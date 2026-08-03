남소연

2016년 12월 15일 이석수 전 특별감찰관이 서울 여의도 국회에서 열린 '박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹사건 진상규명을 위한 국정조사특별위원회' 4차 청문회에 증인으로 출석해 의원 질의에 답변하고 있다.촛불혁명 당시의 국회 청문회 때 숱하게 거론된 미르재단과 K스포츠재단도 이석수 특별감찰관실의 시야에 포착됐다. 최순실 국정농단 수사가 개시되기 전에 이석수팀이 그 실체에 어느 정도 접근했던 것이다.그런데 이석수팀이 최선의 제도적 환경 속에서 직무를 수행한 것은 아니다. 그가 임명된 지 1년 반 만에 물러난 것은 제도적 뒷받침을 제대로 받지 못했기 때문인 측면도 크다. 그때의 특별감찰관법이 지금도 시행 중이므로, 이재명 정부하에서 구성될 특별감찰관실도 이석수팀이 겪은 것과 비슷한 제도적 제약을 받을 수밖에 없다.이석수팀의 활동을 통해 최순실 국정농단의 윤곽이 어느 정도는 드러났다. 하지만 최순실이라는 존재를 드러낸 것은 아니다. 국정농단의 몸통인 비선 실세를 규명하는 단계에는 도달하지 못했던 것이다.2016년 12월 15일 최순실 국정농단 국회 청문회에 출석한 이석수는 위의 두 재단에 재벌기업 자금이 유입되는 과정에 안종범 청와대 수석비서관이 관여했다는 첩보를 받은 사실을 증언했다. 그러면서 그는 "재단의 실질적인 주인이 누구인지 알아보라"고 팀원들에게 지시한 일을 언급했다. 그가 이 지시를 내린 것은 2016년 4~5월경 혹은 그 후였다. 이 시점의 특별감찰관실이 국정농단의 몸통을 아직 파악하지 못했던 것이다.특별감찰관법 제5조는 감찰 대상자의 범위를 "대통령의 배우자 및 4촌 이내 친족"과 "대통령비서실의 수석비서관 이상의 공무원"으로 한정했다. 최순실은 이 요건에 해당하지 않았다. 특별감찰관실이 의심을 품는다고 해도 최순실을 감찰할 수는 없었다.1960년 5월 19일 자 <경향신문>에 실린 북미신문연맹(뉴스 배급사)의 기사인 '12년 폭정을 지배한 두 여인'은 영부인인 프란체스카 도너와 더불어 박마리아(이기붕 부인)가 이승만 정권의 핵심 실세였다고 보도했다. 프란체스카가 박마리아와 함께 국정문제를 상의한 것은 박마리아가 영어를 잘하는 데다가 서민적 이미지를 갖고 있었기 때문이다. 두 사람을 연결한 것은 친족관계가 아니었다.특별감찰관법 제5조는 박마리아나 최순실 같은 비선 실세들을 감찰 대상에서 배제한다. 대통령이나 영부인과의 접촉 빈도가 높은 사람들은 배제하고, 혈연관계가 가깝거나 직급이 높은 사람들만 감찰하도록 하는 시스템의 한계다.