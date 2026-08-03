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화웨이 반도체 수석과학자 랴오헝, 딥시크의 소프트웨어 혁신에 갈채를 보냈다.
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좀처럼 언론에 모습을 드러내지 않는 두 인물의 목소리가 최근 공개되면서 업계의 이목이 집중되고 있습니다. 한 명은 딥시크의 창업자 량원펑(梁文锋)이고, 다른 한 명은 화웨이 반도체의 수석과학자 랴오헝(廖恒)입니다. 이들은 각각 AI 모델과 반도체라는 서로 다른 영역에 서 있지만 최근 공개된 발언들을 들여다보면 놀랍게도 서로에게 갈채와 응원을 보내고 있었습니다.
이들의 인터뷰가 한때 왜곡되어 전해지기도 했습니다. 특히 량원펑의 경우 그의 내부 발언이 '화웨이 어센드 폄하'라는 프레임으로 잘려 나가 확산되었고 이에 대한 오해가 빠르게 번졌습니다. 그렇다면 그들이 실제로 주고받은 메시지는 무엇이었을까요? 그들의 발언 전체를 살펴봅니다.
'화웨이 폄하'로 알려진 인터뷰 유출, 그 이면에 숨겨진 진실
2026년 7월, 량원펑의 3시간 44분에 달하는 비공개 투자자 회의 내용이 온라인에 유포되었습니다. 언론은 그의 발언 중 일부를 발췌해 보도했고 그중 가장 주목받은 구절은 이러했습니다. "화웨이 카드 4장이 엔비디아 카드 1장을 대체해야 하며, 기술적으로 약 2년 뒤처져 있다."
이 문장만 보면 량원펑이 화웨이를 폄하한 것으로 읽히는 것이 무리는 아닙니다. 그러나 이는 결정적 맥락이 생략되 있었습니다. 량원펑의 완전한 발언은 이렇게 이어집니다. "하지만 가격이 200% 더 비싸도 상관없다. 우리는 소프트웨어 혁신으로 이를 극복할 것이며, 자국산 생태계를 끝까지 지원하겠다."
결국 그의 메시지는 '화웨이가 부족하다'는 비판이 아니라, '부족함을 소프트웨어로 채우고, 끝까지 국산 생태계와 함께하겠다'는 강력한 의지였던 것입니다. 더 나아가 량원펑은 이 자리에서 다음과 같이 말했습니다.
"국산AI 칩 독립은 지금이 역사적 기회입니다. 국산 AI 칩의 하드웨어와 생태계는 모두 문제가 없습니다. 우리가 해야 할 일은 소프트웨어로 이 격차를 메우는 것입니다. 국산 칩 생태계는 전혀 문제가 없으며, 유일한 문제는 생산 능력입니다."
뿐만 아니라 그는 화웨이가 최근 발표한 아틀라스 950 슈퍼도느 (Atlas 950 SuperPoD)에 대해 "성능과 가격에서 엔비디아의 GB200, GB300을 완전히 대체할 수 있다"고까지 평가했습니다. 이는 형식상의 발언이 아닌 실제 협력과 투자를 동반한 강력한 의지의 표명이었습니다. 실제로 딥시크는 화웨이와 협력하여 약 1만 6000장의 Ascend 950 NPU를 확보했으며, 이는 화웨이의 소프트웨어 생태계 검증을 완성하기 위한 실질적인 지원 조치였습니다.
소프트웨어가 하드웨어를 새롭게 정의하는 순간들
이처럼 량원펑이 국산 생태계에 대한 확고한 의지를 밝혔다면, 과연 딥시크는 어떤 구체적 성과로 이를 뒷받침하고 있을까요? 량원펑은 하드웨어의 물리적 한계를 단순한 '병목'으로 바라보지 않았습니다. 그는 그것을 소프트웨어 차원에서 극복해야 할 '개선점'으로 재정의하였고, 바로 이 인식의 전환이 딥시크의 효율성을 비약적으로 끌어올리는 결정적 계기가 되었습니다. 그 구체적 성과들이 바로 지금부터 살펴볼 혁신들입니다.
