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다카이치 사나에 일본 총리가 7월 15일 도쿄 국회의사당에서 열린 국가기초정책위원회 양원 합동회의에서 질문에 답하고 있다.AFP 연합뉴스
다카이치 사나에 일본 총리의 지지율이 흔들리면서, 그가 이미 추진해 온 개헌 시간표를 앞당길 가능성이 거론되고 있다. 개헌은 지지율 하락 뒤 갑자기 꺼낸 카드가 아니다. 다카이치는 집권 전부터 헌법 9조 개정과 자위대 명시를 핵심 과제로 내세워왔다. 다만 정치적 추진력이 더 약해지기 전에 오랜 숙제를 밀어붙이려는 조급함은 커질 수 있다.
일본 보수세력의 설명만 들으면 대대적인 군사 헌법 개정은 아니다. 9조의 전쟁 포기 원칙은 남겨두고, 이미 존재하는 자위대를 헌법에 명시해 현실과 조문의 괴리를 없애자는 것이다. 위헌 논란을 끝내고 중국과 북한의 위협에 대응할 '정상적인' 방위 체제를 갖추자는 논리다.
그러나 문제는 자위대를 적느냐가 아니라 어떤 자위대를 적느냐다. 오늘의 자위대는 창설 당시의 제한적 국토방위 조직에 머물러 있지 않다. 아베 신조 시대를 거치며 집단적 자위권, 해외 군사지원, 미군과의 연합작전, 상대 영토를 겨냥한 반격 능력까지 활동 범위가 넓어졌다. 다카이치가 헌법에 넣으려는 것은 1954년의 자위대가 아니라 이미 다른 조직으로 변한 자위대다.
침략은 언제나 좋은 말과 함께 왔다
일본은 과거 아시아를 지배하겠다고 말하지 않았다. 서양 제국주의에서 아시아를 해방하고, 아시아인이 단결해 함께 번영하는 질서를 만들겠다고 말했다. '대동아공영권'이라는 이름부터 정복이 아니라 공동과 번영을 내세웠다.
그 언어가 힘을 가졌던 것은 모두 허구였기 때문이 아니다. 당시 아시아에는 실제로 서구 식민 지배와 그에 맞선 독립의 열망이 존재했다. 일본은 그 정당한 분노와 희망을 자기 팽창의 논리로 흡수했다. 제국의 언어는 현실의 일부를 붙잡아 자기 지배의 명분으로 바꾸기 때문에 강하다.
일본군의 진출은 아시아 해방이 되고, 일본 중심의 질서는 공동번영이 됐다. 일본의 국가이익이 아시아 전체의 공동이익으로 번역된 것이다. 그러나 실제로 만들어진 것은 일본을 정점으로 한 위계와 점령지의 자원 동원, 군사적 강제와 식민지 확대였다.
오늘의 일본이 과거의 식민제국을 복원하려 한다고 단정할 수는 없다. 다만 자국의 군사적 권한 확대를 모두를 위한 보편적 가치로 바꾸어 말하는 방식은 경계할 필요가 있다. 과거에는 아시아 해방과 공동번영이 그 역할을 했다면, 오늘은 '평화'와 '정상'이 그 자리에 들어서고 있다.
'평화'의 의미를 바꾼 아베 신조
전후 일본 평화주의의 출발점은 일본이 다시 타국을 해치지 못하도록 자기 무력을 제한하는 데 있었다. 자위대는 이 원칙을 폐기한 군대라기보다, 일본이 직접 공격받을 경우 국민과 영토를 지키기 위한 예외로 정당화됐다.
여기에는 서로 다른 두 평화가 있다. 하나는 남을 해치지 않겠다는 평화이고, 다른 하나는 남에게 당하지 않겠다는 평화다. 앞의 평화는 자신의 힘에 경계를 긋는다. 뒤의 평화는 타자의 위협을 억제하기 위해 힘을 키운다. 두 번째 논리가 평화의 전부가 되면 무장의 한계를 정하기 어려워진다.
아베는 이 두 번째 평화를 '적극적 평화주의'라는 국가 교리로 만들었다. 일본이 국제분쟁을 바라보기만 해서는 안 되며, 동맹과 국제질서를 지키는 데 더 큰 책임을 져야 한다는 주장이었다. 그는 평화주의를 버리자고 하지 않았다. 오히려 자신이야말로 평화를 더 적극적으로 실천한다고 말했다.
2014년에는 일본이 직접 공격 받지 않더라도, 밀접한 국가에 대한 공격이 일본의 존립을 근본적으로 위협한다고 판단되면 일정한 조건 아래 무력을 사용할 수 있도록 헌법 해석을 바꿨다. '일본이 공격받았는가'라는 질문이 '외부 사태가 일본의 존립에 영향을 주는가'라는 질문으로 바뀐 것이다.
그 결과 평화가 경계할 대상도 달라졌다. 전후 평화주의가 우선 의심한 것은 일본 자신의 국가폭력이었다. 아베의 적극적 평화주의에서는 중국과 북한, 테러와 지역 불안정 같은 외부의 위협이 그 자리를 차지했다. 평화가 군사력을 제한하던 말에서, 군사력이 평화를 생산한다는 말로 바뀐 것이다.
전쟁할 수 있어야 '정상'인가