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글: 안치용 ESG비즈니스리뷰 발행인, 정래인·안성현 기자(동국대 미디어커뮤니케이션학과), 이윤진 ESG연구소 대표

세계전력 생산 비중(%).2025년 전 세계 전력 생산의 3분의 1 이상인 33.8%를 태양광과 풍력 등 재생에너지가 공급하며, 처음으로 석탄(33.0%)을 제치고 최대 전력원으로 올라섰다.태양광 혁명이 한국만 비껴간 이유는 복합적이다. 무엇보다 국가의 정책 의지 부족과 정부의 대응 속도가 느린 것이 핵심이다. 국내 태양광 보급의 가장 큰 실질적 장벽은 지자체마다 천차만별인 '이격거리 규제'다. 현재 상당수 지자체는 도로나 민가로부터 수백 미터에서 최대 1000m까지 태양광 시설 설치를 금지한다. "지자체장의 고유 권한"이라는 명분 뒤에 숨은 이러한 규제는 과학적 근거 없이 민원 회피용으로 설정된 사례가 대부분이다. 이러한 과도한 규제로 방치된 태양광 잠재 입지가 여의도 면적의 3000배에 달한다는 추정이 있다.[31]지자체별로 상이한 규제를 표준화하고 통일된 가이드라인을 마련하기 위한 국회와 정부 차원의 법제화 움직임은 다소 늦은 감이 있지만 긍정적인 변화이다. 지난 2월 '신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법'(신재생에너지법) 등의 개정안이 국회 본회의를 통과함에 따라 태양광 발전설비는 일정 규모 이상의 주거지가 있는 지역으로부터 200m 이내, 도로로부터 100m 이내 범위에서 지방자치단체가 조례로 이격거리를 정할 수 있도록 했다.[33] [34]한국은 땅이 좁아 태양광 발전의 한계가 있다는 지적에 대해 한국에너지전환사업단 이동형 공동대표는 실제 부지를 찾아보면 의외로 개발 여지가 많다고 밝혔다. 예를 들면 인천국제공항 등 공항 주변 부지, 저수지와 수로, 전국 고속도로 주변 등도 태양광발전을 할 수 있는 사업성 있는 부지다. 이 대표는 "현재 정부가 적극 추진하고 있는 '햇빛소득마을'도 태양광발전 확대의 주목할 만한 모델"이라고 평가하며 "경기도 여주 구양리 태양광발전소 등에서 입증했듯 제대로 정착하면 지속가능한 주민 소득원으로서 가치가 충분하다"고 말했다.태양광 본원적 한계는 간헐성이다. 햇빛이 없을 때는 발전이 멈추고, 반대로 전력이 과잉 생산될 때는 전력망 과부하를 막기 위해 강제로 발전을 중단하게 된다. 이 문제를 해결하기 위해서는 남는 전기를 저장해 두었다가 필요할 때 쓰는 에너지저장장치(ESS)의 보급 확대와 지능형 전력망 구축이 대안으로 거론되며 해외에서 상당 부분 간헐성 문제를 극복하고 있다.[35]그러나 태양광 업계에서 지적하는 가장 큰 문제는 이격거리나 간헐성보다 정책의 예측 가능성 부족이다. 정권이 바뀔 때마다 재생에너지 보급 목표와 지원 예산이 달라지면서 장기 투자가 위축되고 그 결과로 한국만 태양광 혁명에서 낙후되고 있다.그리드 패리티(Grid Parity)는 태양광이나 풍력 같은 재생에너지로 전력을 생산하는 비용과 석유·석탄 등을 사용하는 기존 화석연료의 전력 생산 비용이 같아지는 시점을 뜻한다.[36] 태양광과 풍력 발전은 이미 그리드 패리티에 도달했다.이 말은 재생에너지의 발전 단가가 지속적으로 하락하여 기존 전력망의 전기 요금과 동일해지고, 나아가 화석연료보다 더 저렴하게 전기를 생산할 수 있게 되었음을 의미한다. 단순히 발전 비용의 교차를 넘어, 인류가 온실가스와 탄소를 배출하는 화석연료에 대한 의존에서 벗어나 경제적인 부담 없이 친환경 에너지 시대로 진입할 수 있는 결정적인 계기가 된다.[37]이러한 여건 변환에도 불구하고 현재 한국의 태양광 발전은 지체돼도 한참 지체돼 있다. 서둘러야 한다는 데에 이론이 있을 수 없다. 방법은 너무 많이 나와 있다.