1) 탈CUDA의 열쇠 — 북경대 타일랭(TileLang)
타일랭(TileLang)은 북경대학 컴퓨터학원 팀이 개발한 고성능 AI 연산자(Operator, 커널) 프로그래밍 언어로, 딥시크가 이를 적극 도입해 자사 모델의 개발과 배포에 활용하고 있습니다. 타일랭의 가장 큰 혁신은 하드웨어 추상화 계층(Hardware Abstraction Layer)을 제공한다는 점에 있습니다.
그동안 개발자는 엔비디아 CUDA처럼 특정 하드웨어에 밀착한 언어로 코드를 작성해야 했습니다. 이는 개발 속도를 떨어뜨릴 뿐 아니라 한 번 작성한 코드를 화웨이 어센이나 AMD GPU 같은 다른 플랫폼에서 재사용하는 것을 사실상 불가능하게 만들었습니다. 코드가 특정 칩에 종속(lock-in)되어 버리는 것입니다.
타일랭은 이 문제를 깔끔하게 해결합니다. 파이썬(Python) 기반의 하드웨어 독립형 언어로 설계되어 개발자가 칩의 세부 구조를 일일이 다루지 않고도 고성능 커널을 작성할 수 있게 해 줍니다. 하드웨어에 대한 최적화는 컴파일러의 몫으로 넘어갑니다. 타일랭 컴파일러가 목표 하드웨어의 메모리 구조와 연산 유닛 구성을 자동으로 분석해 그 칩에 최적화된 기계어 코드를 생성하기 때문입니다.
바로 이 점에서 타일랭은 CUDA에 대한 의존을 낮추는 '탈 CUDA(De-CUDA)' 전략의 핵심 도구로 평가받습니다. '한 번 작성해 여러 하드웨어에서 돌린다(write once, run anywhere)'는 이식성이야말로 앞서 량원펑이 말한 "엔비디아 CUDA 생태계의 해자가 빠르게 무너진다" 는 판단의 실질적 근거인 셈입니다.
이 추상화의 위력을 가장 극적으로 보여준 사례가 딥시크의 플래시어텐션(FlashAttention) 재구현입니다. 어텐션 연산의 메모리 병목을 줄여 주는 이 핵심 연산자는 기존 CUDA 기반의 하드웨어 밀착형 코드로 500줄을 넘었지만, 타일랭 버전은 단 80줄로 줄었습니다. 의미는 단순한 코드량 감소가 아닙니다. 생산성과 유지보수성이 높아진 것을 넘어 가장 전략적인 대목은 화웨이 어센드를 포함한 자국산 GPU 플랫폼에서 발표 당일(Day-0)부터 실행 가능한 성능을 확보했다는 점입니다.
통상 새 연산자가 나오면 국산 칩에서 돌리기까지 몇 주에서 몇 달의 이식·최적화가 필요하고, 그 시차 동안 국산 하드웨어는 늘 '뒤늦게 따라가는' 위치에 머뭅니다. 타일랭은 이 시차를 사실상 '0'으로 좁혔습니다. 엔비디아에서 먼저 검증하고 국산 칩으로 이식하던 순서가, 처음부터 여러 하드웨어를 동시에 겨냥하는 구조로 바뀐 것입니다. 이것이 량원펑이 말한 CUDA 해자 붕괴의 가장 구체적인 증거입니다.
2) NSA(Native Sparse Attention)
타일랭이 연산자를 '어떻게 쓸 것인가(이식성)' 의 문제를 풀었다면, NSA는 어텐션을 '어떻게 계산할 것인가(효율성)' 의 문제를 근본에서 다시 설계한 사례입니다. NSA는 딥시크 AI 팀이 직접 개발한 프레임워크로, 기존의 어텐션(Attention) 메커니즘을 '하드웨어 정렬(Hardware-Aligned)' 관점에서 재구성했습니다.
