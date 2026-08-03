경향신문

8월 3일 경향신문 8면 기사.민주당 8·17 전당대회 당권 경쟁이 초반 '접전' 양상으로 흐르고 있다. 1~2일 치러진 충청권과 부산·울산·경남(부울경) 순회경선 누적 득표율에서 정청래 후보가 45.52%를 얻어 김민석 후보(44.51%)를 1%포인트 차이로 앞섰고, 송영길 후보는 9.97%를 기록했다.동시에 치러진 최고위원 순회경선에서는 당선권인 1~5위를 친이재명(친명)계 3명과 친정청래(친청)계 2명이 나눠 가졌다. 친청계 최민희(22.58%)·한민수(14.46%) 의원이 1위와 3위를 차지한 가운데 친명계에서는 박선원(16.41%)·서미화(13.72%)·김용(12.41%)이 상위권으로 치고 올라왔다. 다만 5위 김용과 6위 친청계 이성윤(11.34%)의 격차는 1.07%포인트에 불과하다.최고위원 경선에 대한 관심은 당대표 선거에 못지않다. 9명으로 구성되는 최고위원회의에서 과반을 확보하려면 당대표가 포함된 주류가 최소한 2명 이상 당선시켜야 한다는 계산이 나오기 때문이다. 정청래는 2일 부산 합동연설회 시작 전 "이성윤을 5위 안으로 밀어 넣어 달라"고 지지를 호소했다.최고위원 후보들이 당대표 후보를 공격하는 것도 이번 전당대회가 '계파 대리전'으로 흐르고 있음을 보여주는 상징적인 풍경이다.친청계 최민희는 연설회에서 김민석을 겨냥해 "2002년 노무현 후보를 퇴출시키고 정몽준 후보 만들기 위해 당을 나간 사람이 있다. 이제 와서 노무현-정몽준 단일화를 위해 온몸을 불살랐다고 하면 누가 믿겠냐"고 했다.친명계 서미화는 정청래가 유시민 전 복지부 장관의 이재명 대통령 비판 발언에 침묵하는 것을 놓고 "정작 밝혀야 할 원칙 앞에서 침묵하면서 대체 어떻게 대통령을 지키고 노무현 정신을 계승하겠다는 거냐"고 일갈했다.초반 판세에 대한 계파별 신경전이 날카롭다. 김민석을 돕고 있는 익명의 의원은 한겨레에 "정청래 지지자들에게 '최고위원 첫번째로 모두 다 최민희를 밀라'는지령이 내려진 것 아니냐. 당원주권주의에 어울리지 않는, 이런 짝짓기식 투표는 선거법 위반"이라고 비판했다.반면 정청래 측 관계자는 "결국 3 대 2 싸움이다. 친명계도 다음주부터는 (친명계 후보 5명 중) '버려야 할 2명'을 걸러내는 전략적 투표를 하게 될 것"이라며 치열한 5등 싸움을 예상했다.순회경선은 오는 4일부터 제주·인천, 5일부터 강원·대구·경북, 11일부터 광주·전남·전북, 12일부터 서울·경기 순으로 이어진다.민주당 원내대표를 지낸 김병기 무소속 의원(서울 동작갑)을 둘러싼 의혹 수사가 1년 가까이 결론을 내지 못하자, 김병기를 고발한 시민단체 서민민생대책위원회(이하 서민위)가 경찰에 수사심의위원회 소집을 요청했다.서민위는 지난해 9월 김병기의 차남 숭실대 특혜 편입 의혹과 대한항공 숙박권 수수, 보라매병원 진료 특혜 등을 이유로 직권남용과 협박, 업무방해, 청탁금지법 위반 혐의로 고발장을 냈고, 같은 해 12월 추가 고발장을 제출했다. 