는 궁금한 게 있을 때마다 AI를 켰고, 누군가는 자기 몸을 가꿔가며 AI에 물었다. 언어를 배우고 나라와 문화를 이해할 때도 가장 도움이 된 건 AI라고 답한 지인도 있었다.

김아름(28) : "궁금증을 해결하고 싶을 때 챗피티를 주로 사용해요. 최근에 배가 아픈 적이 있었어요. 바로 병원에 가긴 애매해서 일단 AI한테 물었어요. AI가 통증이 얼마나 지속되는지, 특정 증상은 없는지 검진해 줘서 병원에 가기 전 증상을 나름대로 정리하며 도움받았죠. 자기가 잘 모르거나 어떤 병원을 가야 할지 헷갈릴 때 AI를 활용한다면 도움 되지 않을까 싶었어요. 확실히 AI를 잘 활용하면, 우리 일상에서 도움을 얻을 수 있는 부분이 많은 거 같아요."

정원희(28) : "저는 보디 프로필을 준비하고 있어요. 그래서 식단이나 몸 관리 관련해서 제미나이와 대화해요. 인바디 분석해서 앞으로 어떤 식단을 유지해야 하는지, 어떤 운동이 도움 되는지 물어보는 식이죠. 그럼 어떤 조합으로 식단을 조절해야 혈당 안정에 도움이 되는지, 제 인바디를 분석해 줘요. 수분이나 염분 섭취를 어느 정도까지 하면 좋을지도 추천해 줘서 효율적으로 관리할 수 있어요."

고다은(24) : 저는 한국 문화와 한국어를 가르치는 선생님이 되기 위해 한국어교원 과목을 수강 중이에요. 특히 국어 배우는 데 관심이 많아요. 그래서 교환학생으로 대만을 두 번 다녀왔어요. 그곳에서 다양한 문화권 친구들을 만났더니, 소통을 더 잘하고 싶더라고요. 그래서 AI를 활용해서 외국어 공부를 했어요. 회화에서 자주 쓰는 표현, 어떤 상황에서 이런 단어들을 사용해도 괜찮은지 AI에게 물어봐요. 사전에는 있지만, 현실에서는 잘 사용하지 않는 표현이나 단어도 있으니까요.

물론 현지 친구들의 도움도 많이 받았지만, AI덕을 톡톡히 봤죠. 덕분에 타지 생활에서 더 적응이 빨랐던 것 같아요. AI를 너무 의존해서도 맹신해서도 안 되지만, 도움을 얻을 수 있는 부분이 분명 있어요. 그래서 내가 무엇에 어떻게 활용할지, 어떤 대답에 대해 어느 정도 신뢰할지 자기 기준을 세우는 게 중요한 거 같아요."

이들은 각자 상황에 따라 자기만의 질문을 하며 AI를 활용하고 있었다. AI는 아픈 곳이 있을 때 의료 조언을 주기도 하고, 몸 관리하는 사람에게는 헬스 트레이너처럼 곁에서 자세히 알려줬다. 외국어를 배우고자 할 때 언어 교사를, 기자 시험을 준비하는 사람에게는 첨삭자가 되기도 한다.

다 같은 AI가 아냐

인간과 AI.omilaev on Unsplash

AI마다 답변 방식이 다르다는 흥미로운 분석도 들었다. 제미나이는 낙관적인 표현을 자주 사용하는 경향이 있고, 클로드는 냉철한 시각에서 보완해야 할 점을 함께 제시하는 등 상대적으로 신중한 답변을 내놓는다는 거다. 클로드는 유료로 구독해도 하루에 사용할 수 있는 용량에 제한을 둬서 전략적으로 접근해 사용해야 한다는 조언도 있었다.

각각의 강점과 한계도 달랐다. 제미나이는 이미지·영상 생성 기능에 강점을 보였다. 챗지피티는 균형 잡힌 답변과 논리적인 문단 구성이 강점이다. 클로드는 비판적인 시각에서 정보를 제공하지만, 무료 버전으로서는 용량이 다소 제한적이다.

어떤 AI를 사용하든 되도록 하나의 질문으로 대화가 마무리되면, 새로운 채팅창을 열어서 다시 묻는 게 좋다. 같은 채팅창을 열어 두고 다른 질문을 이어가면, 오류가 발생할 수 있다. 가장 중요한 건 질문이다. AI는 딱 질문의 수준만큼 답하기에 질문을 정확하고 똑똑하게 해야 한다. 원하는 결과를 얻으려면 자신의 상황과 목적, 필요한 결과를 구체적으로 설명해야 한다.

개인적으로 시사와 관련해 공부하며 클로드 외에 여러 AI를 사용했다가 지금은 챗지피티를 유료 구독해서 사용 중이다. 문단별로 논리정연하게 구조를 잘 잡아주는 장점이 있어서다. 다만, 유의할 점도 보였다. 챗지피티와 마지막으로 글을 정리할 때 부족한 부분에 대해 여러 차례 피드백을 주고받다 보면, 이전 대화 맥락을 자의적으로 해석하는 경향이 보였다. 긴 대화 끝에 결국 수정 전 문장을 제안하는 때도 있었다. 피드백을 반복할수록 처음 수정했던 내용으로 다시 돌아가거나 서로 다른 수정안이 섞여 황당했다.

나를 포함해 주위 지인들의 이야기를 들으며 어느새 AI가 우리 삶에 깊숙하게 자리한다는 걸 느꼈다. AI가 단순히 질문에 답하는 수준을 넘어 스스로 계획을 세우고 문제를 해결하는 방향으로 진화하고 있다는 것도 알 수 있었다. 앞으로는 사람의 지시에만 반응하는 AI를 넘어, 다양한 업무를 수행하는 AI 에이전트가 우리의 일상이 될지도 모른다는 생각이 들었다.

그럼에도 기술이 발전할수록 중요한 게 AI, 그 기술 자체가 아니라 인간의 활용법 아닐까 싶다. AI가 더 많은 일을 해낼 수 있게 되더라도, 그 기술이 사람들에게 어떤 도움을 주고 어떤 가치를 만들어 낼지, 무엇을 선택할지는 결국 우리의 몫이니까. 여기저기서 머지않아 AI가 인간을 대체할 거라는 말도 들리지만, 그래도 인간이 의미 있는 건 고민하고 선택하며 좋은 질문을 던질 수 있는 존재라는 점 때문 아닐까. 아직은 인간의 질문력을 더 믿는다.
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