트랜스포머(Transformer)의 전체 어텐션(Full Attention) 방식은 텍스트 길이가 늘어날수록 계산량이 제곱(O(N²))으로 증가하는 구조적 한계를 안고 있습니다. 더 결정적인 문제는 이 부담이 GPU의 연산 능력보다 메모리 대역폭과 캐시 계층 구조에 집중된다는 점입니다. 랴오헝이 지적한 "진짜 병목은 연산이 아니라 대역폭"이라는 명제가, 알고리즘 층위에서 그대로 재현되는 지점입니다.
NSA는 이를 동적 계층적 희소 전략(Dynamic Hierarchical Sparse Strategy) 으로 돌파합니다. 모든 토큰을 동등하게 처리하는 대신, 정보의 중요도에 따라 세 개의 경로로 나누어 처리하는 방식입니다.
첫째, 압축 경로(Coarse-Grained) 는 전체 맥락을 요약한 '큰 그림'을 빠르게 파악합니다. 둘째, 선별 경로(Fine-Grained) 는 중요한 세부 정보가 담긴 토큰만 골라 집중합니다. 셋째, 원본 참조 경로는 필요할 때 원 토큰을 직접 참조해 정보 손실을 막습니다. 세 경로의 결과는 게이팅 메커니즘(Gating Mechanism)을 통해 하나로 통합되어 최종 출력을 생성합니다. '요약으로 훑고, 선별로 파고들되, 원본으로 검증한다'는 삼중 구조입니다.
NSA의 진정한 혁신은 이 희소화가 알고리즘 설계 단계부터 GPU의 메모리 구조와 연산 방식을 전제로 이루어졌다는 데 있습니다. 이론상의 효율에 그치지 않고, 실제 하드웨어에서의 실효 성능(effective performance)을 극대화하도록 '하드웨어 정렬'을 처음부터 내장한 것입니다. 그 결과 NSA는 전체 어텐션과 동등하거나 더 나은 정확도를 유지하면서도, 학습 속도는 최대 9배, 추론 지연은 최대 11.6배 개선하는 성과를 달성했습니다.
3) DSpark
타일랭이 이식성을, NSA가 어텐션의 효율성을 겨냥했다면 DSpark는 추론(inference) 단계의 속도를 정조준한 프레임워크입니다. 2026년 6월 발표된 DSpark는 추측 디코딩(Speculative Decoding) 기법을 발전시킨 추론 최적화 프레임워크입니다. 기존 대형 언어모델(LLM)은 토큰을 하나씩 순차 생성하는 자기회귀(Auto-regressive) 방식으로 텍스트를 만듭니다.
문제는 이 방식이 매 토큰마다 모델 파라미터를 메모리에서 읽어와야 해 메모리 대역폭에 큰 부담을 주는 반면, GPU의 풍부한 연산 능력은 충분히 쓰이지 못한 채 놀게 된다는 점입니다. 값비싼 연산 유닛이 데이터를 기다리며 대기하는, 전형적인 대역폭 병목(memory-bandwidth-bound) 국면입니다.
DSpark는 크기가 다른 두 모델을 결합해 이 문제를 풉니다. 작고 빠른 초안 모델(Draft Model) 이 여러 개의 후보 토큰을 한꺼번에 예측하면, 크고 정확한 검증 모델(Verification Model) 이 이들을 병렬로 한 번에 검증하는 방식입니다. 초안의 예측이 틀린 경우에는 검증 모델이 즉시 올바른 토큰으로 교정해 생성 품질을 유지합니다. 초고를 빠르게 쓰는 필자와, 그 원고를 한 번에 훑어 바로잡는 편집자의 분업에 가깝습니다.