사건은 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대로 이첩됐지만, 고발인과 김병기에 대한 조사를 마치고도 11개월 넘게 처리 결과를 내놓지 못하고 있다.서민위는 지난달 31일 김순환 사무총장 명의로 서울경찰청에 낸 신청서에서 "결론을 내지 못한 원인이 수사 능력 부족보다 다른 사정으로 지연되는 것이 아닌가 하는 합리적 의심을 낳는다"고 밝혔다. 경찰이 김병기를 마지막으로 소환한 것은 지난 4월 10일이며, 이후 4개월 가까이 법리 검토와 보강 수사를 진행 중인 것으로 전해졌다.경찰은 사건 관계인의 신청이 적절하다고 판단하면 3분의 2 이상이 외부 전문가로 구성된 수사심의위를 소집할 수 있다. 그러나 수사심의위가 경찰에 재수사나 보완수사, 신속 처리 등을 권고해도 경찰이 이를 반드시 따라야 하는 것은 아니다.경찰의 수사 지연에 관계인들도 잇달아 신속 처리를 요구하고 나섰다. 관련 의혹을 폭로한 김병기의 전직 보좌관 A씨는 지난 5월 경찰과 국민권익위원회에 의견서와 민원을 제출하며 "의도적 지연 수사라는 시선을 거둘 수 없다"며, "수사기관 내부의 이견에 따른 수사 지연 내지는 권력을 향한 눈치보기를 의심케 한다"고 썼다. 김병기 측도 지난달 초 경찰에 "수사가 장기간 진행되면서 억측성 언론보도로 명예가 실추되고 있다"는 취지의 의견서를 내고 신속한 결정을 요청했다.그러나 박정보 서울경찰청장은 지난달 27일 정례 기자간담회에서 "아직 (사건을 송치할) 때가 되지 않은 것 같다"고 말해, 수사 종결이 더 늦어질 가능성을 시사했다.경찰의 수사 권한과 역할을 강화하는 형사소송법 개정안이 지난달 31일 국회를 통과하면서, 김병기 사건 처리 결과가 경찰 수사 역량을 가늠하는 시험대가 될 수 있다는 평가도 나온다.원·달러 환율이 한 달 새 100원 넘게 급락하며 이례적인 강세를 보이고 있다. 미국과 일본 정부가 지난달 31일 28년 만에 손잡고 엔화를 사들이는 공조 개입에 나선 영향이라는 분석이다. 1일 원·달러 환율은 1435.5원까지 떨어져 6월30일(1549.4원)보다 113.9원 급락했다.환율 급락의 핵심 배경은 수출기업의 달러 매도다. SK하이닉스가 미국 나스닥에 주식예탁증서(ADR)를 상장해 265억 달러(약 40조 원)를 조달한 자금이 원화로 환전되고, 8월 중순 법인세 납부를 앞둔 기업들의 환전 수요까지 겹쳤다. 외국인 주식 매도세 완화와 엔화 강세도 원화 강세에 힘을 보탰다.권아민 NH투자증권 연구원은 동아일보에 "지난달 중하순부터 ADR 발행 자금에 대한 환전이 시작된 것으로 보고 있다"며 "매일 10억 달러 가량을 분할 환전하는 방안도 거론된 만큼, 다음 달까지 달러 공급 효과가 이어질 것"이라고 말했다. 금융시장에서는 28년 만의 미일 공동 개입을 계기로 저금리 엔화 자금을 회수하는 '엔 캐리 트레이드' 청산 경계감도 나타나고 있다.환율 하락세가 이어지면 원화 기준 1인당 국내총생산(GDP)이 올해 처음 4만 달러를 넘어설 것이란 기대도 나온다.향후 흐름을 두고 전문가들의 전망은 엇갈린다. 이민혁 KB국민은행 이코노미스트는 "한국 경제의 양호한 펀더멘털을 고려하면 하반기 중 1400원 밑으로 내려갈 수도 있다"고 내다봤다. 