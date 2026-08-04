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① 감속기(Reducer) – 로봇 관절의 '기어'

② 서보 모터(Servo Motor) – 로봇의 '근육'

③ 액추에이터(Actuator) – 로봇의 '관절 전체'

④ 볼스크류·롤러스크류 – '직선 운동' 변환기

⑤ 센서(Sensor) – 로봇의 '눈과 손끝'

⑥ 로봇용 칩(Chip) – 로봇의 '두뇌와 신경'

중국 로봇 선두기업 유니트리의 상장이 8월 5일부터 진행된다. 왕싱싱 CEO는 사족로봇, 휴머노이드 G1/H2 와 함께 최신 트랜스포머 로봇 GD01을 선보이며 로봇 산업의 지형을 넓히고 있다.2026년 7월 말에서 8월 초, 중국 로봇시장의 지형을 근본부터 흔드는 세 가지 사건이 거의 동시에 발생했습니다.첫째, 유니트리(Unitree, 宇树科技, 688836.SH)의 상장입니다. 중국 4족 로봇, 휴머노이드의 선두주자로 8월 5일 공모가를 확정하고 8월 10일 청약을 앞둔 이 회사는 발행 후 시가총액 약 420억 위안(한화 약 9조 원), 발행 PER 약 71배로 평가받고 있습니다. 일부 증권사는 상장 후 시총을 1000억~1500억 위안, 나아가 2000억~3000억 위안까지 전망할 정도로 강한 기대감을 반영하고 있습니다. '중국 본토 휴머노이드 로봇 IPO 1호'라는 상징성 하나만으로도 로봇 관련 종목 전반의 밸류에이션 앵커가 다시 쓰이고 있습니다.둘째, 테슬라 옵티머스 V3의 양산 돌입입니다. 테슬라는 3세대 휴머노이드 로봇 '옵티머스 V3'를 2026년 7~8월 중 공식 양산한다고 발표했으며, 9월까지 주간 1000대, 연말까지 주간 2000~2500대 생산을 목표로 하고 있습니다. 이에 따라 중국 내 부품 공급망에는 이미 대량 발주가 쏟아지기 시작했는데, 삼화지공(Sanhua, 三花智控, 002050.SZ/02050.HK) 의 수주 잔고는 42억 위안을 돌파했고, 탑박집단(Tuopu, 拓普集团, 601689.SH)은 30억~40억 위안, 녹적파(Leaderdrive, 绿的谐波, 688017.SH) 는 3분기 말까지 생산 일정이 꽉 찬 상황입니다.셋째, 미국의 중국산 로봇 수입 금지입니다. 2026년 7월 28일, 미국 연방통신위원회(FCC)는 해외에서 생산된 '첨단 로봇 장비'-휴머노이드 및 4족 보행 로봇을 포함-를 규제 대상에 추가하고 미국 시장 진입에 필요한 기기 인증 취득을 금지했습니다. 중국 외교부는 즉각 "보호주의는 미국의 경쟁력을 높이지 않을 것이며, 미국 기업과 소비자의 이익만 해칠 것"이라고 반박했습니다.단기적으로는 악재처럼 보이지만 이 금지령은 중국 기업들에게는 "미국 없이도 완성할 수 있는 공급망을 구축하라"는 프로젝트인 동시에, 비(非)미국 시장 — 동남아, 중동, 유럽 — 을 선점하라는 신호탄이기도 합니다.이 세 사건은 각기 다른 방향에서 출발했지만, 하나의 결론으로 수렴하고 있습니다. 로봇 산업이 '쇼윈도'의 시대를 끝내고, '부품→완성품→AI'라는 세 가지 층위의 산업 구조로 재편되고 있다는 것입니다.휴머노이드 로봇 한 대에는 약 40~50개의 관절이 들어갑니다. 각 관절은 하나의 '부품 패키지'이며, 그 하나하나가 고유의 산업 체인을 형성하고 있습니다. 주요 부품을 하나씩 짚어보겠습니다.모터는 빠르게 돌지만 힘이 약합니다. 감속기는 이 회전 속도를 낮추는 대신 토크를 증폭시키는 장치로, 자전거의 변속 기어와 같은 원리입니다. 로봇의 어깨, 무릎, 손목에 사용됩니다. 하모닉 감속기는 정밀 동작(손목, 손가락)에 쓰이며 중국의 대표 기업은 녹적파(Leaderdrive, 绿的谐波, 688017.SH)입니다. RV 감속기는 큰 힘이 필요한 어깨, 무릎, 허리 등에 사용되며 쌍환전동(Shuanghuan, 双环传动, 002472.SZ)이 대표적입니다.