DSpark의 진정한 통찰도 결국 같은 지점을 향합니다. GPU의 병목은 연산 능력이 아니라 메모리 대역폭에 있다는 확인, 그리고 이를 겨냥한 배치 처리(Batch Processing) 최적화입니다. 한 번의 메모리 읽기로 더 많은 작업을 처리하도록 설계해, 이론상의 계산량 감소를 실제 속도 향상으로 전환한 것입니다. 그 결과 DeepSeek-V4 온라인 서비스에서 단일 사용자 응답 속도는 85%, 고동시성(high-concurrency) 환경에서는 처리량(Throughput)이 4배 향상되는 성과를 거두었습니다.
세 사례는 서로 다른 지점을 공략했지만, 결국 하나의 명제로 수렴합니다. 연산이 아니라 대역폭이 병목이라면, 승부는 더 빠른 칩이 아니라 데이터를 덜 옮기는 설계에서 갈린다는 것입니다. 타일랭·NSA·DSpark는 바로 그 명제를 코드로 증명한 세 개의 디딤돌입니다.
종합해보면, 이러한 혁신들은 단순한 '소프트웨어 개선'이 아닙니다. 이는 알고리즘 설계자가 하드웨어의 동작 방식을 깊이 이해하고, 그 한계를 정확히 파악한 뒤, 이를 극복하는 새로운 소프트웨어 패러다임을 창조한 '통합적 시스템 사고' 의 결과물입니다.
TileLang은 하드웨어 종속성이라는 '생태계의 벽'을 허물었고, NSA는 알고리즘 복잡성이라는 '계산의 벽'을 무너뜨렸으며, DSpark는 메모리 대역폭이라는 '물리적 병목'을 해소했습니다. 이는 딥시크가 단순한 모델 개발사를 넘어, AI 인프라 전체의 비용 구조와 성능 패러다임을 바꾸는 '시스템 혁신가' 로 자리매김하고 있음을 여실히 보여줍니다.
화웨이 수석과학자의 경고: "엔비디아의 한계는 생각보다 가깝다"
그렇다면 이러한 딥시크의 소프트웨어 혁신은 하드웨어 제조사인 화웨이에게 어떤 의미를 가질까요? 이에 대해 화웨이 반도체 수석과학자 랴오헝(廖恒)은 최근 인터뷰에서 엔비디아의 전략에 대해 냉철한 경고를 내놓았습니다. "엔비디아가 칩을 키우고 랙 밀도를 높이는 아키텍처는 아마 1~2세대, 어쩌면 3세대까지 가능하겠지만, 4세대는 아마 불가능할 것입니다."
그의 설명은 매우 직관적입니다. 칩이 커질수록 연산을 담당하는 면적은 빠르게 증가하지만 데이터와 전력 공급, 메모리는 주로 칩 주변에서 출입하기 때문에 그 증가 속도가 연산 면적을 따라잡지 못합니다. 이는 마치 공장은 계속 확장되는데 출입 도로는 그에 비례하여 넓어지지 않는 상황과 같습니다. "칩은 계속 확장되는 공장과 같습니다. 공장은 점점 커지고 기계는 점점 많아지지만, 공장 출입 도로는 동시에 넓어지지 않아 결국 병목이 생산 능력에서 운송 능력으로 옮겨가게 됩니다."
랙도 마찬가지입니다. 연산 밀도가 높을수록 전력 공급과 방열이 더 어려워집니다. 칩 면적, 메모리 대역폭, 랙 소비 전력, 냉각 등 일련의 한계를 동시에 돌파해야 하는데, 그중 어느 하나라도 문제가 생기면 전체 시스템에 영향을 미칠 수밖에 없습니다.
이에 랴오헝은 이렇게 결론지었습니다. "우리는 엔비디아와 다른 길을 가기로 선택했습니다. 그들이 '조밀함'을 추구한다면, 우리는 '느슨함'을 선택했습니다."
아틀라스 950 슈퍼노드의 통합적 솔루션