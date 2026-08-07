오마이뉴스에 '반도체 특별과외' 연재를 시작한 후, 단행본을 내자는 연락을 참 많이 받았습니다. 하지만 당시에는 모두 거절했습니다. 회사에 재직 중이라 원고 작업에 온전히 매달리기 어려웠던 탓도 있지만, 진짜 더 큰 이유는 따로 있었습니다. 바로 어린이 교양지 <고래가 그랬어> 때문이었습니다.



당시 저는 국내 유일의 어린이 교양지인 <고래가 그랬어>에 어린이를 위한 반도체 이야기, '비밀클럽, 반도체'를 연재하고 있었습니다. <고래가 그랬어>는 아이들에게 세상의 다양한 가치와 따뜻한 시선을 전하며 스스로 생각하는 힘을 길러주는 소중한 잡지입니다. 저는 이 연재를 무사히 마치고, 그 내용을 모아 펴내는 책이 제 인생의 첫 책이 되기를 간절히 바랐습니다.



저는 <고래가 그랬어> 창간 초창기부터 '아빠가 읽어 주는 책'과 '봉렬 삼촌의 타산지석'을 연재해 온 오랜 필자이자, 열혈 독자입니다. 이 잡지를 읽으며 자란 제 두 딸이 어느덧 성인이 되었지만, 전 또 다른 '우리 아이들'을 위해 <고래가 그랬어>는 꼭 계속되어야 한다고 믿습니다.



이 아름다운 잡지가 더 많은 아이들에게 전해질 수 있도록 묵묵히 살림을 돕고 후원하는 이들의 따뜻한 연대, 그 모임의 이름이 바로 '고래 동무'입니다. 이곳에서 우리는 서로를 '고래 이모', '고래 삼촌'이라 부르며 아이들의 미래를 함께 고민합니다. 그렇기에 저의 첫 책만큼은 <고래가 그랬어>의 가치를 널리 알리고 후원하는 일에 온전히 쓰이기를 기대했던 것입니다.



하지만 '호남권 RE100 반도체 산단'이 우리 사회의 핵심 화두로 떠오르고, 저 역시 오랫동안 몸담았던 싱가포르의 반도체 회사를 정리하고 한국으로 완전히 돌아오게 되면서 상황이 바뀌었습니다. 급박하게 돌아가는 반도체 산업의 흐름을 보면서 제가 더 이상 물리적 거리나 시간 핑계를 대며 중요한 사회적 논쟁에서 한 발짝 떨어져 있을 수만은 없다고 판단했습니다.



마침 그 타이밍에 <메디치미디어>에서 출간 제의가 왔고, 망설임 없이 함께하기로 결정했습니다. 오마이뉴스 기사와 페이스북 포스팅을 통한 단발성 소통도 의미가 있지만, 완성된 한 권의 책을 통해 반도체 산업과 RE100이라는 거대한 흐름에 대한 우리 사회의 이해도를 넓히는 작업이 무엇보다 시급하고 중요하다고 판단했기 때문입니다.



'호남권 RE100 반도체 산단'에 대한 제 고민의 결과물이 바로 이 책입니다. 이 책이 이제 막 신호탄을 쏘아 올린 호남권 RE100 반도체 산단의 완성을 위한 벽돌 한 장의 역할이라도 해내기를 바라는 마음으로 썼습니다.



더불어, 이 책의 인세 중 90%는 <고래가 그랬어>를 후원하는 데 소중히 쓰일 예정입니다. 이 책을 집어 들어 읽어주시는 독자 여러분이 곧 '고래 동무'가 되는 거죠. 반갑습니다. 고래 이모, 고래 삼촌.