뇌의 명령을 받아 정확히 원하는 각도만큼 움직이는 모터입니다. 일반 모터가 '달리기'라면, 서보 모터는 '발레'에 비유할 수 있습니다. 대표 기업으로는 회천기술(Inovance, 汇川技术, 300124.SZ)과 에스턴(Estun, 埃斯顿, 002747.SZ/02715.HK)이 있습니다.모터, 감속기, 센서를 하나의 모듈로 통합한 것입니다. 테슬라 옵티머스에는 약 40개, 중국산 로봇에는 약 50개가 탑재됩니다. 대표 기업은 삼화지공(Sanhua, 三花智控, 002050.SZ/02050.HK)과 탑박집단(Tuopu, 拓普集团, 601689.SH)이며, 이들은 이미 테슬라를 비롯한 글로벌 고객사의 대량 수주를 확보했습니다.회전 운동을 직선 운동으로 바꿔주는 나사형 부품으로, 로봇이 팔을 뻗고 손가락을 오므리는 미세한 움직임에 필수적입니다. 이 분야는 아직 글로벌 기업인 THK, NSK의 점유율이 높지만, 중국의 금풍기기(Jinfeng, 金丰机器) 등이 기술 추격 중에 있습니다.3D 비전 센서는 로봇의 눈 역할을 하며 사물의 거리와 형태를 파악합니다. 오비중광(Orbbec, 奥比中光, 688322.SH)이 대표 기업입니다. 힘·토크 센서는 로봇의 손끝 감각을 담당해 물건을 쥘 때 힘의 크기를 조절하며, 가력전감(Keli, 柯力传感, 603662.SH) 이 주목받고 있습니다. 관성측정센서(IMU)는 로봇의 균형 감각을 제어하여 넘어지지 않도록 체중 이동을 관리합니다.로봇 한 대에는 수십 개의 칩이 탑재됩니다. 엣지 AI 칩(두뇌)은 카메라와 센서 데이터를 실시간 처리하는 고성능 칩으로, 엔비디아의 젯슨, 화웨이의 어센드, 지평선(Horizon Robotics, 地平線機器人, 9660.HK)의 Journey 시리즈가 경쟁 중입니다.MCU(말초 신경)는 각 관절 모터의 미세 제어를 담당하는 소형 칩으로, 기가디바이스(GigaDevice, 兆易创新, 603986.SH/3986.HK)와 중영전자(Sino Wealth, 中颖电子, 300327.SZ) 등 중국산 MCU가 빠르게 대체율을 높이고 있습니다. 통신 칩과 전원 관리 칩(PMIC) 또한 로봇 내부 및 외부 서버와의 데이터 교환과 배터리 효율 분배에 핵심적인 역할을 합니다.여기서 핵심은, 부품은 완성품의 성공 여부와 무관하게 "어떤 로봇이든 반드시 필요"하다는 점입니다. 이것이 바로 부품주가 로봇 산업에서 가장 먼저, 가장 확실하게 수익을 내는 이유입니다. 2026년 상반기만 해도 중국 내 주요 부품 업체들의 평균 매출 성장률은 60%를 넘어섰고, 영업이익률은 20~30%에 달했습니다. 투자자들은 이제 완성품 기업의 시장 점유율보다는 부품 업체의 수주 가시성에 더 높은 프리미엄을 부여하고 있습니다.부품이 '장기'라면, 완성체 기업은 그 장기를 조립해 하나의 '휴머노이드 로봇'으로 완성하는 곳입니다.유니트리(Unitree, 宇树科技, 688836.SH)는 4족 보행 로봇에서 출발해 휴머노이드로 확장했으며, 1.6만 달러의 가성비로 글로벌 시장을 공략하고 있습니다. 유비테크(UBTECH, 优必选, 09880.HK)는 산업용 휴머노이드 'Walker S2'를 비야디(BYD)와 니오(NIO) 등 자동차 공장에 투입했고, 지멘스와 협력해 2026년 1만 대 양산을 목표로 하고 있습니다.샤오미(Xiaomi, 小米, 01810.HK)는 'CyberOne'을 자사 스마트 팩토리에 도입하고 '인-카-홈(In-Car-Home)' 생태계와 연결하는 전략을 취하고 있습니다. 애지봇(Agibot, 智元机器人) 은 상하이 국유 자본의 후원을 받는 휴머노이드 스타트업으로, 홍콩 IPO를 준비 중입니다.2026년 중국의 휴머노이드 로봇 연간 생산량은 10만 대를 돌파할 전망이며, 이 수치가 2027년 30만 대, 2028년 100만 대로 확대되는 과정에서 완성품 기업들은 '가격 경쟁 → 생존 → 독점'의 치열한 단계를 거치게 될 것입니다.