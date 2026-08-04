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법원이 처음으로 배달 라이더의 근로자성을 인정한 판결을 내린 7월 8일 서울 시내에서 배달 노동자가 이동하고 있다.연합뉴스
우리의 일상 곳곳에서 디지털 플랫폼을 통한 노동이 빠르게 확산하고 있다. 이는 배달, 대리운전, 택배, 가사서비스부터 프리랜서 번역과 디자인, 소프트웨어 개발 등 전문적 영역까지 펼쳐져 있다.
근로자와 자영업자, 그 사이의 사람들
고용노동부에 따르면 2023년 기준, 국내 플랫폼을 통해 일하는 노동자는 약 88만 명이다. 플랫폼은 노동자와 소비자를 효율적으로 연결하고 새로운 일자리를 만들어냈다는 점에서 분명 긍정적인 기능을 해왔다. 하지만 이러한 성장의 이면에는 플랫폼 노동자들이 기존 노동법의 보호를 충분히 받지 못하는 현실이 존재한다.
우리나라 노동법은 기본적으로 '근로자'와 '자영업자'라는 이분법 위에 세워져 있다. 근로기준법 제2조는 근로자를 '직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 사람'으로 규정한다. 즉 근로기준법상 근로자는 사용자의 지휘·감독 아래 임금을 목적으로 근로를 제공하는 사람이어야 한다.
근로자로 인정되면 최저임금, 연차휴가, 해고 제한 등의 보호를 받지만, 그렇지 않으면 법의 보호에서 벗어나게 된다. 그런데 문제는 플랫폼 노동자 대부분이 위탁계약이나 프리랜서 계약, 개인사업자로 일하고 있어 근로기준법을 충족시키지 못한다는 점이다. 플랫폼 노동이 증가할수록 법의 사각지대도 함께 커질 수밖에 없다.
배달 라이더, 근로자로 인정받다
최근 중요한 판결이 나왔다. 지난 7월 3일 서울고등법원은 배달 라이더를 근로기준법상 근로자로 인정하는 역사적 판결을 내렸다. 그동안 플랫폼 노동자의 근로자성을 둘러싼 판결은 여러 차례 있었지만, 배달 라이더에 대해 근로자성을 인정한 것은 이번이 처음이라는 점에서 의미가 크다.
사건의 발단은 이랬다. 2021년부터 배달대행업체 지점에 소속돼 일해온 라이더 A씨에게 회사는 업무위탁 계약 해지를 통보하며 배달조끼와 오토바이 등 지급 물품의 반납을 요구했다. A씨는 계약 명칭이야 어쨌든 실제로는 사용자의 지휘·감독 아래 임금을 목적으로 근로를 제공했다며, 해고무효 확인과 미지급 임금을 청구하는 소송을 냈다. 1심은 그의 주장을 받아들이지 않았지만, 2심인 서울고등법원은 근로자성을 인정하며 회사의 계약해지를 부당해고로 판단했다.
재판부는 계약서의 이름이 아니라 실제 노동이 어떻게 이루어졌는지를 판단의 기준으로 삼았다. 배달 라이더는 회사가 운영하는 플랫폼 앱을 통해서만 배달업무를 수행했고, 업무 수행방식과 보수체계 역시 회사가 정한 기준을 따랐다. 겉으로는 배달 요청을 개별적으로 수락하는 독립된 자영업자의 모습처럼 보였지만, 실제로는 플랫폼 알고리즘과 운영업체의 지시·통제에 따라 업무가 배정되고 수행됐다. 즉 형식적으로는 자영업자인데, 실제로는 플랫폼 업체의 지휘·감독 아래 노무를 제공했다고 판단한 것이다.
또한 재판부는 판결문에 의미심장한 문장을 남겼다. 플랫폼 노동의 특성을 반영한 별도 법이 만들어지면 좋지만, 법이 없다는 이유로 근로자성을 부정해서는 안 되며 법원이 근로기준법을 탄력적으로 해석해 실질적인 노동관계를 보호해야 한다는 점을 강조했다. 이번 판결로 배달의민족이나 쿠팡이츠뿐 아니라 대리운전, 가사서비스, 배송서비스 등 다른 플랫폼 업종으로도 근로자성 논의가 확산될 가능성이 높아졌다.
국제사회는 플랫폼 노동자 보호 움직임 강화
국제사회는 이미 적극적으로 플랫폼 노동자를 기존 노동법의 보호망 안으로 끌어들이는 방안을 모색하고 있다. 그 상징적인 결과물이 올해 국제노동기구(ILO)가 채택한 '플랫폼 경제에서 양질의 노동에 관한 협약(제193호)'이다. 지난 6월 제114차 국제노동총회에서 채택된 이 협약은 찬성 406표, 반대 9표, 기권 36표라는 압도적 지지로 통과됐다. 우리 정부와 노동자 대표도 찬성표를 던지며 플랫폼 노동자 보호의 필요성에 공감했다. 물론 사용자 대표는 반대표를 던졌다.
ILO 제193호 협약은 플랫폼 노동자 보호를 위한 최초의 국제기준이라는 점에서 의미가 크다. 협약은 크게 세 가지 원칙을 담고 있다. 첫째, 결사의 자유와 단체교섭권을 보장하고, 차별금지와 안전하고 건강한 작업환경을 요구할 수 있다(제3조). 둘째, 생명과 건강에 중대한 위험이 있을 경우 작업을 중단할 권리를 인정하고(제5조), 무엇보다 고용관계를 계약 명칭이 아니라 실제 업무수행 방식과 보수 지급 등 실질적 관계로 판단하도록 명시했다(제9조). 셋째, 알고리즘의 사전 고지와 자동화 의사결정에 대한 인간의 개입을 보장하도록 규정하고(제13조), 법률, 단체협약, 판결 등 다양한 수단을 통해 협약을 이행하도록 했다(제24조).