반면 김서재 신한은행 이코노미스트는 "미국 대형 기업공개와 연준의 금리 인상 압력을 감안하면, 3분기 1400원을 하회하다 4분기 다시 반등할 가능성도 배제할 수 없다"고 말했다.영국의 밴드 매시브 어택이 1일 인천 펜타포트 록 페스티벌 무대에서 서태지의 '시대유감'을 커버한 것이 화제를 모았다.1988년 영국 브리스틀에서 결성돼 '트립합(Trip-hop)' 장르의 선구자로 꼽히는 매시브 어택은 16년 만에 한국을 다시 찾았다. 2일차 헤드라이너로 무대에 오른 매시브 어택은 전광판에 "케이팝은 독재와 부패에 맞선 저항의 시기에 태동했다"는 한국어 문구를 띄운 뒤 1995년 서태지가 발표한 '시대유감'을 연주했다.멤버들이 한국어로 "검게 물든 입술"을 선창하자 관객들이 "정직한 사람들의 시대는 갔어"를 후창으로 돌려주기도 했다. 매시브 어택이 시대유감을 부르는 동영상이 한 달 전 유튜브에 올라오며 많은 관객들이 기다렸던 순간이기도 했다. 매시브 어택은 노래 일부 가사만 영어로 개사하고 후렴구는 원곡 그대로 불렀으며, 무대 막바지엔 팔레스타인 해방을 뜻하는 국기를 내걸기도 했다.지난달 31일부터 이달 2일까지 사흘간 열린 이 축제는 매년 15만명이 찾는 국내 최대 록 페스티벌이다. 다만 무대를 가득 메운 정치적 메시지에 눈살을 찌푸리고 자리를 뜬 관객도 있었다. 조선일보에 따르면, 현장에서는 "사상 주입 쇼 같다"는 비판과 "각자가 믿는 주제를 마음껏 펼치는 게 음악이다"는 토론이 벌어졌다.북아프리카 스페인령 세우타에서 벌어진 대규모 밀입국 대책으로 스페인 정부가 1일(현지시간) 해상에 길이 500m 부유식 방벽 설치에 착수했다.지난달 30~31일 모로코에서 이주민 5만~6만명이 세우타로 무단 진입한 가운데 최소 4만 8300명은 하루 만에 모로코로 스스로 돌아갔지만 사망자도 72명 나왔다. 스페인은 기존 시신 안치소가 한계에 이르자 옛 군병원에 시신 200구를 수용할 임시시설을 마련했고, 희생자 상당수는 10대 청소년으로 파악됐다.이번 사태는 스페인 대법원이 "해상에서 적발된 이주민이라도 스페인 영토에 들어오기 위해 울타리 등 '물리적 장벽'을 넘거나 우회한 경우가 아니라면 즉시 모로코로 돌려보낼 수 없고 정식 행정절차를 밟아야 한다"고 판결한 것을 지난달 8일 공표한 때로 거슬러 올라간다. 이후 소셜미디어 등을 통해 "바다만 넘으면 스페인에 갈 수 있다"는 가짜 뉴스가 확산됐다.이번 사태로 유럽 내 갈등도 커지고 있다. 이탈리아는 스페인과의 솅겐조약(국경 검사 면제) 적용을 한 달간 중단했고, 프랑스도 스페인발 입국자에 대한 국경 검문을 강화했다. 독일·덴마크·폴란드 등 22개국은 EU에 서한을 보내 긴급 대응을 요구했고, EU는 4일 내무장관 화상회의를 열기로 했다.▲ 경향신문 = 더 복잡해진 형사절차… '돈·백 영향' 커질라▲ 국민일보 = 종일 몰아도 빚에 허덕 화물차發 경제 경고등▲ 서울신문 = 강북 빌라촌 45.5℃ vs 강남 아파트단지 32.9℃… 더위, 더 낮은 곳에 가혹했다▲ 세계일보 = 42.5도 찍었다 한반도 극한 폭염▲ 조선일보 = 명품 소비 40% 늘었다, 금탄 된 동탄▲ 중앙일보 = 42.5 122년 만의 살인폭염▲ 한겨레 = 양산 42.5도 '본 적 없는 폭염'▲ 한국일보 = 더는 가둘 수도, 버틸 수도 없다