현재 중국 내 휴머노이드 완성품 업체는 50여 곳에 달하지만, 3년 내에 5~6개 주요 업체로 재편될 가능성이 높습니다. 투자 관점에서는 초기에는 모든 업체가 혜택을 보지만 중기부터는 양산 능력, 고객사 다변화, A/S 체계를 갖춘 기업만이 살아남을 것입니다.부품이 몸이고 완성품이 형체라면, 피지컬 AI는 로봇에게 '생각하는 법'을 가르치는 소프트웨어입니다.과거의 로봇은 공장의 고정된 위치에서 동일한 동작만 반복했습니다. 그러나 VLA(Vision-Language-Action) 모델의 등장으로 로봇은 이제 사람이 "저 컵을 테이블 위에 올려놔"라고 말하면, 카메라(비전)로 컵을 인식하고 → 언어를 이해하고 → 팔을 뻗어(액션) 컵을 집어 올리는 일련의 과정을 수행할 수 있게 되었습니다.이를 가능하게 하는 것이 대규모 학습 데이터와 추론 칩입니다. 샤오미(Xiaomi, 小米集团, 01810.HK)의 MiMo 모델은 VLA 대모델에 촉각 미세 조정 모델을 결합했으며, 2026년 2월에 발표되었습니다. 화웨이의 판구(Pangu) 로봇 모델은 어센드칩 위에서 구동되는 중국산 피지컬 AI의 대표주자입니다. 바이두(Baidu, 百度, 09888.HK) 의 아폴로(Apollo)는 자율주행에서 축적한 3D 인식 기술을 로봇에 이식하고 있습니다.피지컬 AI의 핵심은 데이터입니다. 로봇이 실제로 물건을 집고, 걷고, 넘어지고, 다시 일어서는 과정을 수백만 번 반복 학습해야만 일반화된 지능을 얻을 수 있습니다. 이 데이터가 축적된 기업이 장기적으로 로봇 산업의 '운영체제(OS)'를 장악하게 될 것입니다. 현재 중국 내에서는 화웨이, 샤오미, 바이두 뿐만 아니라 상하이 AI 연구소, 베이징 지능연구원 등도 자체 피지컬 AI 플랫폼을 개발 중이며, 2027년부터는 본격적인 상용화 경쟁이 예상됩니다.2020년대 초, 반도체는 "모든 산업의 쌀"이었습니다. AI가 반도체 수요를 폭발시켰고 2026년 8월 로봇 산업은 반도체가 걸었던 길을 정확히 반복하고 있습니다.반도체 사이클(2020~2025)에서는 GPU 설계(엔비디아), 파운드리(TSMC), HBM·메모리(삼성전자·SK하이닉스), 장비(ASML·어플라이드)가 각각 주요 수혜자였습니다. 로봇 사이클(2026~2030)에서는 피지컬 AI 모델(샤오미·화웨이), 부품 제조(녹적파·회천기술·오비중광), 엣지 AI 칩(화웨이어센드·지평선), 로봇 조립·테스트 라인이 그에 대응합니다.수요 측면에서도 스마트폰과 데이터센터가 반도체를 이끌었다면, 로봇은 공장·물류·가정으로 시장을 확장해 나갈 것입니다. 특히 중국의 제조업 자동화율은 아직 30%에 불과하며, 물류와 서비스 분야의 잠재 수요는 더욱 큽니다. 중국 정부의 '로봇+' 액션 플랜은 2025년까지 중국 로봇 시장을 1000억 위안 규모로 키운다는 목표를 제시한 바 있으며 실제로 2026년 상반기 매출은 이미 전년 대비 45% 증가했습니다.미국의 수입 금지령은 중국 로봇산업에 다시 한번 역설적인 선물을 안겼습니다. "미국 없이도, 전 세계 로봇 공급망의 80%를 장악할 수 있다"는 자신감이 그것입니다. 실제로 중국의 감속기, 모터, 센서 국산화율은 이미 60%를 넘어섰고, 2027년까지 80% 달성이 유력합니다.더 근본적으로, 7~8월의 세 가지 사건은 로봇산업이 '테마'에서 '실적'의 시대로 접어들었음을 증명합니다. 부품 업체의 수주, 완성품 업체의 양산 능력, AI 모델의 학습 데이터 양, 이 세 가지 지표가 더 이상 추측이 아닌 실제 실적으로 확인되는 구간에 진입했습니다.조용하지만, 근원적인 움직임이 시작되었습니다. 투자자와 산업 관계자라면 이제 '무엇이 혁신적인가'보다 '누가 실제로 납품하는가'에 질문을 던져야 할 때입니다. 중국 로봇시장은 그 대답을 하나씩 내놓고 있으며 이제 글로벌 자본시장이 이를 검증합니다.